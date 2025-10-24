Gặp sao nhí Pickleball 10 tuổi vô địch giải U12, đánh ngang ngửa với người lớn trình 3.0

Tài năng nhí pickleball Lê Bảo Lâm: Con muốn đem hình ảnh Việt Nam đến đấu trường pickleball quốc tế

Mới 10 tuổi, Lê Bảo Lâm đã khiến thể thao Việt Nam tự hào khi giành HCV tại Giải trẻ châu Á 2025 và nhận thư mời chính thức từ Liên đoàn Pickleball Hoa Kỳ tham dự giải đấu danh giá Jenius Bank Pickleball World Championships.

Theo chia sẻ từ HLV Lê Long - HLV trưởng đội tuyển trẻ CAND, tài năng nhí Lê Bảo Lâm thường xuyên thi đấu ở các giải vượt tuổi, như giải vô địch trẻ châu Á 2025, giành vô địch đơn nam U12. Ngoài ra, cậu bé còn thường xuyên tham gia thi đấu và giao lưu ở các giải dành cho người lớn, trình độ ngang với người lớn trình 3.0. Chỉ trong năm 2025 Lê Bảo Lâm đã đạt 12 cup vô địch tại các giải Thanh thiếu niên, trở thành 1 hiện tượng nổi như cồn trong cộng đồng pickleball Việt.

Dù mới 10 tuổi, Lê Bảo Lâm đã được đánh giá trình độ ngang ngửa người lớn trình 3.0

Trong buổi chiều thu tháng 10, cậu bé Lê Bảo Lâm (biệt danh Sóc) - nhà vô địch pickleball trẻ châu Á 2025 - xuất hiện với nụ cười tươi rói, háo hức trò chuyện với chúng tôi về tình yêu dành cho môn thể thao cực hot - pickleball. Giọng nói tự tin, ánh mắt lấp lánh, cậu nhóc 10 tuổi hồi tưởng về hành trình chinh phục những huy chương trong nước và quốc tế, thậm chí vô địch hạng U12, và trở thành tài năng nhí nổi bật nhận được thư mời chính thức từ Liên đoàn pickleball Hoa kỳ.

Từng cú đánh, từng buổi tập, "ông cháu pickleball" hot nhất MXH thể hiện tinh thần thi đấu máu lửa, sự ham học hỏi và quyết tâm của một tài năng nhí muốn quảng bá hình ảnh của Việt Nam trên các đấu trường quốc tế.

PV: Đầu tiên Bảo Lâm có thể chia sẻ về cơ duyên đưa bạn đến với bộ môn pickleball?

Bảo Lâm: Con chơi pickleball được 9 tháng rồi. Con thấy điều thú vị ở môn pickleball này là tinh thần đồng đội. Khi chơi pickleball, tinh thần của con thoải mái và giúp mình khoẻ hơn.

Bố là người đưa con đến bộ môn này. Ông và bố hướng dẫn con chơi pickleball. Ban đầu con thấy chơi rất vui, trong đầu con nghĩ nó dễ nhưng mà lúc đánh thì cảm thấy rất là khó. Con vui khi mình đã có danh tiếng ở môn pickleball khi mới chơi được 9 tháng.

PV: Lần đầu tham gia giải đấu quốc tế như Giải trẻ châu Á 2025, Bảo Lâm chuẩn bị như thế nào?

Bảo Lâm: Con tập luyện và tập thể lực. Trong các giải đấu con luôn nghĩ có bố và ông ở ngoài nên giúp con có thêm động lực. Bố và ông con luôn đồng hành khi con đi đánh giải vì bố và ông cũng rất đam mê thể thao. Con cảm thấy rất hồi hộp khi lần đầu bước ra sân chơi quốc tế. Nhưng trong đầu con nghĩ, mình phải luôn luôn cố gắng thì mới đi đánh chuyên nghiệp được.

Điều con nhớ nhất là trận chung kết con gặp bạn Nguyễn Hoàng Tùng Bách. Bạn đánh rất hay và bạn cũng rất khoẻ, thể lực mạnh. Con rất vui khi vượt qua đối thủ mạnh như thế.

PV: Cảm xúc của Bảo Lâm khi giành 2 HCV ở giải trẻ châu Á, đặc biệt là vô địch hạng U12 khi mới 10 tuổi?

Bảo Lâm: Con rất vui khi đã giành giải thưởng từ trong nước và ngoài nước. Con sẽ cố gắng để đạt HCV trong giải đấu tầm thế giới lần này. Con luôn tự nhủ phải cố gắng vượt qua lúc mệt thì mới bước ra được đấu trường quốc tế.

PV: Thần tượng của Bảo Lâm là ai?

Bảo Lâm: Con rất ngưỡng mộ chú Jack Wong vì con thấy lối đánh của chú rất thanh thoát và nhẹ nhàng. Con hâm mộ anh Trương Vinh Hiển vì lối đánh tấn công nhanh và phản xạ tốt. Dù chưa giao đấu với anh Trương Vinh Hiển nhưng con đã từng gặp anh ở ngoài. Con rất muốn vào một ngày nào đó được thi đấu cùng anh Trương Vinh Hiển.

