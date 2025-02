Giữa lo lắng về nhiễm vi nhựa từ bình sữa, câu hỏi được quan tâm nhất lúc này: Bình thủy tinh thực sự an toàn?

Dạo gần đây hẳn các mẹ đã nghe nhiều về sự việc bình sữa cho bé có nguy cơ sản sinh vi nhựa gây ảnh hưởng tới sức khỏe của bé. Cụ thể, bình sữa trẻ em thường được làm từ các loại nhựa như polypropylene (PP), polyethersulfone (PES), và polyphenylsulfone (PPSU). Mỗi loại nhựa này có khả năng chịu nhiệt và tính an toàn khác nhau. Tuy nhiên, nếu không được sử dụng đúng cách, chúng đều có thể phát sinh hạt vi nhựa, đặc biệt khi tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc qua sử dụng lâu dài.

Hạt vi nhựa là những mảnh nhựa cực nhỏ có kích thước nhỏ hơn 5 milimet. Chúng có thể xuất hiện trong các sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh qua quá trình sản xuất hoặc khi các sản phẩm nhựa bị phân hủy do tiếp xúc với môi trường như nhiệt độ cao, ma sát, hoặc tiếp xúc với hóa chất. Đối với bình sữa, việc tiệt trùng ở nhiệt độ cao không phù hợp hoặc sử dụng trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ phát sinh hạt vi nhựa, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ sơ sinh.

Đặc biệt, khi nghe thông tin 2 nhà sản xuất bình sữa làm bằng nhựa đã bị kiện theo đơn kiện tập thể đề xuất tại tòa án liên bang California khi không cảnh báo cho các bậc phụ huynh rằng các bình sữa khi tiệt trùng có khả năng rò rỉ hạt vi nhựa... càng khiến các bậc phụ huynh hoảng hốt.

Ngay lúc này, nhiều ba mẹ ngay lập tức vứt hết những bình sữa bằng nhựa tại nhà đi, thay vào đó là sắm mới toàn bộ bình sữa được làm từ chất liệu thủy tinh để thay thế. Tuy nhiên, bình thủy tinh có thực sự an toàn và loại bỏ hoàn toàn nguy cơ sản sinh vi nhựa?

Vì sao các mẹ đổ xô đi mua bình sữa thủy tinh thay thế?

Trước đây, bình sữa làm từ chất liệu nhựa thường được nhiều mẹ lựa chọn hơn bình thủy tinh. Lý do là bởi bình sữa nhựa nhẹ hơn và không dễ vỡ, làm giảm nguy cơ gây thương tích nếu rơi xuống. Nhựa cũng có thể chịu được va đập tốt hơn, tiện lợi khi mang đi xa hoặc sử dụng hàng ngày. Hơn nữa, nhựa có thể dễ dàng sản xuất với nhiều hình dạng và kích thước, với chi phí thấp hơn so với thủy tinh.

Tuy nhiên, ngay khi sự việc bình sữa từ nhựa có khả năng sản sinh vi nhựa lan rộng, nhiều mẹ đổ xô đi mua bình thủy tinh thay thế. Lý do là bởi bình sữa bằng thủy tinh thực sự không sản sinh ra hạt vi nhựa vì thủy tinh là vật liệu không chứa nhựa, và do đó không phân hủy để tạo ra hạt vi nhựa như các sản phẩm nhựa khi tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc qua thời gian sử dụng lâu. Bình sữa thủy tinh cũng dễ dàng vệ sinh và tiệt trùng mà không lo ngại về việc giải phóng chất độc hại.

Bình sữa thủy tinh có thực sự an toàn?

Nhiều mẹ chia sẻ, bất cứ chiếc bình loại nào đều sẽ có ưu/nhược điểm của nó. Việc đổ xô mua bình thủy tinh là không sai, tuy nhiên nó cũng không quá cần thiết bởi bình thủy tinh cũng sẽ có những nhược điểm gây khó khăn cho các mẹ.

Đầu tiên, so với bình sữa nhựa, bình thủy tinh nặng hơn và dễ vỡ hơn, điều này có thể gây khó khăn khi bé cầm nắm hoặc khi mang đi xa. Điều này cũng đặt ra rủi ro an toàn nếu bình vỡ và các mảnh vỡ có thể gây thương tích cho trẻ hoặc người lớn. Thêm vào đó, bình thủy tinh có thể nứt hoặc vỡ khi có sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, đòi hỏi phải cẩn thận khi tiệt trùng hoặc đun nóng thức ăn cho bé.

