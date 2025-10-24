Gần 2 triệu người tranh cãi về vòng eo của 1 mỹ nhân

Trong showbiz, việc các người đẹp bị công chúng “soi” vóc dáng gần như là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt khi họ xuất hiện trong những outfit táo bạo. Mới đây, Bùi Lý Lan Hương trở thành tâm điểm MXH khi đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô xuất hiện tại một sự kiện đã thu hút gần 2 triệu lượt xem. Người đẹp diện bộ trang phục cắt xẻ gợi cảm, khoe đường cong cơ thể cùng phong thái tự tin. Tuy nhiên, vòng eo của cô lại gây tranh cãi dữ dội vì bị cho rằng kém săn chắc dù sở hữu đường thắt eo đẹp.

Tạo hình khiến cõi mạng xôn xao của Bùi Lý Lan Hương. (Nguồn: nhipsongonline)

Bùi Lý Thiên Hương lựa chọn bộ trang phục trắng tinh khôi với phom dáng tôn triệt để vòng eo và đường cong cơ thể. Chiếc áo croptop draped chất liệu mềm rũ ôm nhẹ phần vai, kết hợp cùng chân váy suông dài tạo nên tổng thể vừa gợi cảm vừa thanh lịch. Layout tóc xõa nhẹ tự nhiên cùng lớp trang điểm trong veo, nhấn nhá ở đôi môi căng mọng và gò má hồng nhẹ, giúp nàng hậu thêm phần cuốn hút.

Tuy nhiên, qua ống kính cam thường, vóc dáng thật của Bùi Lý Thiên Hương đã khiến tạo hình của cô mất điểm đôi phần. Dưới ánh sáng thực tế và góc quay nghiêng zoom, vòng eo của người đẹp lộ sự kém thon gọn hơn so với ảnh được chỉnh sửa. Việc diện outfit ôm sát, chân váy cạp trễ cũng khiến cô lộ bụng dưới. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng với góc máy này thì cũng khó mà không để lộ mỡ bụng.

Vòng eo và bụng kém săn chắc của Bùi Lý Thiên Hương qua góc máy nghiêng cam thường. Bộ trang phục đẹp nhưng dường như không phù hợp với vóc dáng của cô.

Qua những tấm hình chỉnh sửa được đăng tải, hình ảnh của Bùi Lý Thiên Hương long lanh và hoàn hảo hơn. Một phần cũng vì có đường thắt eo nên khi chụp góc chính diện, vòng 2 của nữ người mẫu có phần thon và chuẩn hơn.

Netizen tranh cãi trái chiều trước vòng eo của Bùi Lý Lan Hương.

Qua góc máy chính diện, đúng là vòng eo của nữ người mẫu ấn tượng hơn cùng đường thắt rõ nét.