Founder DIA Diamond Jewelry: "Kim cương không nên chỉ dành cho ngày cưới"

Có những món trang sức được mua để chuẩn bị cho ngày cưới. Nhưng cũng có những món trang sức xuất hiện sau lần thăng chức đầu tiên, một mục tiêu tài chính vừa hoàn thành, căn nhà đầu tiên hay ngày người phụ nữ quyết định bắt đầu lại.

Những dấu mốc ấy có thể không diễn ra trước nhiều người, cũng không nhất thiết đi kèm một buổi lễ. Tuy nhiên, với người đã trải qua hành trình đó, chúng vẫn đủ ý nghĩa để được ghi nhớ.

Đây cũng là một trong những quan sát khiến chị Nguyễn Hoàng Anh, Founder DIA Diamond Jewelry, lựa chọn phát triển thương hiệu theo hướng không giới hạn kim cương trong những câu chuyện cầu hôn và cưới hỏi.

"Kim cương không nên chỉ dành cho ngày cưới", Founder DIA Diamond Jewelry chia sẻ.

Theo chị, việc kim cương thường xuyên được đặt trong bối cảnh tình yêu và hôn nhân đã tạo nên một biểu tượng đẹp, nhưng đồng thời cũng khiến nhiều người mặc định rằng họ phải chờ một dịp đặc biệt hoặc chờ ai đó trao tặng mới có lý do để sở hữu.

Trong khi đó, một người phụ nữ có thể chủ động mua một chiếc túi, một chuyến du lịch hay món đồ giá trị để ghi nhận thành quả của mình. Vậy tại sao kim cương lại chỉ được nhắc đến khi cô ấy chuẩn bị kết hôn?

Chị Nguyễn Hoàng Anh – Founder DIA Diamond Jewelry.

Khoảng trống không chỉ nằm ở sản phẩm

Từ góc nhìn của chị Nguyễn Hoàng Anh, thị trường không thiếu nơi bán kim cương. Khoảng trống nằm ở cách sản phẩm được đưa đến với khách hàng và khả năng giúp họ tìm được lựa chọn thực sự phù hợp.

Khi tìm hiểu kim cương, người mua thường phải tiếp cận hàng loạt thông tin về trọng lượng, màu sắc, độ tinh khiết, giác cắt, giấy kiểm định và mức giá. Những tiêu chuẩn này cần thiết để đánh giá sản phẩm, nhưng cũng có thể khiến trải nghiệm mua trở thành một bài toán kỹ thuật đối với người chưa có nhiều kiến thức.

Một khách hàng có thể biết viên kim cương đạt thông số nào nhưng vẫn chưa chắc đó có phải lựa chọn phù hợp với mục đích sử dụng và ngân sách của mình. Người mua nhẫn cầu hôn sẽ có kỳ vọng khác với người tìm một món trang sức đeo hằng ngày. Người đề cao tính hữu hạn và giá trị truyền thống cũng có cách cân nhắc khác với người ưu tiên thiết kế hoặc kích thước viên chủ.

Vì thế, bài toán mà Founder DIA Diamond Jewelry đặt ra không dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Thương hiệu cần giúp khách hàng trả lời được ba câu hỏi: Món trang sức này dành cho khoảnh khắc nào, yếu tố nào quan trọng nhất và lựa chọn nào phù hợp với khả năng tài chính?

DIA Diamond Jewelry phát triển trải nghiệm tư vấn từ mục đích sử dụng, sở thích và ngân sách của từng khách hàng.

Tư duy này được chuyển hóa thành định hướng boutique fine jewelry của DIA Diamond Jewelry. Thay vì chỉ tập trung vào trang sức cưới, thương hiệu mở rộng sản phẩm đến nhiều hoàn cảnh sử dụng và dấu mốc khác nhau trong cuộc sống.

DIA đồng thời phát triển các thiết kế sử dụng kim cương tự nhiên và kim cương nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Kim cương tự nhiên hướng đến nhóm khách hàng coi trọng nguồn gốc, tính hữu hạn và giá trị truyền thống. Trong khi đó, kim cương LAB mở rộng khả năng lựa chọn cho những người ưu tiên thiết kế, kích thước viên chủ hoặc một mức ngân sách dễ tiếp cận hơn.