Một vấn đề khác liên quan đến thủy tinh là nguy cơ chứa kim loại nặng. Mặc dù thủy tinh được đánh giá là an toàn và không chứa BPA so với nhiều loại nhựa, nhưng không phải tất cả thủy tinh đều được tạo ra như nhau. Một số loại thủy tinh có thể chứa lượng nhỏ các kim loại nặng như chì hoặc cadmium, đặc biệt nếu thủy tinh không được sản xuất tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn. Các kim loại nặng này có thể rò rỉ vào thức ăn khi tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc qua thời gian sử dụng lâu dài, có thể gây hại cho sức khỏe của trẻ nhỏ.

Chưa kể, nếu nhiệt độ quá cao so với mức nhiệt mà bình chịu được, khả năng nứt, toát hoặc hỏng là rất dễ dàng xảy ra.

Do đó, khi lựa chọn bình sữa thủy tinh, các bà mẹ cần chắc chắn rằng sản phẩm đến từ nhà sản xuất uy tín, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn, không chứa kim loại nặng, và cần sử dụng cẩn thận để tránh rủi ro vỡ nứt.

Vậy vấn đề ở đây chính là: Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng/hạn sử dụng của bình sữa bạn mua cho con dù nó là chất liệu gì

Trong một công bố năm ngoái trên Tạp chí Môi trường Quốc tế, nhà khoa học Leslie nói rằng, các hạt vi nhựa có thể tồn tại vĩnh viễn trong cơ thể con người.

Những phát hiện này không hoàn toàn ngạc nhiên. Nhựa có ở xung quanh chúng ta, từ quần áo, mỹ phẩm, đồ điện tử, lốp xe, bao bì và rất nhiều mặt hàng sử dụng hàng ngày khác. Theo chuyên gia, có khoảng 3000 vật liệu nhựa khi bắt đầu nghiên cứu vi nhựa hơn 1 thập kỷ trước nhưng đến nay đã lên hơn 9.600.Đó là một con số khổng lồ, mỗi loại có thành phần hóa học và độc tính tiềm tàng riêng.

TS Leslie cho rằng, có 2 con đường chính xâm nhập vào cơ thể con người: Chúng ta nuốt hoặc hít hạt vi nhựa vào cơ thể. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy thực phẩm và nước uống của chúng ta bị nhiễm vi nhựa. Một nghiên cứu ở Ý, được báo cáo vào năm 2020, đã tìm thấy hạt vi nhựa trong trái cây và rau quả hàng ngày. Người ta đã quan sát thấy cây lúa mì và rau diếp hấp thụ các hạt vi nhựa trong phòng thí nghiệm; sự hấp thụ từ đất có chứa các hạt có lẽ là cách chúng xâm nhập vào sản phẩm của chúng ta ngay từ đầu.

Do đó không có gì khó hiểu khi chúng có thể xuất hiện trong bình sữa nhựa khi tiệt trùng. Và vấn đề là các bà mẹ cần phải tuân thủ hướng dẫn sử dụng và bảo quản bình sữa đúng cách.

Cụ thể như:

- Chọn mua bình sữa từ những thương hiệu uy tín, chất lượng cao, và không chứa BPA.

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và thông tin về nhiệt độ chịu đựng của bình sữa, đồng thời tuân thủ chúng một cách nghiêm ngặt.

- Tránh đun nóng bình sữa ở nhiệt độ cao hơn mức khuyến nghị, đặc biệt là khi sử dụng lò vi sóng.

- Tiệt trùng bình sữa đúng cách theo hướng dẫn, không sử dụng hóa chất hoặc chất tẩy mạnh có thể gây hại và làm suy giảm chất lượng nhựa.

- Thay bình sữa mới sau một thời gian sử dụng nhất định hoặc ngay khi phát hiện dấu hiệu hỏng hóc, trầy xước, hoặc đổi màu.

- Rửa bình sữa bằng tay với nước ấm và sử dụng bàn chải chuyên dụng để làm sạch mà không làm hỏng bề mặt nhựa.

- Lưu trữ bình sữa ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.