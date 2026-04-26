Go Youn Jung lại gầy thêm, mặt quá hốc hác

Sau thành công vang dội của Can This Love Be Translated? , tên tuổi của Go Youn Jung ngày càng phủ sóng mạnh mẽ trên truyền thông và mạng xã hội. Sở hữu nhan sắc được ví như “gương mặt kim cương” hiếm có, cô nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón của làng giải trí Hàn. Chính vì vậy, màn tái xuất trong We Are All Trying Here , đóng cùng Koo Kyo Hwan cũng lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Tuy nhiên, bên cạnh tình tiết của bộ phim, diện mạo mới của nữ diễn viên lại gây ra không ít tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng cô ngày càng gầy gò, khiến đường nét trở nên sắc lạnh hơn và phần nào làm mất đi vẻ ngọt ngào, đáng yêu từng là “thương hiệu”.

Tạo hình của Go Youn Jung trong We Are All Trying Here. (Ảnh: Instagram)

Không còn là minh tinh lộng lẫy trong Can This Love Be Translated?, Go Youn Jung ở phim mới gắn liền với diện mạo mảnh mai và có phần sắc lạnh hơn. Dù vẫn ghi điểm nhờ đường nét thanh tú cùng làn da sáng mịn, nữ diễn viên vẫn để lộ gương mặt hốc hác trong nhiều khoảnh khắc, đặc biệt ở vùng má và hốc mắt. Sự sụt cân rõ rệt khiến tổng thể gương mặt trở nên kém sức sống, hom hem hơn, không còn giữ được vẻ trong trẻo và giàu năng lượng. Bên cạnh đó, phần cổ gầy, lộ xương cũng khiến ngoại hình mỹ nhân đình đám trông mỏng manh hơn thấy rõ. Tuy nhiên, ngoại hình gầy rộc cũng giúp minh tinh xứ Hàn lột tả được hết tâm lý và chiều sâu của nhân vật - một người luôn phải vật lộn với ghen tị và tìm kiếm bình yên.

Go Youn Jung gầy rộc, hốc hác trong phim mới. (Ảnh: Instagram)

Netizen mong Go Youn Jung sớm tăng cân trở lại.

Trước đó, mỹ nhân sinh năm 1996 cũng xuất hiện với gương mặt có phần góc cạnh hơn trong Can This Love Be Translated. Tuy nhiên, có thể do vào vai 1 minh tinh nổi tiếng, được makeup hoàn chỉnh nên diện mạo nữ diễn viên trông rạng rỡ hơn. (Ảnh: Instagram)

Trong những bộ phim làm nên tên tuổi của Go Youn Jung, cô ghi dấu với vẻ đẹp hài hòa giữa sự ngọt ngào và nét sang chảnh, nhẹ nhàng. Gương mặt nữ diễn viên cân đối vừa đủ, cặp má "có da có thịt" tạo cảm giác mềm mại, giúp tổng thể visual thêm phần tươi tắn và tràn đầy sức sống. Đường nét thanh tú kết hợp cùng làn da sáng mịn, ánh mắt to tròn trong veo cùng khí chất ngút ngàn giúp nữ minh tinh toả sáng trong mọi khung hình. Chính sự cân bằng giữa nét đáng yêu và vẻ sắc sảo đã giúp Go Youn Jung trở thành hình mẫu nhan sắc được yêu thích, tạo nên dấu ấn riêng giữa dàn mỹ nhân Hàn Quốc.

Go Youn Jung bùng nổ nhan sắc với vẻ đẹp "có da có thịt" trong Law School. (Ảnh: Instagram)