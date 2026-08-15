Giới trẻ Trung Quốc phát sốt với "nhà tù giảm cân": Vào trại 28 ngày, tập điên cuồng rồi quay vlog triệu view

Từ Ozempic đến những trại giảm cân khép kín

Trên Xiaohongshu, hashtag về trại giảm cân khép kín đã đạt 1,1 tỷ lượt hiển thị, trong khi hashtag #weightlosscamp đạt tới 2 tỷ. Những con số này cho thấy đây không còn là một dịch vụ giảm cân ngách, mà đang dần trở thành một hiện tượng wellness được giới trẻ Trung Quốc quan tâm và đưa lên mạng xã hội.

Giữa thời đại Ozempic và Mounjaro, Trung Quốc lại đang nổi lên với một công thức giảm cân khác thú vị và thực tế hơn nhiều: vào trại, sống theo kỷ luật quân đội và tập luyện hàng giờ mỗi ngày.

Mô hình này về cơ bản là một phiên bản boot camp dành cho việc giảm cân. Người tham gia có thể ở lại các cơ sở được tổ chức như khách sạn hoặc khu lưu trú tập trung trong nhiều tuần, phổ biến là khoảng 28 ngày. Lịch sinh hoạt được lên kế hoạch gần như kín mít, từ giờ thức dậy, tập luyện, ăn uống cho tới nghỉ ngơi.

Một ngày có thể bao gồm nhiều giờ vận động với aerobics, HIIT, spinning hoặc các bài tập thể lực theo nhóm. Thực đơn cũng được kiểm soát chặt chẽ, với khẩu phần được tính toán sẵn thay vì để người tham gia tự lựa chọn.

Ở những cơ sở có quy định nghiêm ngặt hơn, người tham gia được bố trí ở phòng tập thể và phải giao nộp thực phẩm mang theo ngay khi nhập trại. Trong thời gian chương trình diễn ra, họ cũng không được tự ý rời khỏi khu vực nếu không có lý do được chấp thuận.

Nhưng điều khiến mô hình này thực sự bùng nổ không chỉ nằm ở cách vận hành. Chính quá trình giảm cân đang trở thành nội dung để tiêu thụ trên mạng xã hội.

28 ngày giảm cân, hàng loạt video và một hành trình biến đổi

Trên Xiaohongshu, người dùng liên tục đăng ảnh trước và sau khi giảm cân, video cân đo mỗi ngày, nhật ký ăn uống và những đoạn vlog ghi lại lịch trình tập luyện gần như không có khoảng trống.

Một số người quay lại toàn bộ hành trình như thể đang tham gia một chương trình thực tế thu nhỏ: ngày đầu tiên bước vào trại, những bữa ăn được chia sẵn, các buổi tập kéo dài hàng giờ, những lần đứng lên bàn cân và cuối cùng là hình ảnh kết quả sau vài tuần.

Một trường hợp gây chú ý gần đây là blogger người Australia, Eggeats. Cô ghi lại trải nghiệm 28 ngày tại một cơ sở giảm cân ở Trung Quốc, trong đó có các buổi tập đa dạng cùng chế độ ăn được kiểm soát chặt chẽ. Theo chia sẻ của cô, trong khoảng 30 ngày, cô giảm được 13,2 pound, tương đương khoảng 6 kg, với chi phí khoảng 600 AUD (khoảng 11 triệu đồng).

Những video như vậy khiến một dịch vụ vốn chỉ xoay quanh mục tiêu giảm cân dần được đóng gói thành một trải nghiệm lifestyle. Người tham gia không chỉ đến để thay đổi cơ thể. Họ còn có một câu chuyện để kể, một quá trình để ghi lại và một kết quả để chia sẻ.

Và đó chính là điểm khiến xu hướng này khác với những chương trình giảm cân truyền thống. Sự biến đổi cơ thể giờ đây không chỉ là đích đến mà còn là nội dung.

Một ngày điển hình trong trại giảm cân tập trung được một content creator ghi lại thu hút sự chú ý (Nguồn: @eggeats).

Khi một vấn đề sức khỏe gặp đúng cơn khát giảm cân

Sự phát triển của các trại giảm cân không phải hoàn toàn bất ngờ. Trung Quốc đã phải đối mặt với tình trạng thừa cân và béo phì ngày càng gia tăng trong nhiều năm.

Theo số liệu từ UNICEF và Đại học Bắc Kinh, tỷ lệ trẻ em thừa cân và béo phì tại Trung Quốc đã tăng khoảng bốn lần kể từ năm 2000. Một báo cáo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố vào tháng 12/2020 cũng cho thấy hơn một nửa người trưởng thành thuộc nhóm thừa cân, trong đó khoảng 16,4% được xếp vào nhóm béo phì.

Các trại giảm cân dành cho trẻ em đã xuất hiện tại Trung Quốc ít nhất từ giữa những năm 2000. Theo Jiemian, số lượng cơ sở loại này vào khoảng 300 vào cuối năm 2019 và vượt 500 vào giữa năm 2023. Global Times dẫn số liệu cho biết con số này đã lên khoảng 1.000 cơ sở trên toàn quốc vào tháng 12/2024.

Nhưng phía sau sự tăng trưởng nhanh chóng ấy lại tồn tại một nghịch lý đáng chú ý: một mặt, Trung Quốc thực sự đang đối diện với bài toán sức khỏe liên quan đến thừa cân và béo phì; mặt khác, nỗi ám ảnh về một cơ thể thật gầy lại ngày càng lan rộng, kể cả ở những người không có nhu cầu giảm cân vì lý do sức khỏe.

Ảnh: Xiaohongshu, Internet