Gái xinh casting cho Victoria's Secret có cú hất tóc kì lạ, hút 4 triệu lượt tranh cãi

Victoria’s Secret Fashion Show vẫn còn nhiều tháng nữa mới diễn ra, nhưng mạng xã hội đã chính thức bắt đầu bước vào “mùa tuyển chọn thiên thần”. Sau khi thương hiệu mở casting cho show 2026, hàng loạt video audition của người mẫu từ khắp nơi nhanh chóng xuất hiện trên TikTok và Instagram, kéo theo làn sóng bàn luận không kém gì một chương trình truyền hình thực tế. Hiện nay, vòng tuyển chọn này đang ở giai đoạn casting catwalk trực tiếp trước ban giám khảo, khiến cho netizen ngày càng tò mò về "khả năng thực chiến" sàn catwalk của các người đẹp mới.

Giữa rất nhiều gương mặt đang thử sức, Alina Charova bất ngờ trở thành cái tên được nhắc tới nhiều nhất tuần qua. Không phải vì cô có màn catwalk hoàn hảo tuyệt đối, mà ngược lại, nó "có gì đó chưa hoàn hảo, nhưng vẫn khiến người ta không thể ngừng xem."

Màn catwalk tại buổi casting cho Vicotria's Secret Fashion Show của Alina hiện đang nhận về hơn 4 triệu lượt xem trên TikTok.

Trong video casting đang được chia sẻ dày đặc trên TikTok, Alina xuất hiện với tank top trắng, quần short denim ngắn và mái tóc vàng uốn phồng nhẹ. Cô bước khá chậm rãi về phía camera, giữ biểu cảm lạnh và gần như không cố tạo quá nhiều điểm nhấn trong suốt đường catwalk. Tuy nhiên, đến cuối phần tạo dáng, Alina cúi người hất tóc về phía trước trước khi xoay lại – khoảnh khắc nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội.

Một số điểm sáng trong màn catwalk của Alina.

Màn hất tóc của nữ người mẫu khiến cho màn trình diễn của cô trở thành chủ đề bàn tán của một bộ phận cư dân mạng.

Nhiều người cho rằng động tác này hơi gượng và khiến cô lộ rõ cảm giác hồi hộp. Một số ý kiến nhận xét phần hất tóc này khá kì cục vì “chưa thấy ai hất tóc về phía trước bao giờ” cũng như nó được cho là làm đứt mạch toàn bộ phần catwalk trước đó.

Nhiều người cho rằng cú hất tóc kia khá thừa thãi và có vẻ lạc quẻ.

Nhưng đồng thời, cũng có rất nhiều bình luận cho rằng chính sự chưa hoàn hảo đó lại khiến Alina nổi bật giữa hàng loạt video casting được tập luyện quá kỹ cho mạng xã hội. Dù phần hất tóc ở cuối điểm pose dáng của Alina tạo ra sự tranh luận khá rõ ràng thế nhưng về tổng thể thần thái của cô vẫn hết sức tự nhiên, lôi cuốn, thậm chí còn khiến nhiều người gợi nhớ tới vẻ đẹp bombshell mà các thiên thần như Adriana Lima, Alessandro Ambrosio, Candice Swanepoel, Izabel Goulart mang lại.

Không ít người thấy aura của Alina giống hệt với cựu thiên thần Izabel Goulart.

Izabel Goulart bắt đầu hợp tác với Victoria's Secret từ năm 2005 và nổi tiếng là một trong những "Thiên thần" của hãng từ năm 2005 đến năm 2008. Dù đã kết thức hợp đồng độc quyền nhưng nữ siêu mẫu người Brazil vẫn tiếp tục walk cho VSFS đến tận năm 2016.

"Face card" của Alina thực sự quá hợp vibe thiên thần Victoria's Secret đầu thập niên 2010.

Điều khiến Alina Charova được chú ý nhiều nhất nằm ở thần thái khá khác biệt so với nhiều gương mặt đang viral hiện nay. Cô có kiểu vẻ đẹp lạnh, hơi xa cách và mang năng lượng của những người mẫu latin từng thống trị runway đầu thập niên 2010. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt nặng cùng cách di chuyển chậm rãi khiến nhiều người liên tưởng tới thời kỳ Victoria’s Secret còn được xem là biểu tượng của “siêu mẫu” theo đúng nghĩa.

Về sự nghiệp, Alina không chỉ hoạt động với vai trò người mẫu mà còn là diễn viên và từng tham gia một số dự án phim như Twisted Date (2023), Wages of Sin (2025) và Viper dự kiến ra mắt năm 2026. Background diễn xuất phần nào lý giải vì sao Alina có khả năng giữ thần thái khá tốt trước camera, đặc biệt ở các góc quay cận mặt.

Ngoài ra, cô cũng từng lọt vào vòng chung kết của Hoa Hậu Nga 2016 trước khi theo đuổi công việc người mẫu. Dù không phải gương mặt hoàn toàn mới trong giới thời trang, phải đến clip casting Victoria’s Secret lần này, cô mới thực sự trở thành cái tên được internet quốc tế chú ý.

Sau khi đoạn casting gây bão, cư dân mạng bắt đầu tìm lại Instagram của cô và nhận ra trang cá nhân này khác khá nhiều so với mô tả “fashion mystery girl” đang lan truyền trên mạng. Alina vẫn quay trend, dùng nhạc thịnh hành và đăng khá nhiều video mang màu sắc mạng xã hội thay vì chỉ chăm chăm xây dựng hình ảnh high fashion. Tuy nhiên, cô cũng không theo kiểu hot girl Instagram quá táo bạo hay liên tục đăng ảnh khoe cơ thể.

Ngược lại, Alina từng chia sẻ bản thân khá ngại ngùng trước camera, điều phần nào thể hiện rõ qua cách cô xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội. Feed của cô không có quá nhiều bộ ảnh sexy được dàn dựng hay styling cầu kỳ. Phần lớn chỉ là video đời thường, ảnh selfie, hậu trường công việc hoặc những outfit đơn giản như áo hai dây, quần jeans rộng, váy ôm tối màu hay áo khoác da oversized. Cô cũng hiếm khi tạo dáng quá phô trương như nhiều influencer thời trang hiện tại.

Phần lớn outfit đời thường của Alina đều mang vibe tối giản, trưởng thành.

Ngay cả khi diện những bộ đồ đơn giản, Alina vẫn dễ gây chú ý nhờ tỷ lệ cơ thể nổi bật: phần eo nhỏ, hông đầy và đôi chân dài đúng kiểu hình thể từng được Victoria’s Secret ưa chuộng trong giai đoạn hoàng kim.

Cô không theo đuổi phong cách Y2K cầu kỳ hay những bộ đồ mang tính xu hướng quá mạnh. Trang cá nhân của Alina chủ yếu xoay quanh các outfit rất đặc trưng của những cô gái Mỹ theo đuổi hình ảnh gợi cảm nhưng tối giản: tank top ôm sát, quần jeans xanh, váy bodycon trơn màu, đồ tập gym hay những set đồ tông trung tính. Cách ăn mặc của cô thiên về việc tôn dáng hơn là tạo cảm giác thời trang phức tạp.