Gần 1 triệu người xem Louis Vuitton Việt Nam gợi ý balo mùa khai giảng

Mùa tựu trường đang đến gần cũng là thời điểm các thương hiệu thời trang liên tục giới thiệu những thiết kế phù hợp cho học sinh, sinh viên. Mới đây, một clip quay tại cửa hàng Louis Vuitton nhanh chóng nhận được sự quan tâm khi giới thiệu loạt balo được gợi ý dành cho dịp "quay trở lại trường".

Trong clip, người giới thiệu lần lượt giới thiệu các thiết kế có thể sử dụng để đi học, đi chơi hoặc du lịch. Điểm đáng chú ý là dù được định vị là những mẫu balo có tính ứng dụng cao, các sản phẩm đều thuộc phân khúc hàng hiệu xa xỉ, với mức giá lên tới hàng chục, thậm chí hơn 100 triệu đồng.

Đoạn clip giới thiệu các mẫu túi của LV. (Nguồn: Louis Vuitton - Phùng Đức Kiên)



Mở đầu là mẫu balo Backup được làm từ da bò Monogram Empreinte với gam màu Quartz thanh lịch. Điểm nhấn của thiết kế nằm ở họa tiết Link mang hiệu ứng chuyển màu pastel, tạo cảm giác trẻ trung hơn so với những mẫu Monogram truyền thống.

Phần phụ kiện kim loại màu bạc được tiết chế, giúp tổng thể chiếc balo giữ được vẻ sang trọng nhưng không quá nặng nề. Thiết kế cũng được chia thành nhiều ngăn để đựng những vật dụng cần thiết, trong khi dây đeo có thể điều chỉnh độ dài nhằm tạo sự thoải mái khi sử dụng.

Mẫu balo Backup có giá 112 triệu đồng. (Nguồn: Louis Vuitton - Phùng Đức Kiên)

Đây cũng là mẫu được giới thiệu đầu tiên trong clip với gợi ý có thể dùng cho nhiều hoàn cảnh, từ đi học, đi chơi đến những chuyến du lịch ngắn ngày. Tuy nhiên, mức giá của chiếc balo này mới là điều khiến nhiều người chú ý khi rơi vào 112 triệu đồng. Với thiết kế mang màu sắc pastel và kiểu dáng tương đối trẻ trung, Backup Quartz có thể phù hợp với những người muốn tìm một chiếc balo hàng hiệu nổi bật nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch.

(Nguồn: Louis Vuitton - Phùng Đức Kiên)

Nếu yêu thích vẻ đẹp kinh điển của Louis Vuitton, Balô Montsouris lại là lựa chọn mang màu sắc hoàn toàn khác. Mẫu balo này được thiết kế bởi Giám đốc nghệ thuật Nicolas Ghesquière, sử dụng chất liệu Monogram Canvas đặc trưng. Montsouris có 3 kích cỡ từ mini đến lớn, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng. Theo thông tin trong clip, phiên bản nhỏ nhất có giá khoảng 86,5 triệu đồng, trong khi size lớn nhất lên tới 99 triệu đồng.

Về thiết kế, balo sở hữu một ngăn khóa kéo ở mặt trước, kết hợp dây rút và khóa cài để bảo vệ đồ dùng bên trong. Phần viền bằng da bò tự nhiên tạo điểm nhấn trên nền họa tiết Monogram, đồng thời giúp tổng thể chiếc balo có vẻ cổ điển và sang trọng hơn.Đây là kiểu dáng có tính ứng dụng tương đối cao, đặc biệt phù hợp với những outfit mang phong cách casual, preppy hoặc vintage.

Mẫu balo Montsouris có thiết kế size phù hợp với từng nhu cầu sử dụng. (Nguồn: Louis Vuitton - Phùng Đức Kiên)

Bên cạnh phiên bản Quartz, balo Backup màu đen cũng được giới thiệu như một lựa chọn dành cho những ai ưu tiên sự tối giản. Chiếc balo được làm từ da bò có vân, dập nổi họa tiết Monogram Empreinte. Không sử dụng màu sắc quá nổi bật, phiên bản đen gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài sang trọng và khả năng kết hợp với nhiều kiểu trang phục.

Một điểm cộng khác nằm ở khả năng biến hóa cách đeo. Sản phẩm có dây đeo điều chỉnh độ dài, quai xách và dây xích bện da, cho phép sử dụng theo nhiều cách như xách tay, đeo vai, đeo sau lưng hoặc đeo chéo. Chính vì vậy, nếu phiên bản Quartz thiên về vẻ trẻ trung, nữ tính thì Backup màu đen lại dễ tiếp cận hơn với những người thích phong cách basic, tối giản. Mức giá của thiết kế này là 105 triệu đồng.

Mẫu balo Backup màu đen đang được niêm yết với giá 105 triệu đồng. (Nguồn: Louis Vuitton - Phùng Đức Kiên)

Cuối cùng là balo Palm Springs Mini, mẫu có mức giá thấp nhất trong loạt thiết kế được giới thiệu nhưng vẫn lên tới 74 triệu đồng. Palm Springs Mini mang phong cách thành thị năng động với chất liệu Monogram Canvas quen thuộc, kết hợp đường viền bằng da và các chi tiết kim loại màu vàng.

Thiết kế được tạo điểm nhấn bằng phần dây đeo có lớp đệm xốp may chần, mang đến nhiều cách sử dụng như đeo trên vai hoặc đeo chéo. Kích thước mini cũng khiến mẫu balo này trở thành lựa chọn phù hợp cho trẻ nhỏ hoặc những người chỉ cần mang theo một số vật dụng cá nhân. Nếu ba mẫu trước hướng tới những thiết kế có kích thước lớn và khả năng chứa đồ tốt hơn, Palm Springs Mini lại gây chú ý nhờ vẻ ngoài nhỏ gọn, đáng yêu và dễ tạo điểm nhấn cho outfit.

Balo Palm Springs Mini hiện đang được bán với giá 74 triệu đồng. (Nguồn: Louis Vuitton - Phùng Đức Kiên)