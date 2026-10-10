Giành lại sự sống cho trẻ sơ sinh ngừng tuần hoàn sau sinh

Ảnh: Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Một sản phụ xuất hiện đau bụng, ra máu âm đạo đỏ tươi và được đưa đến bệnh viện. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện thai nhi suy cấp, nhịp tim chỉ khoảng 60 lần/phút nên chỉ định mổ lấy thai cấp cứu.

Ngay sau sinh, trẻ tím tái, ngừng tim. Ekip cấp cứu lập tức đặt nội khí quản, hồi sức ngừng tuần hoàn trong khoảng 10 phút. Tim trẻ đập trở lại nhưng tình trạng vẫn rất nặng, cần hỗ trợ hô hấp và hồi sức chuyên sâu.

Trước nguy cơ tổn thương não do thiếu oxy, trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để tiếp tục điều trị, trong đó có kiểm soát thân nhiệt theo mục tiêu.

Tại đây, ekip Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc khẩn trương đánh giá, hồi sức và hội chẩn. Dưới sự chỉ đạo chuyên môn của bác sĩ Ngô Việt Hưng, Trưởng khoa, trẻ được kiểm soát thân nhiệt theo mục tiêu trong 72 giờ, kết hợp thở máy, hỗ trợ tuần hoàn và theo dõi sát chức năng các cơ quan.

Kiểm soát thân nhiệt theo mục tiêu là biện pháp có thể được chỉ định cho trẻ sơ sinh đủ tiêu chuẩn mắc bệnh não do thiếu oxy – thiếu máu cục bộ, nhằm hạn chế tổn thương não thứ phát. Việc điều trị đòi hỏi đánh giá đúng chỉ định, triển khai trong thời gian phù hợp và theo dõi liên tục.

Sau 7 ngày điều trị tích cực, hô hấp và tuần hoàn của trẻ dần ổn định, trẻ tỉnh hơn, phản xạ ho tốt và giảm dần nhu cầu hỗ trợ hô hấp. Sau đó, trẻ được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực Sơ sinh để tiếp tục theo dõi chức năng các cơ quan, chăm sóc dinh dưỡng và phục hồi khả năng ăn uống.

Sau tổng cộng 21 ngày điều trị, trẻ tỉnh táo, bú tốt, tình trạng toàn thân ổn định, chức năng hô hấp và tuần hoàn được duy trì ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Trường hợp này cho thấy vai trò của hồi sức sơ sinh chuyên sâu, xử trí kịp thời và phối hợp chuyển tuyến phù hợp trong điều trị trẻ sơ sinh nguy kịch.