Giữa rất nhiều lựa chọn làm đẹp, phụ nữ hiện đại đang tìm điều gì cho làn da của mình?

Ở tuổi 25, nhiều phụ nữ bắt đầu thấy làn da không còn "tự ổn" như trước. Môi trường văn phòng điều hòa làm da khô căng. Áp lực công việc khiến da dễ mất sức sống. Với mẹ bỉm, làn da sau sinh có thể trở nên nhạy cảm hơn, không đều màu hơn, trong khi thời gian dành cho bản thân lại ít đi rất nhiều.

Đến tuổi 30 - 40, câu chuyện làm đẹp càng thực tế hơn. Phụ nữ không chỉ tìm một sản phẩm khiến mình đẹp lên trong khoảnh khắc, mà cần một routine có thể đi cùng cuộc sống bận rộn: đủ an toàn, đủ tinh gọn, đủ dễ duy trì và phù hợp với từng giai đoạn của làn da.

Sản phẩm: KOPHER Retinol Reset Age

Làm đẹp ở tuổi trưởng thành gắn nhiều hơn với một routine đủ gọn, dễ duy trì và phù hợp với nhịp sống thật.

Khi phụ nữ bắt đầu chọn mỹ phẩm bằng sự tỉnh táo

Thị trường làm đẹp hôm nay có quá nhiều lựa chọn. Một lần lướt mạng xã hội, người tiêu dùng có thể gặp hàng chục lời giới thiệu về kem dưỡng, serum, mặt nạ, chống nắng, sản phẩm làm sáng hay phục hồi da. Nhưng cũng chính vì có quá nhiều thông tin, phụ nữ hiện đại trở nên thận trọng hơn.

Họ không còn chỉ hỏi: "Sản phẩm này có hot không?"

Họ bắt đầu hỏi: "Sản phẩm này đến từ đâu?", "Có phù hợp với da mình không?", "Mua ở đâu để yên tâm?", "Routine này có duy trì được không?", "Thương hiệu này có thật sự đáng tin không?".

Đó cũng là lý do những hệ sinh thái thương hiệu có chọn lọc, có phân phối rõ ràng và có định hướng chăm sóc da bài bản ngày càng được quan tâm

Sản phẩm: MELASMA-X Glutathione Brightening Tone Up Cream

Người tiêu dùng hiện đại quan tâm nhiều hơn đến nguồn gốc, công thức và cách sản phẩm đi vào routine hằng ngày.

Từ nhu cầu của thị trường đến hệ sinh thái HARICO

Không chỉ đưa sản phẩm về Việt Nam, HARICO xây dựng một hệ sinh thái gồm nhiều thương hiệu, mỗi thương hiệu đảm nhiệm một vai trò riêng trong hành trình chăm sóc da và làm đẹp.

HARICO đặt các thương hiệu trong từng nhóm nhu cầu cụ thể: làn da cần rạng rỡ hơn, làn da cần được làm dịu, làn da không đều màu, làn da cần chống nắng, cần cấp ẩm, cần chăm sóc chuyên sâu hoặc đơn giản là cần một vẻ ngoài chỉn chu hơn mỗi ngày.

Với phụ nữ hiện đại, đây là cách tiếp cận gần gũi hơn. Bởi làn da mỗi người không giống nhau, và cùng một người phụ nữ cũng có thể có nhiều nhu cầu khác nhau ở từng thời điểm.

Sccell Alpha Arbutin Cream Mask & SCCELL All-in-one Radiance Exosome Spicule, khi làn da cần vẻ rạng rỡ có nền tảng

Có những ngày, phụ nữ không thấy mình "xấu đi", chỉ là gương mặt thiếu sức sống hơn. Da kém mịn, kém sáng, lớp trang điểm không còn tiệp như trước. Đó là lúc nhu cầu chăm sóc nền da trở nên rõ ràng.

Trong hệ sinh thái HARICO, SCCELL được định hướng cho nhóm chăm sóc nền da theo hướng khoa học, chú trọng độ ẩm, độ mịn và cảm giác rạng rỡ. Với những phụ nữ văn phòng, người thường xuyên làm việc trong môi trường điều hòa, ngủ muộn hoặc chịu áp lực công việc, SCCELL có thể là lựa chọn để đưa làn da trở lại trạng thái tươi tắn, mềm mại và có sức sống hơn.

Sản phẩm: SCCELL Alpha Arbutin Cream Mask & SCCELL All-in-one Radiance Exosome Spicule

Nhóm chăm sóc nền da nên gợi cảm giác đủ ẩm, mềm mại và có sức sống hơn.

