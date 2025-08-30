Giáo viên 20 năm dạy học khẳng định: Trẻ ngày đầu đi học không khóc nhờ có 3 “bảo bối” này trong balo

Ngày đầu tiên đến trường luôn là thử thách lớn đối với nhiều em nhỏ. Tại các trường mầm non, cảnh tượng trẻ khóc lóc, bám chặt lấy cha mẹ khi buổi học vừa bắt đầu không còn xa lạ.

Tuy nhiên, theo cô giáo Trần Huệ, người có hơn 20 năm giảng dạy tại một trường mầm non ở Trùng Khánh, chỉ cần chuẩn bị sẵn trong balo của trẻ 3 “bảo bối” đặc biệt dưới đây. Những giọt nước mắt lo lắng sẽ nhanh chóng biến thành nụ cười.

Cô Trần chia sẻ rằng, sau hai thập kỷ làm việc, cô đã đón hàng nghìn học sinh bước vào lớp học đầu tiên. Dù tính cách mỗi em khác nhau, nhưng những đứa trẻ mang theo ba món đồ này trong balo thường ít khóc, dễ hòa nhập và nhanh chóng cảm thấy trường lớp là nơi thân thiện.

Ảnh minh họa

Một món đồ quen thuộc gắn với gia đình

Đó có thể là một chiếc khăn tay nhỏ, một con gấu bông, hay thậm chí là một bức ảnh gia đình. Theo cô Trần, trẻ em ở lứa tuổi mẫu giáo rất dễ gắn bó về mặt cảm xúc với những vật quen thuộc. Khi đến một môi trường xa lạ, cảm giác bất an có thể trỗi dậy, nhưng chỉ cần ôm chặt món đồ thân thuộc, trẻ sẽ cảm thấy như cha mẹ vẫn đang ở bên cạnh.

Cô nhớ lại câu chuyện của bé gái Tiểu Vân, năm đó mới bốn tuổi. Ngày đầu đi học, Tiểu Vân mang theo một chiếc gối nhỏ có thêu hình chú mèo. Trong giờ nghỉ trưa, bé ôm gối và ngủ rất ngon, không khóc như nhiều bạn khác. “Một món đồ nhỏ bé có thể trở thành điểm tựa tinh thần to lớn. Nó giống như sợi dây nối liền giữa gia đình và trường học”, cô Trần nói.

Một đồ ăn vặt mà trẻ yêu thích

Trong ngày đầu tiên, cảm giác đói hoặc không hợp khẩu vị bữa ăn ở trường cũng có thể khiến trẻ khóc lóc. Việc chuẩn bị một gói đồ ăn vặt quen thuộc không chỉ giúp trẻ no bụng mà còn mang lại sự an ủi tinh thần.

Cô Trần kể lại, có một cậu bé tên Trương Hạo thường khóc nức nở khi tách khỏi mẹ. Thế nhưng khi mở balo, nhìn thấy món đồ ăn vặt do mẹ chuẩn bị, em lập tức tươi cười. Sau giờ ăn, Hạo còn chia sẻ đồ ăn vặt đó với các bạn. Nhờ vậy, cậu bé nhanh chóng làm quen và hòa nhập với mọi người. “Thức ăn không chỉ là dinh dưỡng, mà còn là sự gắn kết tình cảm. Khi trẻ cảm thấy ‘hương vị ở nhà vẫn theo cùng’, chúng dễ dàng yên tâm hơn”. cô Trần giải thích.

Ảnh minh họa

Một lá thư ngắn hoặc lời nhắn từ cha mẹ

Ban đầu, nhiều phụ huynh cho rằng viết thư cho trẻ nhỏ là điều không cần thiết. Nhưng theo kinh nghiệm của cô Trần, một mảnh giấy nhỏ với vài dòng chữ đơn giản như “Con cứ yên tâm, bố mẹ sẽ đón con lúc chiều” hay “Mẹ tin con sẽ chơi vui cùng bạn bè” lại có tác dụng bất ngờ. Trẻ chưa biết đọc có thể nhờ cô giáo đọc hộ. Chỉ cần nghe những lời nhắn ấy, chúng sẽ cảm thấy an lòng.

Trong một kỷ niệm đáng nhớ, bé trai Lý Kiện từng rất sợ ngày khai giảng. Cha của em viết một tờ giấy nhỏ, vẽ thêm hình chiếc xe ô tô và ghi dòng chữ: “Buổi chiều bố sẽ lái xe đến đón con”.

Khi được cô giáo đọc cho nghe những lời nhắn này, Kiện lập tức ngừng khóc, cả ngày vui vẻ tham gia hoạt động cùng bạn bè. “Lá thư tuy đơn giản nhưng mang đến cảm giác chắc chắn và cam kết, giúp trẻ tin rằng mình không bị bỏ rơi”, cô Trần nhận xét.

Theo quan điểm của cô, ba “bảo bối” này đều có điểm chung: mang đến cho trẻ sự kết nối với gia đình trong một môi trường xa lạ. Nếu chỉ đơn thuần an ủi bằng lời nói, trẻ có thể quên đi khi rơi vào lo lắng. Nhưng khi có vật cụ thể, trẻ sẽ yên tâm và được an ủi hơn rất nhiều.

Ngày đầu đi học luôn là bước ngoặt của tuổi thơ. Nhiều bậc phụ huynh thường chuẩn bị cho con quần áo trong balo, nhưng quên mất yếu tố tinh thần.

Kinh nghiệm của cô giáo Trần Huệ sau 20 năm đứng lớp cho thấy đôi khi chỉ cần một chiếc khăn nhỏ, một món ăn vặt yêu thích hay một tờ giấy ghi vài dòng chữ, những giọt nước mắt lo âu của trẻ có thể được thay thế bằng sự tự tin và niềm vui.

Với ba “bảo bối” trong balo, ngày đầu tiên đến trường sẽ không còn là nỗi ám ảnh, mà trở thành khởi đầu đáng nhớ, đầy ấm áp trong ký ức tuổi thơ của mỗi đứa trẻ.

Đinh Anh (Theo Sohu)