Sau khi em bé chào đời, lần đầu tiên thay tã cho con, tôi căng thẳng chẳng khác nào đang thực hiện một ca phẫu thuật.

Trước đó, tôi đã học rất nghiêm túc trong các lớp tiền sản, thậm chí còn tập thay tã trên búp bê nhiều lần. Thế nhưng khi phải đối mặt với một em bé thật biết khóc, biết cử động và liên tục đạp chân, mọi kiến thức dường như biến mất sạch.

Tôi vừa đặt tã xuống thì con đạp lệch sang một bên. Miếng dán vừa bóc ra lại dính lung tung. Chưa kịp dán xong thì con đã tè ngay lên tay áo mẹ. Tôi đứng ngẩn người không biết phải làm sao. Thấy vậy, mẹ chồng bật cười rồi chỉ cho một mẹo đơn giản: “Khi thay tã cho trẻ sơ sinh, cứ đặt một tờ giấy mềm lên người bé trước, như vậy sẽ tránh được chuyện bé bất ngờ đi tiểu”.

Một mẹo nhỏ đơn giản như vậy nhưng lúc đó tôi lại không nghĩ ra.

Thực tế, những tình huống “dở khóc dở cười” như thế xảy ra rất nhiều trong những ngày đầu làm mẹ.

Lần đầu tắm cho con, tôi mất cả buổi chỉ để căn nhiệt độ nước và lượng nước phù hợp. Thế nhưng vừa chạm nước, con đã khóc ré lên. Tôi cuống cuồng bế con ra ngoài, người mẹ ướt sũng còn nhiều hơn cả em bé.

Lần đầu cắt móng tay cho con, tay tôi run đến mức mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới cắt được vài ngón vì sợ làm đau con.

Lần đầu đưa con ra ngoài, vừa xuống đến tầng dưới mới phát hiện quên mang theo tã dự phòng. Hai mẹ con lại quay về lấy đồ, loay hoay gần một tiếng vẫn chưa ra khỏi khu nhà.

Có những lúc tôi cảm thấy mình thật vụng về. Tôi từng tự hỏi liệu bản thân có phù hợp với vai trò làm mẹ hay không.

Nhưng rồi theo thời gian, mọi thứ dần trở nên quen thuộc.

Tôi có thể thay tã cho con một cách thành thạo. Những lần tắm cho con không còn khiến tôi hoảng hốt. Việc cắt móng tay cũng trở nên đơn giản hơn khi biết tranh thủ lúc con ngủ say.

Những việc từng khiến tôi bối rối và căng thẳng cuối cùng lại trở thành một phần rất bình thường của cuộc sống.

Sau này, khi trò chuyện với những bà mẹ khác, tôi mới nhận ra ai cũng từng trải qua cảm giác tương tự.

Một người bạn kể rằng lần đầu mặc quần áo liền thân cho con, cô ấy nhầm ống tay thành ống quần, loay hoay mãi không mặc được, mồ hôi túa ra như tắm.

Một người khác thì nhớ lại lần đầu pha sữa. Vì quá hồi hộp nên cô cho sữa bột vào trước rồi mới đổ nước, khiến bình sữa vón cục, em bé uống xong lại bị trớ.

Càng kể, mọi người càng cười nghiêng ngả.

Những chuyện từng khiến chúng ta lo lắng đến mất ngủ, từng nghĩ là “thảm họa”, sau này lại trở thành những kỷ niệm vui vẻ mỗi khi nhắc lại.

Vì vậy, nếu bạn vừa mới sinh con và đang cảm thấy áp lực trước hàng loạt việc chưa từng làm, hãy bình tĩnh.

Bạn không phải là một người mẹ vụng về. Bạn chỉ đơn giản là chưa có kinh nghiệm.

Hãy cho em bé thời gian để lớn lên, và cũng cho chính mình thời gian để học cách làm mẹ.

Rồi một ngày nào đó, khi nhìn lại, bạn sẽ mỉm cười và kể cho người khác nghe rằng: “Ngày xưa, mình từng thay tã cho con còn không xong.”

Bởi hầu như mọi người mẹ đều trưởng thành từ những ngày tháng luống cuống như thế. Và bạn cũng sẽ như vậy.