KOPHER Curepair Mela Cream và KOPHER Curepair Solution, khi làn da cần được lắng nghe

Không phải lúc nào làn da cũng cần những sản phẩm mạnh. Có những giai đoạn, da chỉ cần được chăm sóc dịu dàng hơn.

KOPHER trong hệ sinh thái HARICO mang tinh thần chăm sóc da cao cấp, chú trọng sự ổn định, làm dịu và cảm giác được nâng niu. Với triết lý Skin Re-Members, KOPHER gợi nhắc rằng làn da cũng cần thời gian để hồi phục cảm giác cân bằng. Đây là lựa chọn phù hợp với những phụ nữ không còn chạy theo hiệu quả tức thì, mà ưu tiên một cách chăm sóc đều đặn, tinh tế và có chiều sâu.

Sản phẩm: KOPHER Curepair Mela Cream và KOPHER Curepair Solution

Khi làn da cần được lắng nghe, routine dịu nhẹ và đều đặn giúp tạo cảm giác an tâm hơn.

Melasma-X 3D Whitening Clinic Renewal Cream, khi phụ nữ muốn chăm sóc da không đều màu một cách bền vững

Với phụ nữ châu Á, da xỉn màu, không đều màu, thâm sạm hoặc các dấu hiệu sắc tố là mối quan tâm rất phổ biến. Nhưng thay vì kỳ vọng vào những lời hứa nhanh chóng, phụ nữ hiện đại ngày càng hiểu rằng chăm sóc da không đều màu cần sự kiên nhẫn.

MELASMA-X được HARICO định hướng như một thương hiệu chăm sóc da sắc tố theo cách bền vững hơn: làm sạch, làm dịu, dưỡng sáng, chống nắng và chăm sóc chuyên sâu khi cần thiết. Đây là hành trình xây dựng thói quen đều đặn, để phụ nữ cảm thấy tự tin hơn với làn da của mình mỗi ngày.

Sản phẩm: MELASMA-X 3D Whitening Clinic Renewal Cream

Với da không đều màu, chống nắng và thói quen bảo vệ da là một phần quan trọng của hành trình dài hạn.

Forencos Wonderwerk Marula Tone Up Cream, khi làm đẹp cũng là một phần của lối sống

Phụ nữ hiện đại không chỉ chăm da để sửa một vấn đề. Họ chăm da và trang điểm để thấy mình gọn gàng hơn, tươi mới hơn, sẵn sàng hơn cho một ngày làm việc, một cuộc gặp, một buổi hẹn hay đơn giản là một khoảnh khắc dành cho bản thân.

FORENCOS giúp hệ sinh thái HARICO mở rộng sang nhu cầu làm đẹp hằng ngày, nơi skincare và makeup gặp nhau trong tinh thần lifestyle. Với nhóm phụ nữ yêu thích sự chỉn chu, thời trang và trải nghiệm sản phẩm đẹp mắt, FORENCOS là mảnh ghép giúp việc làm đẹp trở nên nhẹ nhàng, cảm xúc và gần với đời sống hơn.

Sản phẩm: Forencos Wonderwerk Marula Tone Up Cream

Làm đẹp hằng ngày có thể bắt đầu từ những thao tác nhỏ để phụ nữ thấy mình chỉn chu hơn.

Không phải chọn nhiều hơn, mà chọn đúng hơn

Điều phụ nữ hiện đại cần không phải là một bàn trang điểm đầy ắp sản phẩm. Điều họ cần là cảm giác mình đang chọn đúng: đúng thương hiệu, đúng nhu cầu, đúng nơi mua và đúng cách chăm sóc.

Từ SCCELL, KOPHER, MELASMA-X đến FORENCOS, hệ sinh thái HARICO không kể một câu chuyện làm đẹp xa vời, mà chạm vào những nhu cầu rất thật của phụ nữ: muốn làn da rạng rỡ hơn, ổn định hơn, đều màu hơn và muốn bản thân luôn chỉn chu trong nhịp sống bận rộn.

Giữa thị trường làm đẹp nhiều lựa chọn, HARICO Global xuất hiện như một điểm kết nối để người tiêu dùng tìm thấy những thương hiệu có định hướng rõ ràng hơn. Bởi sau cùng, làm đẹp không chỉ là mua một sản phẩm mới, mà là học cách hiểu làn da, hiểu bản thân và lựa chọn một hành trình chăm sóc phù hợp hơn với cuộc sống của chính mình.

Công ty TNHH Harico Global

Địa chỉ công ty: Số 85 Đường Vạn Xuân, Khu TĐC Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam