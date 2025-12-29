Gái xinh tiết lộ 2 điểm mấu chốt để giảm 15kg, không bị tăng lại trong 3 năm

Từ 60kg xuống còn 45kg, hành trình "lột xác" của nữ YouTuber thời trang – làm đẹp người Hàn JadeU (제이드유) đang nhận được nhiều sự quan tâm vì không chỉ giảm cân thành công mà còn duy trì vóc dáng ổn định suốt 3 năm không tăng lại. Với chiều cao 163cm, JadeU từng rơi vào giai đoạn tăng cân mất kiểm soát do ăn uống để giải tỏa áp lực, khiến vóc dáng mất cân đối, đặc biệt là phần thân dưới dễ lộ khuyết điểm khi lên đồ. Chính trải nghiệm đó đã trở thành động lực để cô thay đổi hoàn toàn lối sống.

Ảnh Instagram @jadeuu

JadeU chia sẻ rằng vào năm cuối cấp ba, áp lực học tập khiến cô tìm đến đồ ăn như một cách xả stress, và cân nặng nhanh chóng chạm mốc 60kg. Khi bước vào đại học, mong muốn theo đuổi công việc người mẫu nhưng lại bị nhận xét "trông quá đầy đặn trên hình" đã khiến cô thực sự tỉnh ngộ. Từ đó, JadeU bắt đầu hành trình giảm cân một cách nghiêm túc, không chạy theo phương pháp cực đoan mà tập trung vào tính bền vững.

Cô giảm được 7kg đầu tiên và duy trì trong suốt một năm, sau đó tiếp tục giảm thêm 8kg chỉ trong vòng 3 tháng. Tổng cộng 15kg được loại bỏ, và quan trọng hơn cả là vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn được giữ vững cho đến hiện tại. Theo JadeU, bí quyết nằm ở việc kiểm soát ăn uống thông minh thay vì nhịn ăn khắc nghiệt.

Cách ăn uống của JadeU xoay quanh hai nguyên tắc cốt lõi. Thứ nhất là duy trì khoảng thời gian nhịn ăn kéo dài 17 tiếng mỗi ngày theo phương pháp nhịn ăn gián đoạn. Cô chỉ ăn trong khung 7 tiếng, giúp cơ thể có thời gian kích hoạt quá trình đốt mỡ tự nhiên. Thứ hai là học cách dừng lại đúng lúc, khi cơ thể vừa cảm thấy no. JadeU không ép bản thân phải ăn hết khẩu phần, mà lắng nghe tín hiệu no thật sự từ cơ thể.

Ảnh Instagram @thegreenrock_

Cô cũng cho biết mình không theo chế độ ăn đơn điệu hay kiêng khem quá đà. JadeU ăn hai bữa chính mỗi ngày, hạn chế rượu bia (chỉ uống khoảng một đến hai lần mỗi tháng) và vẫn cho phép bản thân ăn những món mình thích, miễn là đảm bảo đủ chất. Theo cô, tinh bột, đạm và chất béo đều cần thiết, không nên loại bỏ hoàn toàn bất kỳ nhóm nào.

Bữa ăn đầu tiên trong ngày của JadeU thường rơi vào khoảng từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều, với các thực phẩm tự nhiên, ít chế biến. Cô cũng hay dùng khoai lang nướng để lạnh, sữa chua không đường ăn kèm trái cây và yến mạch làm bữa phụ. Bữa tối diễn ra trước 7 giờ tối, nhẹ nhàng với salad trái cây hoặc sandwich ức gà giàu protein và rau xanh. Cách ăn này giúp cơ thể nhẹ bụng, dễ chịu và không bị nặng nề vào sáng hôm sau.

Ảnh Instagram @thegreenrock_

Bên cạnh ăn uống, JadeU cho rằng vận động là yếu tố không thể thiếu nếu muốn vóc dáng đẹp và săn chắc. Bộ môn cô yêu thích nhất là pilates, vì giúp cải thiện tư thế, làm rõ đường eo, giảm căng cứng vai gáy và tạo đường nét cơ thể mềm mại, thanh thoát. Pilates cũng được cô đánh giá cao ở khả năng siết cơ trung tâm, giúp tổng thể vóc dáng gọn gàng hơn.

Ảnh Instagram @thegreenrock_

Ngoài ra, JadeU thường tập thêm các bài tập tại nhà theo video, như các bài tập chân nổi tiếng hay các buổi cardio đốt mỡ khoảng 30 phút trên YouTube. Những bài tập này không cần dụng cụ, linh hoạt thời gian nên rất phù hợp với người bận rộn. Về cardio, cô luân phiên giữa bơi lội và chạy bộ, trong đó bơi được xem là bộ môn giúp thon chân rõ rệt mà không gây áp lực lên khớp. Những ngày không muốn chạy, cô sẽ đi bộ nhanh để đảm bảo đủ vận động.

Ảnh Instagram @thegreenrock_

Kết lại hành trình của mình, JadeU cho rằng giảm cân không chỉ là thay đổi ngoại hình mà còn là quá trình hiểu rõ bản thân. Trước khi bắt đầu, cô khuyên mỗi người nên tự hỏi vì sao mình muốn giảm cân và hình thể lý tưởng là gì. Khi mục tiêu đủ rõ ràng, bạn sẽ tìm được phương pháp phù hợp. Thay vì so sánh với người khác hay chạy theo trào lưu, việc xây dựng một lối sống có thể duy trì lâu dài mới chính là chìa khóa để giảm cân thành công và không lo tăng lại.

Nguồn: TVBS