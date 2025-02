Là một trong những "biểu tượng nhan sắc" đình đám một thời của showbiz Hàn bên cạnh các nữ thần quốc dân như: Song Hye Kyo, Kim Tae Hee hay Jun Ji Hyun... Han Ga In mới đây đang được chú ý khi có nhận xét về nhan sắc của nữ idol trẻ tuổi Jang Wonyoung (IVE).

Theo đó, trong vlog mới nhất được đăng tải trên trang YouTube cá nhân, Han Ga In trong giao diện mộc mạc, thoải mái ở nhà, trong bữa ăn cô tình cờ xem được hình ảnh của Jang Wonyoung trên TV. Không giấu được sự ngưỡng mộ cho nhan sắc của "công chúa Kpop", nữ diễn viên đã khen lấy khen để: "Xinh quá, sao lại có người xinh như này nhỉ? Thật sự rất giống búp bê. Đúng là sinh ra để làm người nổi tiếng. Visual xinh thật sự."

Phát biểu hết sức chân tình của nữ thần sắc đẹp một thời khiến K-net lẫn cư dân mạng Việt Nam phải liên tục nhắc nhở Han Ga In hãy tự soi gương vì visual của cô cũng... đâu có vừa gì!

Han Ga In mải mê ngắm nhìn và trầm trồ về biểu tượng sắc đẹp thế hệ mới - Jang Wonyoung.

"Chị nhìn vào gương đi chị...", "Nhà không có gương hả bà?", "Chồng chị 1 thời bị nguyên xứ Hàn ghen vị vì rước được chị đó", "Mặt chị nằm trong top những người đẹp nhất Hàn Quốc rồi", "Mỹ nữ cosplay bà thím xem TV show"... Chiếc gương nhà Han Ga In bỗng bị cư dân mạng tìm kiếm, nói cách khác khán giả đang cảm thấy cô quá khiêm tốn sau nhiều năm ở ẩn.

Lời khen chân thành của Han Ga In bỗng viral do netizen thích thú trước sự khiêm tốn của cô.

Ở thời hoàng kim của mình, Han Ga In Không chỉ là nữ thần vạn người mê mà may mắn cô còn có được một đăc điểm nhận dạng, "chữ ký" riêng cho vẻ đẹp của mình chính là chiếc mũi đẹp top 1 xứ kim chi. Sóng mũi cao với đầu mũi bay vút của nữ diễn viên được nhận xét là thứ PTTM không thể tạo ra, đồng thời trở thành tiêu chuẩn sắc đẹp mà nhiều người khao khát: "Nhiều phụ nữ Hàn quyết định PTTM để mong có được chiếc mũi như Han Ga In" , một bác sĩ thẩm mỹ từng kể trên sóng truyền hình nước này.

Nhắc đến Han Ga In, người ta sẽ nghĩ ngay nữ cô diễn viên có chiếc mũi đẹp nhất Hàn Quốc. Hơn 20 năm gia nhập làng giải trí, đã nhiều nhan sắc mới vươn lên, thế nhưng danh hiệu trên vẫn chỉ trao cho cô mà thôi.

Mỹ nhân đình đám lên xe hoa từ khi mới 23 tuổi, điều này khiến ông xã của Han Ga In - diễn viên Yeon Jung Hoon nổi tiếng là "kẻ trộm quốc dân" trong mắt đàn ông xứ Hàn khi sớm cướp đi nữ thần trong lòng họ.



Jang Wonyoung có đôi mắt to tròn và sóng mũi cao thì Han Ga In cũng từng ghi điểm với những đặc điểm đó. Cả 2 cùng mang visual trong trẻo, tươi mới, chỉ khác rằng là một idol Kpop ở Jang Wonyoung có nét đẹp cá tính và thời thượng hơn.