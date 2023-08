Giày cưng của Jennie dạo này hoá ra là đôi sneaker xinh nhất thế giới năm 2023!

Nhìn mẫu giày ASICS x Cecilie Bahnsen (phải), nhiều người đã có sự liên tưởng tới mẫu giày New Balance 530 (trái) vô cùng hot vào năm 2021, 2022. Tuy nhiên, mẫu giày ASICS x Cecilie Bahnsen sở hữu những đặc điểm mềm mại và nữ tính hơn nhiều so với mẫu giày nói trên của New Balance