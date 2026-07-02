Một vụ giải cứu ngoạn mục đã diễn ra tại một ngôi nhà ở tỉnh Phang Nga, Thái Lan, sau khi một bé gái 3 tuổi bị mắc kẹt bên trong lồng vắt của máy giặt hơn 2 tiếng đồng hồ.

Các lực lượng ứng cứu đã khẩn trương đến ngôi nhà bê tông một tầng tại Làng 3, Ban Hin Lat, xã Kura, huyện Kuraburi, sau khi nhận được lời kêu cứu khẩn cấp.

Theo kênh truyền hình Channel 8, khi đến nơi, họ phát hiện đứa trẻ bị mắc kẹt bên trong bộ phận vắt của máy giặt. Cô bé bất tỉnh ngay sau khi lực lượng cứu hộ đến.

Theo lời bà ngoại bé gái, bà ở nhà trông nom hai cháu gái trong khi bố mẹ các bé đi làm tại một nhà máy địa phương.

Bé gái 3 tuổi chơi bên trong máy giặt quần áo nhưng không thể trèo ra ngoài được. Cô bé bị mắc kẹt bên trong hơn 2 tiếng đồng hồ trước khi bà ngoại nhận thấy có điều bất thường và báo cho lực lượng cứu hộ.

Nhận thấy tình trạng của đứa trẻ ngày càng xấu đi và bé đã bất tỉnh, đội cứu hộ quyết định tháo rời toàn bộ cụm máy vắt ly tâm ra khỏi vỏ máy giặt.

Vì bé gái vẫn được giữ an toàn bên trong lồng vắt đã tháo rời, họ nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện để được can thiệp y tế khẩn cấp.

Khi đến nơi, một nhóm bác sĩ và y tá đã lập tức cho bệnh nhi thở oxy và theo dõi sát sao. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ đã sử dụng các dụng cụ cắt thủy lực chuyên dụng, có độ chính xác cao để giải cứu đứa trẻ.

Đội ngũ y tế xác nhận rằng hiện tại bé gái đã qua khỏi nguy hiểm và vẫn đang được theo dõi sát sao.