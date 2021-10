Giữa mẹ ăn mặc xuề xòa và mẹ biết tươm tất chưng diện, người mẹ nào có con tự tin hơn, câu trả lời sẽ khiến chúng ta phải soi gương nhìn nhận lại mình

Cô Trương có 2 đứa con, con trai lớn đang học lớp 2, con gái nhỏ vừa đi học mẫu giáo. Sáng nào cô cũng tất bật chuẩn bị nhiều thứ, không chỉ dậy sớm nấu bữa sáng mà còn thúc giục bọn trẻ nhanh ăn xong còn đi học. Sau đó, cảnh tượng quen thuộc cô mặc nguyên bộ đồ ngủ chở con đến trường, rồi tạt ngang qua chợ mua ít đồ. Bận rộn là vậy nhưng đứa con trai của cô lúc nào cũng nghịch ngợm, không chịu nghe lời mẹ, khiến cô phải lớn tiếng quát tháo.

Hơn nữa, có một điều khiến cho mọi người phải suy ngẫm về vấn đề ăn mặc của cô Trương. Vào ngày đầu tiên đưa con gái đến trường mẫu giáo, khi vừa đến cổng, cô Trương đã thấy những người mẹ khác ăn mặc rất đẹp, váy vóc điệu đà, nhìn xung quanh dường như chỉ có mỗi cô là người duy nhất mặc chiếc quần nhàu nhĩ màu cháo lòng, tóc tai rối bù chưa kịp chải.

Nhìn cảnh tượng như vậy, cô cảm thấy xấu hổ đôi chút. Khi gặp cô giáo, cô không dám ngẩng cao mặt nói chuyện, bất giác phát hiện ra con gái mình cũng cúi đầu. Cô bỗng hiểu rằng, không chỉ mỗi mình cảm thấy xấu hổ mà con gái cũng bị ảnh hưởng.

Vấn đề ăn mặc của người mẹ ảnh hưởng nhiều tới con cái. (Ảnh minh họa)

Trái ngược với cô Trương là cô Lý, cùng sống trong khu chung cư. Cô Lý cũng có 2 đứa con ngang tuổi với cô Trương. Thế nhưng, cô Lý chẳng bao giờ có cảnh tất bật, lu bu mọi thứ với con cái. Mỗi ngày của cô đều rất vui vẻ, con cái tự giác ăn uống, xong hết mọi thứ cô sẽ chở con đến trường.

Điều đặc biệt hơn nữa, trong khi con cái đang ăn, cô chăm chút cho bản thân, lựa những bộ quần áo chỉnh chu, gọn gàng nhất, còn trang điểm cho tươi tắn, sau đó mới đưa con đi học. Khi đến trường, cả cô và con gái đều vui vẻ chào hỏi mọi người, phong thái tự tin khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Dưới ảnh hưởng của người mẹ, các con của cô Lý rất ngoan ngoãn, lễ phép và rất tự tin.

Khi so sánh 2 trường hợp của cô Trương và cô Lý, chúng ta dễ dàng nhận thấy có sự khác biệt rất lớn giữa 2 người, một người mẹ hay xuề xòa và một người mẹ thích ăn diện. Vậy thì sự khác biệt này có tác động như thế nào đối với một đứa trẻ?

Mẹ hay ăn diện và mẹ xuề xòa tác động như thế nào đến con cái?

Nhà văn Oscar Wilde từng nói: "Chỉ những người nông cạn mới không đánh giá con người qua ngoại hình". Chính vì thế, đừng nghĩ rằng vấn đề ăn mặc của người mẹ không ảnh hưởng gì nhiều tới con cái, trên thực tế nó có tác động không hề nhỏ.

1. Ảnh hưởng tới sự tự tin của trẻ

Trên thực tế, việc so sánh không chỉ xảy ra ở người lớn mà trẻ nhỏ giờ đây cũng bắt đầu có ý thức so sánh với các bạn xung quanh. Hầu hết trẻ em ngày nay đều phát triển tương đối sớm, trong những cuộc nói chuyện thông thường, việc so sánh giữa các mẹ với nhau là điều không thể tránh khỏi.

Nếu một đứa trẻ có mẹ luôn ăn mặc đẹp và lịch sự, điều đó sẽ khiến cho các bạn khác trong lớp ghen tỵ, đương nhiên đứa trẻ đó sẽ cảm thấy tự tin và tự hào về mẹ mình hơn.

Theo số liệu khảo sát, những đứa trẻ được bố mẹ chú ý đến việc ăn mặc sẽ tự tin hơn những đứa trẻ có bố mẹ ăn mặc xuề xòa.

2. Ảnh hưởng tới tính thẩm mỹ của trẻ

Nhìn chung, ngoại hình và trang phục ảnh hưởng rất nhiều đến gu thẩm mỹ của một người. Nếu người mẹ không thích ăn diện, ở nhà lúc nào cũng mặc quần áo luộm thuộm, dưới tác động và gu thẩm mỹ của người mẹ, con cái cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Khi một đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy, chúng cũng không chú trọng tới cách ăn mặc và thường xuề xòa như người mẹ.

Nếu người mẹ không thích ăn diện, con cái cũng có xu hướng giống mẹ mình.

Trong khi đó, những người mẹ chú ý đến hành vi và cách ăn mặc của mình, dù ở nhà hay đi ra ngoài, lúc nào cũng giữ quần áo của mình sạch sẽ, gọn gàng, họ cũng sẽ dành thời gian cho con cái ăn diện theo. Dưới ảnh hưởng tích cực từ người mẹ như vậy, chắc chắn gu thẩm mỹ của con cái sau này sẽ không tệ, chúng sẽ luôn chú ý đến việc ăn mặc của mình khi đi ra ngoài.

Trên thực tế, những đứa con của người mẹ ăn mặc xuề xòa thường tự ti với vẻ bề ngoài của bố mẹ chúng, nhất là khi so sánh với bố mẹ của bạn bè cùng lớp. Khi một đứa trẻ có lòng tự trọng thấp, chúng sẽ dần mất đi sự tự tin để chủ động giao tiếp với người khác và trở nên hướng nội, nhạy cảm hơn.

3. Ảnh hưởng tới tính cách yêu đời, lạc quan của trẻ

Một người thích ăn mặc đẹp thường có tính cách lạc quan, yêu đời và thích giữ nhà cửa luôn gọn gàng. Ngoài ra, họ cũng rất thân thiện khi hòa đồng với những người khác. Dưới sự giáo dục của những người mẹ như vậy, đứa trẻ cũng có những tính cách giống người mẹ.

Đứa trẻ nếu có người mẹ ăn mặc xuề xòa thường cảm thấy tự ti khi so sánh mẹ mình với những người mẹ khác. (Ảnh minh họa)

Trẻ cũng có vòng tròn bạn bè của riêng mình, chúng có xu hướng chọn những bạn có cùng tính cách. Vì thế, một đứa trẻ thích ăn mặc đẹp sẽ ít khi muốn chơi với một đứa trẻ ăn mặc luộm thuộm, bẩn thỉu.

Điều đáng nói hơn nữa, đứa trẻ có người mẹ ăn mặc xuề xòa thường cảm thấy tự ti khi so sánh mẹ mình với những người mẹ khác, điều này hoàn toàn không tốt cho tâm lý của chúng.

Tóm lại, quan hệ giữa bố mẹ và con cái có ảnh hưởng lẫn nhau, đặc biệt người mẹ có tác động mạnh mẽ nhất. Vì vậy, trong quá trình phát triển của trẻ, mọi hành vi của người mẹ đều ảnh hưởng ít nhiều đến con cái mình. Nếu muốn con cái sống tích cực, trước tiên người mẹ cũng phải thay đổi bản thân để làm gương.

Nguồn: Aboluowang, Sohu