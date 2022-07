Ghé thương hiệu nội địa mua đồ giống sao và KOLs Việt: nhiều mẫu siêu đẹp mà giá cực bình dân, cầm từ 200k là tha hồ sắm

Local brand Việt luôn là địa chỉ sắm đồ uy tín và được nhiều sao nữ cũng như KOLs Việt thường xuyên ghé đến. Các mẫu váy áo thiết kế mang thương hiệu Việt không chỉ có mức giá bán hợp lý, dao động từ 200k - 500k/ món mà còn có mẫu mã vô cùng đa dạng và hợp thời. Cùng mình ghé qua một vài local brand nổi tiếng được hội mỹ nhân và KOLs Việt ưu ái để tìm mua những item hè xinh xắn và trendy nhé.

Tingoan Store

Tingoan Store là một trong những local brand có tiếng tại Hà Nội với phong cách thời trang nữ tính và hiện đại phù hợp với những cô nàng dịu dàng. Là địa chỉ quen thuộc của các KOLs Việt, Tingoan cung cấp nhiều mẫu váy áo đa dạng, từ váy liền, áo crop top, quần short, chân váy đến giày dép... Về giá, các thiết kế tại Tingoan có giá khá bình dân và phù hợp với túi tiền của nhiều chị em. Chỉ từ 200k là bạn đã có thể sắm được những item xinh xắn diện hè rồi đó.

Mẫu áo crop top len tăm giống cô nàng Doãn Hải My đang được bán với giá 390k. Áo có chất liệu dày dặn, mặc lên tôn dáng phù hợp với các cô nàng ưa chuộng phong cách cá tính.

Bánh bèo hơn là set váy baby doll dễ thương giống cô nàng ''rich kid'' Chao. Set váy này có giá 650k. Vải dày dặn, kiểu dáng dễ thương và dễ mặc, chị em diện lên siêu xinh luôn nè.

Tingoan cũng đang bày bán nhiều mẫu áo crop top basic. Chất liệu len tăm siêu đầy tay và đó độ ôm tốt. Đặc biệt, dù bạn có vóc dáng mảnh mai hay đầy đặn cũng có thể diện cực xinh. Mẫu áo này có giá 290k nha.

Veo's

Nếu bạn là cô nàng ưa chuộng phong cách bánh bèo, tiểu thư thì còn chần chừ gì mà không ghé qua cửa hàng của Veo's để rinh về những mẫu áo sơ mi và đầm liền xinh xẻo nhất nhỉ. Nổi bật trong các thiết kế của Veo's phải kể đến các mẫu áo sơ mi kiểu cách được biến hóa đa dạng. Đồ của Veo's không quá đắt đỏ, các mẫu áo dao động trong khoảng 400k - 500k, chị em diện lên là xinh hết nấc.

Mẫu áo sơ mi cổ bèo siêu điệu này có giá 520k. Em áo này sẽ hợp để chị em diện đi chơi vì đường ren dọc cúc áo siêu xịn mịn và cuốn hút. Các nàng cũng có thể phối với chân váy hoặc quần jeans để thay đổi thường xuyên.

Các cô nàng tiểu thư kiêu kỳ nhất định không được bỏ qua chiếc áo sơ mi này. Em này có đường chun bó nhẹ ở cổ tay giúp tăng thêm vẻ sang chảnh và điệu đà. Với giá 550k, em áo này cực kỳ xứng đáng để chị em sắm về nhà đó.

Joie Des Roses

Là local brand khá nổi gần đây, Joie Des Roses là địa chỉ mà các cô nàng đam mê gu thời trang dễ thương nhất định phải ghé đến. Điểm nổi bật của Joie Des Roses chính là những set đồ bánh bèo với nhiều kiểu dáng và mẫu mã đa dạng. Mỗi một thiết kế đều mang lại một cảm giác khác biệt và cực kỳ mới mẻ. Chị em nhanh chân ghé qua cửa hàng của Joie Des Roses để tậu về những thiết kế sang-xịn-mịn nhất.

Outfit siêu tinh nghịch giống Linh Ka là một trong những set đồ ''best seller'' của Joy of the Roses. Cửa hàng của Joie Des Roses còn nhiều mẫu thiết kế xinh lắm, chị em nhớ ghé qua nè.

Mono Talk

Không còn là cái tên quá xa lạ với hội chị em, Mono Talk là một trong những local brand đình đám ở cả Hà Nội và Sài Gòn. Mono Talk mang đến cho chị em nhiều lựa chọn đa dạng để có thể diện đi làm, đi học hay đi chơi. Bạn có thể tìm thấy ở đây nhiều mẫu váy áo với kiểu dáng basic nhưng lại là item ''must have'' của mọi cô gái. Với mức giá khoảng 400k - 600k, chị em sẽ vô cùng hài lòng khi sở hữu cho mình những item đến từ Mono Talk cho mà xem.

Các mẫu áo sơ mi tại Mono Talk có kiểu dáng suông rộng và có tính ứng dụng cao. Một mẫu áo như này có giá dao động trong khoảng 399k - 400k với chất liệu vải mịn và mát. Các cô nàng mê mệt style boss girl công sở nhớ ghé cửa hàng của Mono Talk để shopping nhé.

Ảnh: NVCC

