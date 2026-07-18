Giày của nhà giàu nhưng ai cũng săn lùng: Chanel Ballet Flats trở thành Birkin của mọi bàn chân

Nếu vài năm trước, nhắc đến món đồ thể hiện đẳng cấp chơi thời trang người ta sẽ nghĩ ngay đến túi Hermès Birkin hay Kelly, thế nhưng ở năm 2026 vị trí đó đang xuất hiện một ứng viên bất ngờ hơn nhiều: đôi Chanel Ballet Flats. Từ New York đến Paris, từ giới sáng tạo đến các fashion influencer, những đôi giày bệt với chiếc nơ nhỏ và logo hai chữ C đang được săn lùng theo cách chẳng khác gì một chiếc túi hiếm.

Điều thú vị là Chanel Ballet Flats không còn được xem như một đôi giày của những quý cô Paris điệu đà, xúng xính. Chúng đang trở thành món phụ kiện giúp những bộ đồ rộng thùng thình, quần cargo hay short thể thao bỗng có thêm chút sang trọng và nữ tính.

"Giày công sở" thành món đồ must-have của hội mặc đẹp

Chanel ra mắt đôi slingback hai tông màu beige - đen từ 70 năm trước - năm 1957 - dưới thời Coco Chanel. Đến năm 1985, Karl Lagerfeld biến thiết kế này thành ballet flats và nhanh chóng đưa nó vào hàng kinh điển của nhà mốt Pháp.

Trong nhiều thập kỷ, đôi giày gắn liền với hình ảnh phụ nữ thanh lịch: váy tweed, blazer, công sở và những buổi trà chiều kiểu Paris. Nhưng thế hệ fashion girl hiện nay lại mặc nó theo cách hoàn toàn khác.

Họ phối Chanel Ballet Flats với quần jeans ống rộng, váy phồng, quần cargo hay thậm chí quần bóng rổ. Sự đối lập giữa đôi giày "rất Chanel" và những món đồ mang hơi hướng đường phố đã tạo nên sức hút mới.

Paloma Elsesser và công thức luxury + street

Nhiều người xem người mẫu Paloma Elsesser là nhân vật giúp Chanel Ballet Flats bùng nổ trở lại từ giữa những năm 2010. Cô thường xuất hiện với quần bóng rổ hoặc đồ workwear nhưng lại đi cùng một đôi Chanel bệt màu nổi.

Paloma từng chia sẻ rằng cô xem đôi giày này như "cánh cửa bước vào thế giới xa xỉ". Khi chưa đủ khả năng mua những chiếc túi hàng nghìn đô và cũng không dễ mặc được nhiều thiết kế cao cấp, một đôi Chanel Ballet Flats khoảng 650 USD (tương đương 17 triệu đồng) khi đó trở thành lựa chọn hợp lý hơn.

Đó cũng là lúc công thức luxury + street bắt đầu được yêu thích: thêm một món đồ sang trọng vào những bộ trang phục vốn rất đời thường.

Màu beige không còn là lựa chọn số một

Giới mộ điệu hiện nay thậm chí không còn quá hào hứng với phiên bản beige - đen cổ điển. Thứ họ săn lùng là những đôi freaky Chanel flats - cách gọi vui cho các phiên bản màu sắc và chất liệu lạ mắt.

Hồng rực, đỏ kẹo, xanh da trời, denim, da rắn hay lông ngựa đang được săn tìm nhiều hơn cả mẫu truyền thống. Những đôi giày từng bị xem là khó bán ở sân bay duty-free hoặc các cửa hàng outlet giờ lại trở thành hàng hiếm.

Nhiều fashion girl cho biết họ tìm được những đôi Chanel độc nhất ở Nice, Dubai hay sân bay Heathrow của London - nơi khách du lịch thường bỏ qua các màu sắc quá nổi.

Càng cũ càng đắt

Sự thay đổi lớn nhất nằm ở thị trường second-hand. Dưới thời Giám đốc sáng tạo Matthieu Blazy, Chanel liên tục tung ra các phiên bản mới với giá retail hơn 1.450 USD (hơn 38 triệu đồng).

Hệ quả là giá resale của Chanel Ballet Flats lại tăng mạnh. Một đôi Ballet Flats chất lông ngựa size 39.5 từng được bán trên eBay với mức giá khủng gần 3.000 USD (79 triệu đồng). Trên Grailed, những đôi đã cũ đến mức đế mòn và trầy xước nặng vẫn được rao quanh 449 USD (gần 12 triệu đồng).

Điều này khá bất thường vì giày dép thường mất giá nhanh hơn túi xách. Nhưng Chanel Ballet Flats dường như đang đi trên con đường mà Birkin từng đi qua rằng, càng hiếm, càng khó mua, giá càng leo thang.

Vì sao chúng được gọi là Birkin của bàn chân?

Với nhiều phụ nữ, mỗi đôi Chanel Ballet Flats đều gắn với một kỷ niệm riêng - giống cách người ta nhớ về chiếc túi hiệu đầu tiên trong đời.

Chanel chưa bao giờ quảng bá đây là món đồ mua để đầu tư. Tuy nhiên, việc giá retail liên tục tăng, nguồn cung các màu đặc biệt ngày càng ít và thị trường resale vẫn sôi động đã khiến đôi giày này mang một vị thế rất khác.

Trong thế giới thời trang hiện tại, Chanel Ballet Flats không còn chỉ là giày bệt. Chúng đã trở thành một biểu tượng nhận diện, khi mà chỉ cần nhìn thấy chiếc nơ nhỏ ở mũi giày, người ta biết ngay chủ nhân đang bước vào cuộc chơi của những tín đồ thời trang thực thụ.

Giống như Birkin, hành trình săn được một đôi Chanel Ballet Flats đúng ý, giờ đây cũng đã trở thành một thú vui riêng của giới mê thời trang.

Nguồn: The New York Times