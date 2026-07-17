Nếu chỉ được giữ lại 4 đôi giày cho mùa hè, tôi sẽ chọn những đôi này

Trước đây khi còn làm việc ở bệnh viện, mỗi ngày tôi đi bộ hơn 10.000 bước là chuyện rất bình thường.

Bây giờ chuyển sang làm ở trường học, dù đi lại ít hơn nhưng lại thường xuyên phải đứng suốt nửa ngày. Chính vì vậy, tiêu chí mua giày của tôi cũng thay đổi rất nhiều. Quần áo có thể mặc hơi khó chịu một chút vẫn cố được, nhưng giày chỉ cần cấn chân hoặc không thoải mái một chút là sẽ bị cất xó .

Chỉ những đôi êm chân, dễ phối đồ và đi cả ngày vẫn không muốn tháo ra mới thực sự đáng tiền và được mang hết lần này đến lần khác. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ 4 đôi giày có tần suất sử dụng cao nhất trong tủ giày của mình . Đôi nào cũng đáng giá đến mức "mua là dùng hết công suất".

① Giày thể thao kiểu Đức

Đây là đôi tôi mang nhiều nhất trong cuộc sống hằng ngày. Đi làm, đi chơi, dạo phố hay du lịch đều rất phù hợp. Hồi còn làm ở bệnh viện, có những ngày phải đi hơn 10.000 bước, đôi giày này đúng là "cứu tinh".

Màu sắc cũng rất dễ phối, từ quần jeans, quần kaki đến quần ống rộng đều hợp. Những hôm không biết mang gì, cứ chọn đôi này là gần như không bao giờ sai.

② Giày da gót vuông thấp

Trước đây tôi cũng từng mua khá nhiều giày cao gót. Nhưng rồi nhận ra phần lớn thời gian mình chẳng muốn đi. Chen chúc tàu điện hay xe buýt với giày cao gót thực sự rất bất tiện.

Giờ tôi thích kiểu gót vuông khoảng 3,5 cm hơn. Trông vẫn chỉn chu hơn giày bệt nhưng lại không khiến chân quá mỏi như giày cao gót. Phối cùng chân váy chữ A, váy đen hoặc những trang phục lịch sự đều rất đẹp. Đây là kiểu giày cân bằng rất tốt giữa sự thoải mái và vẻ thanh lịch .

③ Giày bệt màu nâu

Đây là đôi tôi mua lại nhiều nhất. Tính đến giờ đã mua tới 4 đôi . Mỗi đôi khoảng hơn 300 tệ và thường dùng được gần một năm. Điều tôi thích nhất là không làm đau chân .

Ngay cả buổi chiều khi chân hơi sưng do đi lại nhiều, đôi giày vẫn không gây cảm giác bó chặt. Sau khi từng nhiều lần mua phải giày làm phồng rộp chân, tôi mới càng trân trọng những đôi mang vào là thấy dễ chịu. Có rất nhiều đôi giày lên ảnh đẹp. Nhưng chỉ giày thật sự thoải mái mới khiến bạn muốn đi mãi.

④ Dép lê mùa hè

Đây là đôi có tần suất sử dụng cực cao mỗi khi trời nóng. Xuống lấy hàng, ra ngoài mua đồ, đi dạo cuối tuần hay thay giày ở văn phòng đều rất tiện. Bình thường ít khi nghĩ đến nó, nhưng thiếu thì lại thấy vô cùng bất tiện.

Bây giờ, tủ giày của tôi rất đơn giản. Mỗi mùa chỉ khoảng 4 đôi giày là đủ. Trước đây, khi mua giày tôi thường quan tâm đến màu sắc hay kiểu dáng. Còn bây giờ, tiêu chí đầu tiên và quan trọng nhất chỉ có một: Có thoải mái hay không. Công việc và cuộc sống vốn đã đủ mệt mỏi rồi. Không cần thiết phải để đôi giày khiến bản thân khổ thêm nữa.