Siêu mẫu Hà Tuệ hiếm hoi đăng ảnh ấm áp bên "Tiểu Win" - con trai của mình và Trần Vỹ Đình trong Ngày của Mẹ

Nhân Ngày của Mẹ, siêu mẫu Hà Tuệ hiếm hoi công khai ảnh chụp cùng con trai và chia sẻ những suy nghĩ đầy dịu dàng về việc nuôi dạy con, nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Vốn luôn kín tiếng trong chuyện đời tư, lần này cô thoải mái tiết lộ tên thân mật của con trai là “Tiểu Win”. Những dòng tâm sự chân thành, nhẹ nhàng nhưng đầy thấu hiểu của nữ siêu mẫu đã chạm đến cảm xúc của rất nhiều người.

Rũ bỏ hình ảnh lạnh lùng, xa cách trên sàn diễn, Hà Tuệ trong vai trò người mẹ lại vô cùng mềm mại. Cô không áp đặt kỳ vọng, không trói buộc con bằng mong muốn của người lớn, quan điểm nuôi dạy con ấy khiến nhiều cư dân mạng đồng cảm.

Hiếm hoi chia sẻ ảnh mẹ con đầy ấm áp, cách nuôi con kín đáo nhưng dịu dàng

Bình thường, Hà Tuệ rất ít khi công khai cuộc sống cá nhân. Chuyện tình cảm và con cái của cô trước nay đều được giữ kín, hiếm khi xuất hiện trong truyền thông.

Nhân dịp đặc biệt là Ngày của Mẹ, cô đăng tải khoảnh khắc ôm con trai trong vòng tay, tạo nên bầu không khí ấm áp và bình yên. Đồng thời, cô cũng lần đầu công khai tên gọi ở nhà của con là “Tiểu Win”.

Trong bức ảnh, cậu bé nhỏ nhắn nép bên mẹ, mang đến cảm giác hạnh phúc giản dị và yên bình.

Dù là siêu mẫu quốc tế nổi tiếng, Hà Tuệ không dùng con cái để thu hút sự chú ý hay tạo chủ đề truyền thông. Cô cũng không cố tình khoe rõ gương mặt con, lựa chọn cách âm thầm bảo vệ tuổi thơ của bé.

Rời xa ánh đèn sân khấu hào nhoáng, Hà Tuệ ngoài đời lại là một người mẹ tinh tế và dịu dàng. Chỉ một tấm ảnh đơn giản cũng đủ cho thấy sự mềm mại của cô khi làm mẹ.

Quan điểm nuôi con đầy tỉnh táo gây đồng cảm: Không áp đặt kỳ vọng lên con

Trong bài viết, Hà Tuệ xúc động chia sẻ rằng mỗi lần nhìn cậu con trai nhỏ trong lòng, cô đều cảm thấy trái tim mình trở nên mềm lại.

Cô thẳng thắn nói rằng mình chưa bao giờ muốn ép con phải sống theo hình mẫu mà người lớn mong muốn. Con không cần kế thừa hào quang của mẹ, không cần gánh kỳ vọng, cũng không cần sống để làm hài lòng ánh nhìn của bất kỳ ai.

Trong giới giải trí, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thường sớm lên kế hoạch cho tương lai của con, hy vọng con thừa hưởng ngoại hình, danh tiếng hoặc nối nghiệp bước vào showbiz.

Ngược lại, Hà Tuệ lại có cách nghĩ rất rõ ràng và tỉnh táo. Điều cô mong nhất chỉ là con được tự do, độc lập, bình an và vui vẻ suốt cuộc đời.

Không so sánh, không gây áp lực, không gửi gắm những chấp niệm của người lớn lên con trẻ, sự tôn trọng dành cho cá tính riêng của con trong cách nuôi dạy ấy đã chạm tới trái tim của nhiều bậc cha mẹ.

Rũ bỏ hào quang siêu mẫu, Hà Tuệ trở thành một người mẹ độc lập và tỉnh táo

Là gương mặt quen thuộc trên nhiều sàn diễn quốc tế, Hà Tuệ luôn mang khí chất lạnh lùng và nổi bật.

Sau khi làm mẹ, cô trở nên mềm mại và bao dung hơn. Vừa nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp, cô vừa dành thời gian đồng hành cùng con trong quá trình trưởng thành.

Không để thân phận hay định nghĩa xã hội trói buộc mình, cô vừa tận hưởng cuộc sống riêng đầy màu sắc, vừa tôn trọng cuộc đời độc nhất của con trai.

Với Hà Tuệ, nhan sắc, vóc dáng hay danh tiếng đều không phải xiềng xích. So với sự hào nhoáng bên ngoài, điều cô quan tâm hơn cả là sức khỏe thể chất và tinh thần của con.

Giữa môi trường đầy áp lực và cạnh tranh của showbiz, việc giữ được sự tỉnh táo, không cuốn vào vòng xoáy hơn thua hay lo âu quá mức là điều vô cùng hiếm thấy.

Kết

Trong Ngày của Mẹ năm nay, Hà Tuệ không dùng những lời hoa mỹ hay hình ảnh phô trương. Chỉ với một tấm ảnh và vài dòng chia sẻ chân thành, cô đã khiến nhiều người cảm thấy được chữa lành.

Không áp đặt kỳ vọng, không kiểm soát cuộc đời con, cô chỉ mong “Tiểu Win” được lớn lên bình an, vui vẻ và tự do.

Xinh đẹp, nổi tiếng nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo và dịu dàng trong quan điểm sống, Hà Tuệ thực sự khiến nhiều người yêu mến hơn.

Có lẽ với mọi bậc cha mẹ, điều quý giá nhất vẫn luôn là: con khỏe mạnh và hạnh phúc.

Bạn có đồng tình với quan điểm nuôi dạy con của Hà Tuệ không? Theo bạn, cha mẹ nổi tiếng có nên đặt áp lực lên con cái?