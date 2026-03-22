Giày cao gót không kén tuổi, minh tinh 79 tuổi này là minh chứng

Theo đó, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên U80 tự tin diện đôi cao gót platform cỡ khủng đã nhanh chóng viral, cán mốc hơn 28,3 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận trầm trồ. Không phải kiểu slay gồng mình, Glenn Close đơn giản là bước đi, cười nói và tận hưởng khoảnh khắc nhưng thần thái thì vẫn đỉnh cao như mọi khi.

Nữ minh tinh diện một set suit trắng toàn tập: blazer dáng chuẩn, quần ống suông thanh lịch, phối cùng clutch ánh bạc cầm tay. Outfit tưởng chừng tối giản nhưng lại toát lên khí chất quyền lực rất riêng kiểu "quiet luxury" đúng nghĩa. Điểm nhấn gây bão chính là đôi giày cao gót platform ánh kim với phần đế dày và gót cao ấn tượng, một item không phải ai cũng dám thử, chứ đừng nói là ở tuổi 79.

Điều khiến netizen thích thú không chỉ là độ "chịu chơi" của Glenn Close, mà còn là cách bà biến thời trang thành tuyên ngôn cá nhân. Không cần chạy theo xu hướng Gen Z, bà vẫn tạo nên spotlight theo cách riêng: tự tin, thoải mái và đầy bản lĩnh.

Glenn Close là một trong những tên tuổi kỳ cựu nhất của điện ảnh Mỹ, nổi tiếng với những tác phẩm kinh điển như "Fatal Attraction" và "Dangerous Liaisons". Đối với thế hệ trẻ ngày nay, bà được biết đến nhiều nhất bởi vai phản diện kinh điển Cruella De Vil trong "101 Chú Chó Đốm".

Phong cách của Glenn Close từ lâu đã được xem là biểu tượng của sự thanh lịch pha chút cá tính. Bà thường trung thành với những thiết kế may đo chuẩn chỉnh, gam màu trung tính và đặc biệt là kiểu tóc bob ngắn màu trắng đặc trưng. Chính mái tóc này không chỉ giúp bà nhận diện dễ dàng mà còn tạo nên một vibe cực kỳ hiện đại, sắc sảo – minh chứng rằng tóc bạc hoàn toàn có thể trở thành "signature look" nếu biết cách tận dụng.

Ở ngưỡng U80, Glenn Close vẫn ghi điểm với phong cách thanh lịch, chuộng gam màu trung tính nhưng thần thái thì vẫn “slay” khỏi bàn.

Ở Hollywood, Glenn Close không chỉ nổi tiếng bởi sự nghiệp diễn xuất lẫy lừng mà còn bởi gu thẩm mỹ nhất quán và ngày càng thăng hạng theo thời gian. Không phô trương, không cần chiêu trò, bà vẫn luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện – và lần này cũng không ngoại lệ.