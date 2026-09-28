Ghép tủy cho bé 4 tuổi từ người hiến chỉ 18 tháng tuổi

Chiều 28/9, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhi P.T.M.D (4 tuổi, trú tại Đà Nẵng), là ca suy tủy xương vô căn đầu tiên được điều trị thành công bằng phương pháp ghép tế bào gốc đồng loại tại bệnh viện.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ghép tế bào gốc đồng loại cho bệnh nhi 4 tuổi.

Điểm đặc biệt của ca ghép là người hiến tủy cho bệnh nhi là em trai mới 18 tháng tuổi, nặng 10 kg. Đây là người hiến tủy có độ tuổi nhỏ nhất được ghi nhận tại Việt Nam. Đáng chú ý, bệnh nhi mang nhóm máu O, trong khi người hiến mang nhóm máu B, đặt ra thách thức trong quá trình ghép.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, kết quả xét nghiệm HLA cho thấy, hai anh em phù hợp hoàn toàn. Tuy nhiên, bất đồng nhóm máu khiến ê-kíp phải cân nhắc kỹ phương án xử lý tế bào gốc trước khi ghép.

Sức khỏe bệnh nhi ổn định sau ca ghép.

Bệnh viện quyết định lần đầu triển khai biện pháp dung hòa miễn dịch bằng cách truyền nhóm máu của người cho vào cơ thể bệnh nhi nhằm làm giảm hiệu giá kháng thể. Nhờ đó, trong ngày lấy tủy không phải thực hiện gạn tách hồng cầu khỏi túi tế bào gốc, giúp bảo tồn nguyên vẹn số lượng tế bào gốc dành cho bệnh nhi.

Quá trình lấy tủy từ người hiến 18 tháng tuổi được thực hiện với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa. Sau ca ghép, bệnh nhi xuất hiện một số biến chứng nhưng được phát hiện, xử trí kịp thời. Hiện sức khỏe trẻ ổn định, các dòng tế bào máu phục hồi tốt và không còn phụ thuộc truyền máu.

P.T.M.D khởi phát bệnh từ tháng 2/2026 với tình trạng thiếu máu, xuất huyết, phải truyền máu và tiểu cầu liên tục; đồng thời thường xuyên nhiễm trùng do giảm bạch cầu hạt. Sau khi thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, trẻ được xác định mắc suy tủy xương vô căn.

GS.TS. Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, tặng quà chúc mừng ca ghép thành công.

Đây là bệnh lý nguy hiểm khi tủy xương ngừng sản xuất các tế bào máu, khiến người bệnh đối mặt nguy cơ thiếu máu nặng, xuất huyết và nhiễm trùng. Ghép tế bào gốc tạo máu là phương pháp có khả năng điều trị khỏi bệnh.

Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đến nay đã thực hiện thành công 88 ca ghép tế bào gốc ở trẻ em. Riêng 24 tháng qua, bệnh viện đã ghép đồng loại cho 23 bệnh nhi Thalassemia.

Cùng ngày, 3 bệnh nhi Thalassemia được ghép tế bào gốc đồng loại từ anh chị em ruột phù hợp HLA 12/12 cũng được xuất viện. Cả 3 hiện phục hồi tốt các dòng tế bào máu và không còn phải truyền máu định kỳ.