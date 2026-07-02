Nếu là fan cứng của phong cách thanh lịch, chắc hẳn bạn sẽ khó rời mắt khỏi Instagram của Eunjin Do (@elborn_doris). Hot blogger người Hàn hiện sinh sống và làm việc tại Paris sở hữu hơn 366K người theo dõi nhờ visual nhẹ nhàng cùng gu thời trang tinh tế.

Điều khiến Eunjin Do được yêu thích không nằm ở việc liên tục diện đồ hiệu hay chạy theo xu hướng. Thay vào đó, phong cách của cô là sự giao thoa thú vị giữa nét nữ tính đặc trưng của các cô gái Hàn Quốc và tinh thần tối giản, sang trọng của phụ nữ Pháp. Chỉ với vài item quen thuộc, cô nàng đã tạo nên những outfit vừa thanh lịch, vừa thời thượng, đủ để nhiều cô gái muốn "save" ngay về làm cảm hứng mặc đẹp.

Ở outfit đầu tiên, Eunjin chọn set váy lụa gam taupe - tông màu đang rất được ưa chuộng trong vài năm gần đây. Nàng blogger sử dụng công thức: túi xách cổ điển, sandal, kính đen và gần như không phối phụ kiện nổi bật. Nhờ bảng màu đồng điệu cùng chất liệu mềm mại, set đồ mang đến cảm giác sang trọng một cách rất tự nhiên.

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Ở một outfit khác, Eunjin diện váy hai dây màu kem với chất liệu mềm rũ xếp li nhẹ. Cô nàng chọn nâng tầm outfit có phần đơn điệu bằng loạt phụ kiện đắt giá như đồng hồ và chiếc mini kelly cùng tone váy.

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Chiếc váy đen dáng suông xuất hiện trong nhiều chuyến du lịch của Eunjin. Thiết kế tối giản gần như không có điểm nhấn nhưng lại ghi điểm nhờ phom dáng đẹp. Kết hợp cùng túi Hermès Kelly, kính đen và đồng hồ dây kim loại, cô chứng minh chỉ cần một chiếc váy đen chuẩn phom cũng đủ tạo nên vẻ ngoài sang trọng.

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Một trong những item xuất hiện khá nhiều trên trang cá nhân của Eunjin là chân váy midi satin. Cô phối chân váy chấm bi trắng với áo hai dây đen, tạo nên bảng màu đen - trắng kinh điển. Điểm thú vị là thay vì đi giày cao gót, Eunjin lại chọn dép bệt Chanel giúp outfit vẫn thanh lịch nhưng thoải mái hơn rất nhiều. Đây cũng là công thức được nhiều fashion blogger Paris yêu thích trong mùa hè nóng bức.

Ở outfit tiếp theo, Eunjin chọn áo cardigan tay ngắn màu trắng phối cùng quần suông đồng màu. Công thức "all white" giúp tổng thể trông nhẹ nhàng, sang trọng nhưng không hề cứng nhắc. Chiếc túi đen và kính mắt trở thành điểm nhấn vừa đủ để set đồ thêm sắc nét.

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Thay vì những chiếc quần jeans quá cá tính hay nổi bật, Eunjin ưu tiên jeans xanh nhạt dáng suông kết hợp cùng áo blouse họa tiết chất liệu voan tơ mềm mại. Chỉ cần thêm đôi khuyên tai vàng bản nhỏ, đồng hồ và kiểu tóc búi thấp là tổng thể đã đủ tinh tế.

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