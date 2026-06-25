Từ trước đến nay, công chúng vốn đã quá quen thuộc với một Kim Jisoo lộng lẫy, kiêu sa trong những bộ cánh xa xỉ tại các sự kiện quốc tế. Thế nhưng mới đây, "bộ mặt thật" của chị cả BLACKPINK ở ngoài đời thường vừa được phơi bày trọn vẹn qua loạt ảnh du lịch, khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng xen lẫn thích thú.

Trên trang cá nhân sở hữu hơn 80 triệu người theo dõi, nữ thần tượng sinh năm 1995 vừa có một chia sẻ vô cùng gần gũi về chuyến du lịch trong nước cùng hai cô bạn thân nổi tiếng: nữ ca sĩ,diễn viên Hyeri và siêu mẫu, ngôi sao của Squid Game - Jung Hoyeon. Không có ánh đèn sân khấu và những layout makeup cầu kỳ, ba cô nàng thoải mái thể hiện "chất liệu bạn gái" vô cùng ngọt ngào thông qua những bộ trang phục năng động, giản dị.

Điều khiến người hâm mộ bàn tán hơn cả chính là tính cách lầy lội, nghịch ngợm đúng nghĩa một người bạn thân của Jisoo. Trong một bức ảnh, nữ idol lén lút chụp một tấm selfie tinh nghịch trong khi cô bạn Hyeri đang ngủ say sưa đến mức không biết trời trăng ở hàng ghế phía sau ô tô. Khung hình cợt nhã, đáng yêu này lập tức gây sốt vì nó lột tả trần trụi một Jisoo chân thật, không chút khoảng cách.

Đáng chú ý, qua góc máy này, Jisoo tự tin khoe trọn vẹn gương mặt mộc 100% không một chút son phấn. Netizen thậm chí có thể soi thấy một chút vết thâm tự nhiên nơi khóe môi đã chứng minh bản lĩnh và sự tự tin tuyệt đối của mỹ nhân sinh năm 1995 vào nhan sắc băng thanh ngọc khiết vốn có của mình.

Ở một khoảnh khắc khác được đăng tải, người hâm mộ lại được thấy một khía cạnh nhẹ nhàng, trong trẻo hơn của đôi bạn thân. Jisoo diện chiếc áo sơ mi kẻ ca-rô tối màu, đội mũ lưỡi trai xanh năng động, cùng Hyeri tạo dáng chống cằm đáng yêu bên bàn ăn giản dị. Hai làn da mịn màng, giao diện không chút khoảng cách này khiến người xem cảm thấy vô cùng dễ chịu và ấm áp.

Khoảnh khắc những cô nàng sở hữu hàng trăm triệu người theo dõi cùng rũ bỏ hào quang người nổi tiếng càng trở nên thú vị khi đặt cạnh hình ảnh của chính họ chỉ vài ngày trước đó. Trước khi "xả" loạt ảnh vi vu, hai bài đăng liên tiếp của mỹ nhân nhà BLACKPINK đều là những chiến dịch thương mại có giá trị, như bài đăng quảng bá cho dòng cushion phiên bản mới nhất của Dior Beauty. Hay trước đó là màn đổ bộ lộng lẫy tại triển lãm Cartier 'Into the Wild'.

Tại sự kiện của hãng trang sức xa xỉ Pháp, Jisoo hóa thân thành một nữ hoàng thực thụ trong chiếc váy cưới Haute Couture quý phái đến từ nhà mốt Georges Hobeika. Điểm nhấn đắt giá nâng tầm toàn bộ tạo hình của Jisoo là hai bộ trang sức thuộc dòng High Jewelry do Cartier chế tác. Trong đó, thu hút mọi ánh nhìn là chiếc vòng cổ hình hổ thuộc dòng Faune et Flore de Cartier - một tuyệt tác nghệ thuật được đính nạm tinh xảo hoàn toàn từ những viên kim cương mang sắc vàng, cam và nâu cực kỳ quý hiếm. Để hoàn thiện tổng thể quyền lực, cô diện thêm bộ trang sức thứ hai thuộc dòng di sản kinh điển Panthère de Cartier High Jewelry, tạo nên một diện mạo đồng điệu tuyệt đối với tinh thần chủ đạo đầy hoang dã và kiêu kỳ của buổi triển lãm.

Sự hoán đổi mượt mà giữa một Jisoo (BLACKPINK) lấp lánh kim cương triệu đô và một Kim Jisoo tinh nghịch, sẵn sàng để mặt mộc dìm hàng bạn thân là lý do vì sao 1 thập kỉ debut Jisoo luôn giữ vững vị thế hình tượng đẹp đẽ và ngọt ngào trong lòng công chúng. "Bộ mặt thật" của Jisoo chính là sự tự tin vào nét đẹp nguyên bản và một tâm hồn chân thành, tử tế bên cạnh những người yêu thương.

Ảnh: IGNV