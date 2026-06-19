Theo thông báo số 27/TB-DVKTB về việc sửa đổi quy định phục vụ hành khách, căn cứ công văn 837/QĐ-TCTHK-DVHK ngày 28/5/2026 của Vietnam Airlines, hãng sửa đổi quy định phục vụ hành khách từ ngày 28/5/2026. Trong đó, nội dung được nhiều gia đình quan tâm là giới hạn số lượng trẻ em được phép đi cùng mỗi người lớn trên chuyến bay.

Một người lớn được đi cùng bao nhiêu trẻ em?

Theo quy định mới được nêu trong thông báo, mỗi người lớn đi cùng trẻ em được áp dụng theo một trong các trường hợp cụ thể.

Trường hợp thứ nhất, một người lớn được đi cùng tối đa 1 trẻ sơ sinh dưới 2 tuổi và 1 trẻ em từ 2 đến dưới 6 tuổi. Trường hợp thứ hai, một người lớn được đi cùng tối đa 2 trẻ em từ 2 đến dưới 6 tuổi. Trường hợp thứ ba, một người lớn được đi cùng tối đa 3 trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi.

Như vậy, quy định không chỉ tính theo tổng số trẻ em đi cùng, mà còn phân chia theo từng nhóm tuổi. Đây là điểm các gia đình cần đặc biệt lưu ý khi đặt vé, nhất là với các chuyến đi có nhiều trẻ nhỏ hoặc nhóm người thân đi du lịch cùng nhau.

Ví dụ, nếu một người lớn đi cùng 4 trẻ trong độ tuổi từ 6 đến dưới 12 tuổi, nhóm này có thể vượt quá giới hạn mới. Tương tự, nếu một người lớn đi cùng nhiều trẻ dưới 6 tuổi, hành khách cũng cần kiểm tra kỹ vì nhóm tuổi này có giới hạn chặt hơn.

Thay đổi lớn so với quy định cũ

Điểm đáng chú ý nhất của quy định mới nằm ở nhóm trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.

Trước đó, theo thông tin trên website Vietnam Airlines về dịch vụ cho trẻ em, một người lớn được đi cùng tối đa 5 trẻ em dưới 12 tuổi, trong đó không quá 1 trẻ dưới 2 tuổi và không quá 2 trẻ từ đủ 2 tuổi đến dưới 6 tuổi. Với cách hiểu này, nhiều hành khách thường chỉ chú ý đến tổng số trẻ dưới 12 tuổi và giới hạn riêng đối với nhóm trẻ nhỏ dưới 6 tuổi.

Tuy nhiên, theo thông báo sửa đổi mới, nhóm trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi đã được quy định rõ: tối đa 3 trẻ đi cùng một người lớn. Đây là thay đổi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các gia đình đông con, nhóm người thân đưa trẻ đi du lịch hoặc những đoàn có nhiều trẻ em đi cùng một vài người lớn.

Ảnh minh hoạ

Trong bối cảnh mùa du lịch hè, các gia đình càng nên kiểm tra thông tin trước khi mua vé. Việc chủ quan cho rằng một người lớn có thể đi cùng nhiều trẻ em như trước có thể khiến hành khách gặp vướng mắc khi đặt chỗ hoặc làm thủ tục tại sân bay.

Nếu vượt quá số lượng trên, hành khách cần làm gì?

Theo thông báo sửa đổi quy định phục vụ hành khách, nếu số lượng trẻ em đi cùng người lớn vượt quá giới hạn nêu trên, hành khách cần đặt dịch vụ hỗ trợ phù hợp, như dịch vụ tiếp viên đi cùng hoặc dịch vụ trẻ em đi một mình.

Đây là bước quan trọng, bởi các dịch vụ hỗ trợ trẻ em thường cần được đăng ký trước, không nên chờ tới sát giờ bay hoặc khi đã ra sân bay mới xử lý. Việc liên hệ sớm với Vietnam Airlines, phòng vé hoặc đại lý chính thức sẽ giúp gia đình biết nhóm của mình có đáp ứng quy định hay không, đồng thời được hướng dẫn phương án phù hợp.

Ảnh minh hoạ

Theo hướng dẫn của Vietnam Airlines về dịch vụ trẻ em đi một mình, trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi phải đi cùng người lớn. Trường hợp trẻ không có người đi cùng, gia đình cần đặt trước dịch vụ trẻ em đi một mình. Với trẻ từ 2 đến dưới 6 tuổi, dịch vụ trẻ em đi một mình và tiếp viên đi cùng là bắt buộc; với trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi, dịch vụ trẻ em đi một mình là bắt buộc, còn tiếp viên đi cùng là tùy chọn theo nhu cầu.

Gia đình có trẻ nhỏ cần lưu ý thêm gì khi ra sân bay?

Ngoài quy định về số lượng trẻ em đi cùng người lớn, giấy tờ của trẻ cũng là điều phụ huynh cần chuẩn bị kỹ. Theo Vietnam Airlines, với hành trình nội địa Việt Nam, trẻ em dưới 14 tuổi có thể sử dụng giấy khai sinh, bản sao giấy khai sinh, trích lục khai sinh hoặc giấy tờ thay thế hợp lệ. Với trẻ từ đủ 14 tuổi trở lên, giấy tờ được áp dụng như hành khách người lớn.

Với hành trình nội địa, người đi cùng trẻ em không bắt buộc phải là cha, mẹ hoặc người giám hộ và không yêu cầu giấy ủy quyền. Tuy nhiên, với hành trình quốc tế, điều kiện sẽ chặt chẽ hơn, tùy theo quốc tịch của trẻ, chiều bay và quy định xuất nhập cảnh.

Gia đình có trẻ sơ sinh cũng cần lưu ý điều kiện sức khỏe. Vietnam Airlines không chấp nhận vận chuyển trẻ dưới 7 ngày tuổi, trẻ sinh thiếu tháng hoặc trẻ phải nuôi trong lồng kính vì lý do sức khỏe. Trường hợp trẻ cần chăm sóc y tế đặc biệt phải được xác nhận sức khỏe trước chuyến bay.

Ảnh minh hoạ

Khi ra sân bay, các gia đình nên có mặt sớm hơn bình thường, nhất là khi đi cùng nhiều trẻ, có xe đẩy, đồ ăn dặm, sữa, hành lý cồng kềnh hoặc cần làm thêm dịch vụ đặc biệt. Một túi nhỏ đựng riêng giấy tờ của trẻ, sữa, đồ ăn nhẹ, bỉm, khăn ướt, quần áo dự phòng và áo khoác mỏng cũng sẽ giúp hành trình thuận lợi hơn.

Việc chuẩn bị kỹ từ khâu đặt vé đến khi làm thủ tục không chỉ giúp gia đình tránh lúng túng tại sân bay, mà còn bảo đảm trẻ nhỏ được chăm sóc tốt hơn trong suốt chuyến bay. Với các nhóm đi đông trẻ em, cách an toàn nhất là liên hệ trực tiếp Vietnam Airlines hoặc phòng vé trước khi đặt chỗ để được kiểm tra và hướng dẫn cụ thể.