Giáo sư Lý Mai Cẩn là chuyên gia tâm lý tội phạm nổi tiếng tại Trung Quốc. Bên cạnh lĩnh vực chuyên môn, bà còn được nhiều phụ huynh biết đến qua những quan điểm và kinh nghiệm về nuôi dạy con, đặc biệt là cách định hướng giáo dục phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ.

Theo giáo sư Lý Mai Cẩn, nhiều phụ huynh hiện nay thường cho con tham gia các lớp học từ rất sớm, từ ngoại ngữ, năng khiếu đến các chương trình phát triển tư duy. Việc mong muốn con được tiếp cận kiến thức và rèn luyện kỹ năng từ nhỏ không phải là điều sai. Tuy nhiên, nếu quá nóng vội hoặc lựa chọn lớp học không phù hợp, những khoản đầu tư này có thể không mang lại hiệu quả như mong đợi, thậm chí ảnh hưởng đến sự phát triển tự nhiên của trẻ.

Từ góc nhìn của một chuyên gia, bà cho rằng trẻ dưới 6 tuổi không nên tham gia quá sớm vào 3 loại hình lớp học sau đây, các bậc phụ huynh nên chú ý:

1. Lớp đào tạo “thần đồng”

Theo giáo sư Lý Mai Cẩn, các lớp học được quảng bá với mục tiêu đào tạo “thần đồng” thường đánh trúng tâm lý kỳ vọng của phụ huynh. Không ít người tin rằng chỉ cần cho con tham gia những chương trình này là có thể giúp trẻ trở nên xuất chúng hơn bạn bè đồng trang lứa. Tuy nhiên, trên thực tế, số lượng trẻ sở hữu năng khiếu đặc biệt bẩm sinh không nhiều. Vì vậy, việc quảng bá quá mức về khả năng biến mọi đứa trẻ thành “thần đồng” dễ khiến phụ huynh có những kỳ vọng thiếu thực tế.

Bên cạnh đó, các chương trình này thường có cường độ học tập cao, khối lượng kiến thức lớn và lịch học dày đặc. Việc ép trẻ tiếp thu quá nhiều kiến thức trong thời gian ngắn có thể tạo áp lực không cần thiết, ảnh hưởng đến quá trình phát triển tự nhiên về thể chất và tinh thần.

2. Trường học danh tiếng nhưng không phù hợp

Nhiều bậc cha mẹ mong muốn con được học tại các trường nổi tiếng hoặc lớp chọn ngay từ nhỏ với hy vọng tạo nền tảng tốt cho tương lai. Tuy nhiên, theo giáo sư Lý Mai Cẩn, môi trường học tập phù hợp mới là yếu tố quan trọng nhất.

Nếu năng lực của trẻ chưa tương xứng với yêu cầu của môi trường học tập quá cạnh tranh, trẻ có thể rơi vào trạng thái tự ti, áp lực hoặc mất dần sự hứng thú với việc học. Một số em thậm chí trở nên khép kín, ngại thể hiện quan điểm cá nhân vì luôn cảm thấy mình thua kém bạn bè.

Ảnh minh họa: Internet

Bà nhấn mạnh rằng mỗi đứa trẻ có tốc độ phát triển và thế mạnh riêng. Thay vì chạy theo danh tiếng của trường lớp, phụ huynh nên tìm môi trường phù hợp với khả năng, sở thích và tính cách của con để trẻ có điều kiện phát huy tối đa tiềm năng.

3. Những lớp học quá đông học viên

Một loại hình lớp học khác được giáo sư Lý Mai Cẩn khuyến cáo phụ huynh cân nhắc là các lớp học có sĩ số quá đông.

Ở độ tuổi mầm non và đầu tiểu học, trẻ cần được giáo viên quan tâm sát sao và có sự tương tác thường xuyên để tiếp thu kiến thức hiệu quả. Khi số lượng học viên quá lớn, giáo viên khó theo dõi từng em, giải đáp thắc mắc kịp thời hoặc điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp với từng trẻ. Vì vậy, các lớp học đông người có thể khiến chất lượng tiếp thu kiến thức giảm sút, đặc biệt với những trẻ còn nhỏ và cần nhiều sự hướng dẫn trực tiếp.

Theo giáo sư Lý Mai Cẩn, việc cho trẻ học nhiều chưa chắc đã mang lại lợi thế. Điều quan trọng hơn là lựa chọn môi trường và chương trình học phù hợp với độ tuổi, sở thích cũng như năng lực của con. Phụ huynh cũng cần đảm bảo sự cân bằng giữa học tập, vui chơi và nghỉ ngơi để trẻ có điều kiện phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Thay vì chạy theo số lượng lớp học hay những lời quảng bá hấp dẫn, cha mẹ nên lắng nghe nhu cầu thực sự của con và đồng hành cùng trẻ trên hành trình trưởng thành.