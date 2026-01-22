Giảm 25kg trong 6 tháng, cô gái lộ nhan sắc rạng rỡ vì trẻ ra cả chục tuổi

Nữ diễn viên từng giành giải Kim Mã với bộ phim Thất Nguyệt và An Sinh không chỉ gây ấn tượng bởi diễn xuất mà còn khiến công chúng choáng ngợp với hành trình giảm tới 25kg chỉ trong nửa năm, lấy lại nhan sắc và thần thái rực rỡ, trẻ trung hơn hẳn trước đây.

Từng tăng cân mất kiểm soát vì tâm lý và thuốc điều trị

Sở hữu chiều cao 1m70, Mã Tư Thuần từng có giai đoạn tăng cân lên hơn 80kg. Nguyên nhân đến từ vấn đề tâm lý kéo dài, cộng thêm việc phải sử dụng thuốc chứa hormone trong quá trình điều trị sức khỏe. Dù gương mặt vẫn xinh đẹp, vóc dáng tròn trịa khiến cô trông "dừ" hơn tuổi thật, đồng thời rơi vào trạng thái lo lắng, áp lực về ngoại hình, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần.

Sau khi nhận ra cơ thể và tinh thần đều cần được cứu vãn, Mã Tư Thuần quyết tâm thay đổi lối sống. Chỉ sau khoảng 6-7 tháng, cô giảm thành công 25kg, trở lại vóc dáng thon gọn và quan trọng hơn là duy trì ổn định, không rơi vào vòng xoáy tăng cân trở lại.

Chạy bộ mỗi ngày để vừa đốt mỡ vừa giải tỏa cảm xúc

Khi mới bắt đầu giảm cân, Mã Tư Thuần chọn chạy bộ làm nền tảng. Ban đầu cô chỉ có thể chạy khoảng 2km khi bụng đói, sau đó tăng dần lên 3km, 5km và có thời điểm chạm mốc 7–10km. Cô đặc biệt yêu thích chạy ngoài trời vì giúp giải tỏa cảm xúc tiêu cực, cải thiện tinh thần rõ rệt, dù cũng nhấn mạnh việc bảo vệ khớp gối là rất quan trọng.

Ngoài chạy bộ, nữ diễn viên còn luân phiên nhiều hình thức vận động khác như bơi lội, đạp xe, leo núi, chơi cầu lông… để giữ cho cơ thể luôn vận động, từ đó tăng cường trao đổi chất và tránh nhàm chán.

Hai loại nước ép "ruột" giúp no lâu, ổn định đường huyết

Trong giai đoạn giảm cân, Mã Tư Thuần duy trì thói quen tự làm hai loại nước ép rau củ mỗi sáng. Loại đầu tiên là "nước xanh" với các nguyên liệu như cải xoăn, rau bina, bột rong biển, dầu dừa, có thể thêm chuối nếu muốn hỗ trợ tiêu hóa. Cô hạn chế tối đa trái cây ngọt, chỉ ưu tiên các loại quả mọng ít đường khi thật sự cần.

Loại thứ hai là "nước vàng" gồm chanh đã gọt vỏ, bột điện giải, một ít chất tạo ngọt thay thế, giấm táo và nước. Công thức này giúp bổ sung nước, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát cảm giác thèm ăn. Nhờ hai loại đồ uống này, cô thường không thấy đói cho đến tận chiều muộn.

Ăn kiêng có chọn lọc, không ép cơ thể quá mức

Bữa tối của Mã Tư Thuần ưu tiên các món chế biến cùng dầu olive như bò áp chảo, tôm ăn kèm mì konjac. Hai tháng đầu, chế độ ăn của cô gần với keto, nhưng sau đó chủ động điều chỉnh vì nhận thấy ăn keto quá lâu có thể gây rụng tóc. Ở giai đoạn sau, cô bổ sung tinh bột tốt như gạo lứt, diêm mạch và duy trì protein chất lượng cao từ gà, cá, bò, tôm và các loại đậu.

Áp dụng nhịn ăn gián đoạn nhưng không cực đoan

Nhịn ăn gián đoạn cũng là một phần quan trọng trong quá trình giảm cân của Mã Tư Thuần. Cô từng thử chế độ rất khắt khe 22:2 nhưng không khuyến khích số đông làm theo. Theo cô, phương pháp 16:8 hoặc 18:6 dễ duy trì hơn và phù hợp với lối sống lâu dài. Việc giới hạn khung giờ ăn giúp ổn định insulin, kiểm soát cảm giác đói và hỗ trợ đốt mỡ hiệu quả.

Giai đoạn đầu cắt hẳn trái cây, sau đó ăn có chọn lọc

Trong thời gian đầu giảm cân, nữ diễn viên gần như không ăn trái cây để hạn chế đường nạp vào cơ thể. Đến tháng thứ hai, cô mới bắt đầu bổ sung các loại quả có chỉ số GI thấp như việt quất, dâu tây, mâm xôi… để tránh làm đường huyết tăng đột ngột.

Tâm lý ổn định và ngủ đủ mới là chìa khóa không tăng cân trở lại

Ngoài ăn uống và vận động, Mã Tư Thuần đặc biệt nhấn mạnh vai trò của giấc ngủ và tinh thần. Ngủ đủ giúp cân bằng hormone kiểm soát cảm giác đói và no, từ đó hạn chế thèm ăn và tích mỡ. Cô cho rằng một cơ thể khỏe mạnh phải đi cùng một tinh thần ổn định.

Cho phép bản thân "xả hơi" đúng lúc

Quan trọng, theo Mã Tư Thuần, điều khó nhất của giảm cân không phải ăn kiêng hay tập luyện mà là duy trì kỷ luật lâu dài. Vì vậy, cô cho phép bản thân có những bữa ăn thoải mái, thường rơi vào ngày đầu hoặc ngày thứ hai của kỳ kinh nguyệt. Điều này giúp giải tỏa tâm lý, tránh cảm giác bị ép buộc quá mức và hạn chế nguy cơ bỏ cuộc giữa chừng.

