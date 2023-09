Gái Việt du học tại Hàn có làn da căng bóng như soi gương, tiết lộ bí quyết là 2 chai serum bình dân ai cũng mua được

Sở hữu làn da ''glass skin'' căng bóng, khỏe mạnh giống các cô nàng Hàn Quốc là niềm ao ước của rất nhiều chị em châu Á. Điểm đặc trưng của kiểu da này chính là độ bóng sáng giúp gương mặt trở nên nổi bật, cùng với đó là nước da trắng, ''ngậm nước'' và không hề có dấu hiệu của lỗ chân lông.

Để có được làn da vạn người mê này, rất nhiều chị em đã không ngại chi tiền để sắm về những sản phẩm chăm da giống các cô nàng Hàn Quốc nhưng không phải ai cũng đạt được hiệu quả như ý. Thấu hiểu nhu cầu và mong muốn của đông đảo chị em, mới đây, Meichan (Nguyễn Hà Trang) - một du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc đã đăng tải video tiết lộ bí quyết giúp cô có được làn da ''glass skin'' căng mịn chẳng hề thua kém các chị em đến từ xứ sở Kim Chi.

Meichan (Hà Trang) hiện đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc.

Được biết, Meichan đã sống và làm việc tại Hàn Quốc được hơn 5 năm. Do đó, cô nàng cũng rất chú trọng đến việc bảo vệ và chăm sóc làn da. Chưa kể, Meichan còn thường xuyên theo dõi các xu hướng làm đẹp thịnh hành trong giới trẻ Hàn để có thể áp dụng cho bản thân mình.

Cô nàng cũng sở hữu làn da ''glass skin'' vạn người mê.

Meichan chia sẻ, bên cạnh các bước chăm sóc da thông thường hàng ngày như sữa rửa mặt hay toner, gần đây cô nàng còn sử dụng thêm bộ đôi sản phẩm gồm serum Vitamin C và serum ốc sên của thương hiệu mỹ phẩm có tên là Jumiso. Và đó cũng chính là bí quyết giúp làn da của Meichan đạt đến độ căng bóng tuyệt đối, khiến cô vô cùng hài lòng.

Sản phẩm serum vitamin C mà Meichan đang sử dụng có tên là All Day Vitamin Brightening & Balancing Serum. Cô nàng nhận xét, đây là dòng vitamin C phù hợp nhất với làn da của bản thân. Sản phẩm không hề gây kích ứng hay lên mụn ngay cả khi sử dụng vào những ngày ''đèn đỏ''.

Meichan ''apply'' serum vitamin C sau bước toner

Tìm hiểu được biết, thành phần của em này có chứa 86,14% chiết xuất hắc mai biển và 2% niacinamide, công thức không chứa nước này giúp cải thiện, làm sáng làn da và giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa. Ngoài ra, sản phẩm còn chứa chiết xuất hoa Chamomilla Recutita (Matricaria) và axit hyaluronic giúp điều chỉnh sản xuất bã nhờn và cung cấp độ ẩm và độ mềm mại lâu dài. Kết cấu của em này cũng khá lỏng, dễ thẩm thấu và không hề tạo cảm giác bết dính khó chịu. Đáng nói, giá bán của chai serum này chỉ rơi vào khoảng 580k mà thôi.

Jumiso All Day Vitamin Brightening & Balancing Serum

Bên cạnh vitamin C, Meichan còn sử dụng thêm chai serum ốc sên Jumiso Snail Mucin 95 + Peptide Essence để cấp ẩm cho da. Và đây cũng chính là ‘’bảo bối’’ giúp làn da của cô nàng có được độ bóng sáng tuyệt đỉnh như vậy.

Tiếp theo, cô nàng sử dụng serum ốc sên để cấp ẩm cho da.

Thành phần của chai serum này có chứa đến 95% chất nhầy ốc sên giúp dưỡng ẩm và làm mới da. Bên cạnh đó còn có 5 loại peptide, hyaluronic acid, glycoprotein enzyme và proteoglycan mang lại lợi ích chống lão hóa để nâng và làm săn chắc làn da. Sản phẩm có kết cấu dạng đặc sánh, nhưng dễ thẩm thấu. Đặc biệt là khi thoa lên da còn tạo độ bóng và hiệu ứng căng mọng cực kỳ thích cho làn da. Hiện sản phẩm đang được bán với mức giá tương đối bình dân, dao động trong khoảng 680k - 700k mà thôi.

Jumiso Snail Mucin 95 + Peptide Essence

