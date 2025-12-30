Góc lụa tơ tằm mang hơi thở Hà Nội giữa lòng phố biển

Giữa nhịp sống du lịch sôi động của phố biển Phan Thiết, một không gian mang đậm hơi thở Hà Nội bất ngờ xuất hiện, trở thành điểm dừng chân thú vị cho cả người dân địa phương lẫn du khách. Không ồn ào biển hiệu, không chạy theo trào lưu check-in, cửa hiệu chuyên về lụa tơ tằm và áo dài – Pháp phục truyền thống lặng lẽ thu hút ánh nhìn bằng chính vẻ đẹp nền nã, cổ điển của mình.

Nằm trên tuyến đường Thủ Khoa Huân sầm uất (phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng), cửa hiệu Tuệ An Anh gây ấn tượng bởi không gian vừa mang dáng dấp Hà Nội xưa, vừa được sắp đặt theo tinh thần hiện đại. Những tấm lụa mềm rủ, bảng màu trầm ấm, các chi tiết thêu tay tinh xảo được trưng bày gọn gàng, tạo cảm giác như đang bước vào một góc nhỏ của phố cổ Hà Nội giữa lòng phố biển đầy nắng gió.

Dù mới khai trương từ đầu tháng 12/2025, cửa hiệu nhanh chóng trở thành điểm ghé thăm quen thuộc của nhiều người. Người Phan Thiết tò mò trước chất liệu lụa tơ tằm vốn không phổ biến tại địa phương; du khách quốc tế khi dạo phố cũng không ít lần dừng chân, bị cuốn hút bởi không gian đậm chất Á Đông, khác hẳn những cửa hàng lưu niệm quen thuộc.

Chị Dương Diệp Thư – chủ cửa hiệu – là người con của Phan Thiết. Chia sẻ về cơ duyên mở cửa hàng, chị cho biết mình đã yêu lụa tơ tằm Hà Nội từ nhiều năm trước, qua những lần tiếp xúc với áo dài và Pháp phục truyền thống. Với chị, tơ lụa không chỉ là chất liệu thời trang, mà còn là nơi lưu giữ chiều sâu văn hóa, sự mềm mại và tinh tế của người Việt.

“Tôi muốn đưa những giá trị đó về quê hương mình, để người Phan Thiết và du khách có thêm một lựa chọn mới – vừa đẹp, vừa mang ý nghĩa truyền thống”, chị Thư chia sẻ.

Trước khi quyết định khởi sự, chị dành nhiều thời gian tìm hiểu thị trường địa phương. Phan Thiết không thiếu cửa hàng vải hay trang phục may sẵn, nhưng gần như chưa có không gian nào chuyên biệt về lụa tơ tằm và áo dài truyền thống. Khoảng trống ấy trở thành động lực để chị bắt đầu hành trình kinh doanh, biến đam mê cá nhân thành một lựa chọn văn hóa mới cho phố biển.

Bên trong cửa hiệu, các sản phẩm được tuyển chọn kỹ lưỡng, tập trung vào áo dài và Pháp phục. Chất liệu đa dạng từ tơ lụa, tơ tằm đến gấm, nhung…, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau. Mỗi thiết kế đều được chăm chút bằng các họa tiết thêu tay hoặc đính kết thủ công, tạo dấu ấn riêng, hạn chế sự trùng lặp và đề cao tính độc bản.

Không chỉ dừng lại ở thời trang, không gian cửa hàng còn được điểm xuyết bằng những bình gốm Chu Đậu truyền thống. Sự kết hợp giữa lụa tơ tằm và gốm cổ tạo nên tổng thể hài hòa, giúp khách ghé thăm có cảm giác như đang bước vào một không gian văn hóa thu nhỏ, nơi việc mua sắm đi cùng trải nghiệm và câu chuyện.

Chiều muộn, khi dòng người bắt đầu dạo biển, gia đình bà Katia – du khách đến từ Nga – dừng lại trước cửa hiệu vì tò mò. Sau khi được giới thiệu về các loại vải, bà thử hai bộ trang phục với hai chất liệu khác nhau và không giấu được sự ngạc nhiên. “Rất nhẹ, rất mềm và hoàn toàn khác những loại vải tôi từng biết”, bà chia sẻ.

Theo chị Thư, những phản hồi tích cực từ du khách quốc tế là tín hiệu đáng mừng. Nhiều người tìm đến không chỉ để mua trang phục, mà còn để nghe câu chuyện về lụa tơ tằm, về cách người Việt gìn giữ và làm mới trang phục truyền thống trong đời sống hiện đại.

Từ một ý tưởng khởi nguồn bằng đam mê, cửa hiệu áo dài – Pháp phục Tuệ An Anh đang dần tìm được vị trí riêng giữa phố biển. Không chạy theo xu hướng đại trà, chị Thư chọn cách đi chậm, tập trung vào chất lượng sản phẩm và trải nghiệm của khách hàng.

Với chị, kinh doanh không chỉ là bán vải hay bán áo dài, mà là một cách kể chuyện – về văn hóa, về những giá trị bền bỉ của lụa tơ tằm Việt Nam. Giữa nhịp sống du lịch sôi động của Phan Thiết, sự xuất hiện của một không gian mang hơi thở Hà Nội cho thấy: những sản phẩm truyền thống vẫn có chỗ đứng vững vàng, nếu được đặt đúng không gian và tiếp cận bằng sự trân trọng.