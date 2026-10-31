Hạt Dẻ (SN 2008) - con gái MC Quyền Linh - là gương mặt gen Z nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội nhờ nhan sắc xinh xắn, trong trẻo cùng gu thời trang trẻ trung, sành điệu. Mỗi lần chia sẻ hình ảnh mới, cô nàng đều dễ dàng thu hút sự quan tâm của dân tình bởi diện mạo ngày càng cuốn hút và phong cách ăn mặc có gu. Mới đây, Hạt Dẻ tiếp tục khiến cộng đồng mạng chú ý khi đăng tải loạt ảnh dạo chơi tại Hàn Quốc. Giữa khung cảnh đường phố xứ kim chi, cô nàng nổi bật với visual ngọt ngào cùng outfit được lựa chọn khéo léo, vừa hợp xu hướng vừa tôn lên nét nữ tính, trẻ trung. Loạt ảnh nhanh chóng nhận về nhiều lượt tương tác trên Instagram, đồng thời mang đến những gợi ý phối đồ đáng tham khảo cho những cô nàng yêu thích phong cách sành điệu, năng động.

Ngắm bộ ảnh của Hạt Dẻ tại Hàn Quốc, dân tình không khỏi xuýt xoa trước style ngày càng đẹp mê của mỹ nữ 18 tuổi. Ngoài ra, những outfit trong các chuyến du lịch khác của Hạt Dẻ cũng nhận được nhiều lời khen nhờ cách phối đồ trẻ trung, sành điệu mà vẫn đầy nữ tính. Cùng ngắm loạt trang phục đẹp mắt của cô nàng để bỏ túi thêm ý tưởng mặc đẹp cho những chuyến vi vu sắp tới nhé!

Trong loạt ảnh mới đăng tải khi vi vu Hàn Quốc, Hạt Dẻ ghi điểm với set đồ ngọt ngào, trẻ trung mà vẫn đầy cuốn hút. Cô nàng lựa chọn chiếc đầm ôm màu tím pastel, thiết kế cổ tim và tay ngắn, khoác ngoài cardigan đỏ dáng ngắn để tạo điểm nhấn nổi bật cho tổng thể. Đặc biệt, đôi sneaker đỏ ton-sur-ton với áo khoác giúp bản phối thêm hài hòa, năng động mà không mất đi nét nữ tính. Không cần những món đồ cầu kỳ hay cách kết hợp phức tạp, Hạt Dẻ vẫn có ngay một outfit đẹp mắt, xứng đáng điểm 10 mặc đẹp. Những item cô nàng lựa chọn đều khá cơ bản, dễ tìm và dễ phối với nhiều kiểu trang phục, giày dép khác nhau. Chị em đang muốn F5 phong cách có thể tham khảo công thức phối màu này để diện đồ vừa xinh xắn, vừa sành điệu mà không cần sắm sửa quá nhiều.

Gợi ý mua sắm: Váy -Cardigan

Dạo chơi giữa khung cảnh Italy mộng mơ, Hạt Dẻ ghi điểm với outfit nữ tính, ngọt ngào mà vẫn cực kỳ sành điệu. Cô nàng lựa chọn áo dáng yếm thiết kế corset, kết hợp cùng chân váy trắng bồng bềnh, mềm mại với chi tiết lệch tà điệu đà. Sự kết hợp giữa phom áo ôm sát và chân váy thướt tha tạo nên tổng thể hài hòa, vừa trẻ trung vừa mang nét tiểu thư cuốn hút. Không cần phối đồ cầu kỳ, chỉ với những item này, Hạt Dẻ đã có ngay một set đồ xinh yêu để xuống phố. Chị em mê phong cách nữ tính có thể học hỏi công thức này, diện đi chơi, dạo phố hay du lịch đều hợp, lên hình cũng vô cùng nổi bật.

Gợi ý mua sắm: Áo -Váy

Vào những lúc bí ý tưởng mix đồ, một chiếc đầm đơn giản luôn là gợi ý mặc đẹp dễ áp dụng mà chị em khó lòng bỏ qua. Hạt Dẻ lựa chọn thiết kế đầm ngắn tay dài, mang tông màu trung tính thanh lịch cùng phần cổ V tạo điểm nhấn sành điệu. Phom váy ôm nhẹ ở phần thân, kết hợp chân váy xòe vừa phải giúp tổng thể thêm mềm mại, nữ tính mà vẫn trẻ trung, năng động. Không cần phối đồ rườm rà, chỉ cần kết hợp cùng một đôi giày phù hợp là đã có ngay diện mạo xinh xắn để xuống phố. Đây là kiểu váy dễ mặc, dễ phối và phù hợp với nhiều hoàn cảnh, từ đi chơi, dạo phố đến hẹn hò. Chị em nào chưa có một thiết kế tương tự trong tủ đồ có thể tham khảo để những ngày bận rộn vẫn lên đồ thật xinh nhé.

Gợi ý mua sắm: Tại đây

Thả dáng giữa Thụy Sỹ xinh đẹp, Hạt Dẻ khoe nhan sắc tươi tắn cùng gu thời trang đơn giản mà đầy cuốn hút. Cô nàng lựa chọn áo len kẻ phối hai tông xanh - trắng, kết hợp cùng quần jeans mang đến tổng thể trẻ trung, năng động và không kém phần thời thượng. Công thức phối đồ này tuy không cầu kỳ nhưng luôn có sức hút riêng, vừa dễ mặc, dễ phối lại phù hợp với tiết trời se lạnh. Chị em đang tìm kiếm ý tưởng lên đồ mùa thu có thể lưu ngay cách mix match của Hạt Dẻ, chỉ cần sắm áo len và quần jeans là có ngay set đồ xinh xắn để tự tin dạo phố.

Gợi ý mua sắm: Áo -Quần

Dạo chơi ở Paris, Hạt Dẻ ghi điểm với outfit nữ tính, thanh lịch khi kết hợp áo trễ vai cùng chân váy chấm bi. Không lựa chọn những thiết kế quá cầu kỳ hay màu sắc nổi bật, cô nàng ưu tiên các item có kiểu dáng đơn giản nhưng vẫn đủ sức tạo điểm nhấn, mang đến tổng thể vừa duyên dáng vừa tôn dáng. Đây cũng là công thức phối đồ dễ áp dụng cho nhiều dịp, từ dạo phố, hẹn hò đến du lịch. Đặc biệt, cả áo trễ vai lẫn chân váy chấm bi đều có thể tách riêng để mix-match cùng nhiều món đồ khác trong tủ. Chị em có thể diện nguyên set theo Hạt Dẻ để có ngay vẻ ngoài xinh xắn, hoặc biến tấu từng item theo phong cách cá nhân mà vẫn đảm bảo độ sành điệu.

Gợi ý mua sắm: Áo -Váy