PV: Bảo Lâm cảm thấy thế nào khi nhận được thư mời chính thức từ Liên đoàn pickleball Hoa Kỳ tham dự giải Jenius Bank Pickleball World Championships?

Bảo Lâm: Con cảm thấy rất vui vì đã được chạm một chân vào đấu trường quốc tế. Đây là bước đệm của con để con cố gắng trong các giải sau ạ. Con tưởng tượng mình sẽ cố gắng hết sức để mang huy chương vàng về cho đất nước Việt Nam.

PV: Hành trang Bảo Lâm sẽ mang đến Mỹ sắp tới là...

Bảo Lâm: Con sẽ chuẩn bị nón lá và cờ Việt Nam để mang tới đấu trường quốc tế. Con rất muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam qua giải quốc tế để người ta biết Việt Nam là đất nước hùng mạnh về pickleball. Người Việt Nam rất thân thiện và vui tính. Con nghĩ pickleball sẽ là cầu nối để quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Rất nhiều người Việt Nam đã ra quốc tế thi đấu như anh Lý Hoàng Nam và anh Trịnh Linh Giang.

PV: Bảo Lâm chuẩn bị cho giải đấu đó như thế nào?

Bảo Lâm: Con luôn giữ tinh thần thoải mái và tập luyện hết mình để tham gia vào giải pickleball do Hoa Kỳ tổ chức. Một ngày tập luyện pickleball của con diễn ra khoảng 2-3 tiếng với HLV riêng. Kỹ thuật luôn quan trọng nhưng tinh thần phải đặt lên hàng đầu.

PV: Bài tập nào Bảo Lâm thấy khó nhất?

Bảo Lâm: Bài rèn thể lực ạ. Con tập trong 2 tiếng, con cảm thấy kiệt sức và không thể đứng dậy được. Con tập footwork, tập bài tập chân, tập vùng bắp đùi để rắn và chắc hơn.

PV: Ngoài niềm vui chiến thắng, pickleball còn có nỗi buồn thua trận...

Bảo Lâm: Con trải qua nhiều rồi ạ. Con cảm thấy rất buồn nhưng những trận thua giúp con nghĩ được nhiều điều, tại sao mình lại thua. Sau những trận đấu, con rút ra kinh nghiệm rằng tinh thần mình phải vững vàng, kĩ thuật mình phải chắc chắn thì mới vào được con đường chuyên nghiệp. Con hay xem lại video thi đấu để rút ra bài học để lần sau thi đấu tốt hơn.

PV: Gia đình đồng hành cùng Bảo Lâm như thế nào trong hành trình pickleball?

Bảo Lâm: Gia đình con luôn ủng hộ con trên quãng đường mà con đã đi trong pickleball, nhất là giải châu Á. Gia đình con luôn nói, mình phải cố gắng hết sức để là một VĐV Việt Nam ra đấu trường thi đấu quốc tế. Bố mẹ con bảo rất vui khi con vô địch. Con luôn gửi lời cảm ơn ông và bố đã luôn đi theo và nhắc nhở chiến thuật cho con. Mẹ cũng luôn đi cùng và cổ vũ hết mình.

Điều con học được từ việc thi đấu pickleball là tính kỉ luật và sự kiên trì. Bố và ông luôn động viên con khi con mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Bố và ông nói con cố lên, nếu muốn ra đấu trường quốc tế thì mình phải cố gắng vượt qua lúc tập mệt này.

PV: Thầy cô và bạn bè ủng hộ Bảo Lâm thế nào, Lâm cân bằng việc học tập và thi đấu ra sao?

Bảo Lâm: Bạn bè tập luyện cùng con còn thầy cô luôn ủng hộ con trong các giải đấu. Buổi sáng con đi học, buổi chiều con tập pickleball.

PV: Ước mơ của Bảo Lâm hiện tại là gì?

Bảo Lâm: Con luôn có ước mơ mình được làm một VĐV pickleball chuyên nghiệp, bước ra đấu trường quốc tế thi đấu với bạn bè nước ngoài. Con rất muốn pickleball phát triển rộng rãi ra các nước, bởi pickleball giups con có sức khoẻ và đem đến cơ hội để con đưuocj giao lưu cùng các bạn nước ngoài, học hỏi thêm nhiều điều.

PV: Mục tiêu một năm tới của Bảo Lâm?

Bảo Lâm: Mục tiêu của con là phải vô địch giải quốc tế. Nếu giải này vô địch thì năm sau con vẫn phải cố gắng để làm tốt hơn để năm sau mang về tấm HCV thứ hai cho Việt Nam ạ.

Cảm ơn Bảo Lâm về những chia sẻ. Chúc Bảo Lâm sẽ có một giải đấu thành công khi tham dự Jenius Bank Pickleball World Championships!