Giảm thời gian chơi iPad: Bố mẹ chỉ cần đổi sang 7 món đồ chơi này

Trong cuộc sống bận rộn hiện nay, nhiều bố mẹ thường thiếu thời gian dành cho con và chỉ tập trung vào việc chăm sóc cơ bản như ăn uống, ngủ nghỉ, học hành. Tuy nhiên, điều trẻ thực sự cần không phải là ở bên bố mẹ thật lâu, mà là thời gian chất lượng – khoảng thời gian bố mẹ toàn tâm toàn ý chơi và kết nối cùng con.

Thời gian chất lượng không đòi hỏi phải cầu kỳ hay tốn kém. Chỉ cần 15–20 phút mỗi ngày, bố mẹ gác lại điện thoại, tắt tivi, cùng con chơi xếp hình, đọc sách, vẽ tranh hoặc lắng nghe con trò chuyện cũng đủ để trẻ cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương. Khi được chơi cùng bố mẹ, trẻ phát triển tốt hơn về cảm xúc, khả năng giao tiếp, tư duy và cảm thấy an toàn hơn trong thế giới xung quanh.

Các nghiên cứu cho thấy trẻ thường xuyên được bố mẹ chơi cùng sẽ tự tin, ít cáu gắt và biết cách kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Với bố mẹ, đây cũng là cơ hội hiểu con rõ hơn, nắm bắt được suy nghĩ và cảm xúc của con để đồng hành hiệu quả trong quá trình nuôi dạy.

Trẻ lớn rất nhanh và quãng thời gian con muốn chơi cùng bố mẹ không kéo dài mãi. Vì vậy, dành thời gian chất lượng cho con mỗi ngày chính là món quà ý nghĩa nhất cho cả con và bố mẹ.

Dưới đây là các deal đồ chơi hấp dẫn mà bố mẹ có thể chơi cùng con cái để hạn chế tối đa thời gian dùng thiết bị điện tử:

