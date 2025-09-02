Giới trẻ vừa mặc đẹp vừa Yêu Nước, fandom Việt Nam đỉnh nhất không có nhì!

Cả nước đang rộn ràng hướng về ngày đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách Mạng Tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9. Những ngày qua, từ đường phố tới mạng xã hội, nơi đâu cũng tràn ngập sắc đỏ rực rỡ – màu cờ Tổ quốc như một cách để mọi người bày tỏ niềm tự hào lòng yêu nước thiêng liêng. Không chỉ nghệ sĩ mà đông đảo bạn trẻ cũng hào hứng "lên đồ" với muôn kiểu outfit đa dạng, từ trang phục cho đến những phụ kiện độc đáo. Dù phong cách khác nhau nhưng tất cả cùng hòa chung một tinh thần, lan tỏa khí thế tự hào dân tộc trong không khí trọng đại, sôi động và đầy cảm xúc.

Áo dài trắng truyền thống là lựa chọn không thể thiếu, khắc hoạ đúng vẻ đẹp nữ tính và dịu dàng của người con gái Việt Nam. Áo dài trắng kết hợp cùng khăn choàng và nón lá mô phỏng lá cờ đỏ sao vàng là quá đủ để tạo ra những bức hình long lanh mà không cần cầu kỳ. (Nguồn: pitranncy, khanganle_)

Ngoài áo dài trắng, không ít người lại lựa chọn áo dài màu, áo dài hoạ tiết để trang phục thêm sặc sỡ, tươi tắn hơn. Những sắc màu như đỏ, xanh đen hay gam pastel dịu mắt đều dễ dàng làm nền tôn lên hình ảnh lá cờ Việt Nam. (Nguồn: trabi, emin_filmphoto, phng.annh, laminee.99)

Một trong những món đồ yêu nước hot nhất mùa lễ này chính là chiếc khăn choàng in hình cờ đỏ sao vàng. Kiểu dáng tam giác dễ phối, buộc gọn hay khoác hờ đều vô cùng nổi bật chính là điểm thu hút của chiếc khăn quốc dân, phù hợp với cả nam lẫn nữ. (Nguồn: thanhnt__, thudeo0710, hhxeko_17, _hatrung)

Chiếc kẹp tóc nhỏ xinh hình cờ Việt Nam cũng được nhiều bạn nữ ưa chuộng, dễ dàng tạo điểm nhấn cho mái tóc thêm nổi bật. (Nguồn: nakedbyv, tim.nh.chung2)

Những set đồ dạo phố đơn giản nhưng không kém phần trẻ trung cũng được nhiều bạn trẻ lựa chọn. 2 gam màu đen - trắng có độ tương phản cao sẽ càng làm nổi bật thêm sắc đỏ của các phụ kiện đi kèm như cờ, khăn hay nón lá. (Nguồn: _huyenkeo, myy.trinhh)

Điệu đà hơn một chút chính là công thức áo kiểu mix cùng quần jeans, thêm phụ kiện đỏ hoặc merchandise đến từ Fandom Yêu Nước. (Nguồn: thwthor_, ttien1211, Ngọc Nguyễn)