Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển gây "sốt" với khung hình cực phẩm: Bé Lisa chiếm trọn spotlight vì biểu cảm quá đáng yêu!

Vừa qua, cộng đồng mạng lại được một phen "tan chảy" trước khoảnh khắc đoàn viên đầy hạnh phúc của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển. Trong bộ ảnh mới nhất, nhan sắc của cả gia đình đều nhận được "cơn mưa" lời khen, nhưng chiếm trọn sự chú ý lại là cô út Lisa.

Bức ảnh cả gia đình ai cũng đẹp nhà Khánh Thi - Phan Hiển

Nhưng biểu cảm của bé Lisa khiến ai cũng thích thú

Xuất hiện tại sự kiện "KTA BY NIGHT", gia đình Khánh Thi - Phan Hiển nhanh chóng trở thành tâm điểm. Vợ chồng kiện tướng dancesport cùng ba thiên thần nhỏ diện trang phục sang trọng, ton-sur-ton với tông màu trắng, vàng đồng và xanh nhạt, tạo nên một tổng thể vô cùng hài hòa.

Nếu như Phan Hiển lịch lãm trong bộ vest trắng thì Khánh Thi lại khiến người đối diện không thể rời mắt bởi vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ trong thiết kế váy dạ hội xuyên thấu tinh xảo. Hai người con lớn là Kubi và Anna cũng cho thấy sự "trưởng thành" vượt bậc. Anh cả Kubi ra dáng "soái ca nhí" với bộ vest xanh đầy tự tin, trong khi cô ba Anna lại dịu dàng như một nàng công chúa trong chiếc váy kem điệu đà.

Dù cả nhà ai cũng sở hữu nhan sắc "cực phẩm", nhưng mọi sự chú ý của cư dân mạng lại đổ dồn vào thành viên nhỏ tuổi nhất – bé Lisa. Đứng ở vị trí trung tâm, cô công chúa nhỏ khiến người xem không khỏi bật cười trước biểu cảm "vừa ngơ ngác, vừa đáng yêu".

Sau nhiều năm đồng hành bên nhau, tổ ấm của Khánh Thi và Phan Hiển hiện là một trong những gia đình kiểu mẫu của làng khiêu vũ Việt. Không chỉ thành công rực rỡ trong sự nghiệp thể thao và nghệ thuật, cặp đôi còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cách nuôi dạy con khéo léo và sự gắn kết bền chặt giữa các thành viên.

Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển cực đẹp đôi

Khánh Thi - Phan Hiển cùng bạn nhảy Thu Hương

Bé Kubi cùng bạn nhảy chụp ảnh cùng bố mẹ

Kiện tướng Chí Anh cùng vợ chồng Khánh Thi

Ảnh: FBNV