Điểm Founder Nguyễn Hoàng Anh muốn xây dựng không chỉ là việc đưa hai dòng kim cương vào cùng một danh mục. Điều quan trọng hơn là cung cấp đủ thông tin để khách hàng hiểu sự khác biệt, từ đó tự quyết định đâu là lựa chọn phù hợp với kỳ vọng sở hữu của mình.

Thay vì bắt đầu bằng câu hỏi "Loại kim cương nào tốt hơn?", quá trình tư vấn bắt đầu từ người sẽ sở hữu món trang sức và điều họ thực sự muốn ghi nhớ.

Danh mục sản phẩm được mở rộng để phù hợp với những nhu cầu, kỳ vọng và ngân sách khác nhau.

Đưa quyền lựa chọn trở lại với người phụ nữ

Người phụ nữ mà DIA Diamond Jewelry hướng đến không nhất thiết phải lựa chọn giữa "được tặng" và "tự mua".

Cô ấy vẫn có thể hạnh phúc khi nhận một món quà từ người yêu, người bạn đời hoặc gia đình. Nhưng bên cạnh đó, cô ấy cũng có quyền tự lựa chọn món trang sức cho một dấu mốc có ý nghĩa với mình.

Đó có thể là một chiếc nhẫn sau lần thăng chức đầu tiên, đôi khuyên tai đánh dấu tuổi 30, một mặt dây chuyền sau khi hoàn thành mục tiêu tài chính hoặc món trang sức được mua vào ngày cô ấy bước sang một giai đoạn mới.

Các sản phẩm ấy không thay thế ý nghĩa của trang sức trong tình yêu và hôn nhân. Chúng bổ sung thêm những câu chuyện khác trong cuộc đời người phụ nữ: câu chuyện về sự trưởng thành, nỗ lực, lựa chọn và khả năng tự ghi nhận chính mình.

Tại không gian DIA Diamond Jewelry trên phố Xã Đàn, định hướng này không chỉ xuất hiện trong thông điệp mà còn được thể hiện qua trải nghiệm mua sắm. Khách hàng được trực tiếp thử sản phẩm, so sánh các lựa chọn và trao đổi cùng đội ngũ tư vấn trước khi đưa ra quyết định.

Ngay cả hộp đựng trang sức tặng kèm khi mua hàng cũng có thể được cá nhân hóa bằng charm. Thay vì nhận một mẫu hộp giống với tất cả mọi người, khách hàng được lựa chọn chi tiết phù hợp với sở thích để tạo thành phiên bản riêng.

Hoạt động cá nhân hóa hộp trang sức giúp mỗi món quà mang thêm dấu ấn của người sở hữu.

Đây có thể là một chi tiết nhỏ so với giá trị của viên kim cương, nhưng lại phản ánh khá rõ quan điểm kinh doanh của Founder Nguyễn Hoàng Anh: khách hàng không chỉ tiếp nhận một sản phẩm đã được quyết định sẵn mà được tham gia vào quá trình tạo nên trải nghiệm sở hữu.

Đưa kim cương đến gần hơn với phụ nữ cũng không đồng nghĩa biến kim cương thành một món đồ được mua theo cảm hứng. Với sản phẩm có giá trị cao, khả năng tiếp cận cần đi cùng kiến thức, sự minh bạch và trách nhiệm tư vấn.

"Dễ tiếp cận" vì thế không chỉ nằm ở mức giá. Đó còn là việc khách hàng có thể tiếp cận thông tin rõ ràng, được tôn trọng ngân sách và không cảm thấy áp lực phải lựa chọn một sản phẩm vượt quá nhu cầu của mình.

Từ góc độ kinh doanh, mở rộng kim cương ra ngoài thị trường cưới hỏi cũng đồng nghĩa mở rộng lý do để khách hàng tìm đến thương hiệu. Tuy nhiên, để định hướng này có sức sống lâu dài, thương hiệu phải tạo ra giá trị sử dụng thực tế và xây dựng mối quan hệ dài hạn, thay vì chỉ tạo thêm một dịp mua sắm.

Founder Nguyễn Hoàng Anh định hướng DIA Diamond Jewelry trở thành nơi phụ nữ có thể chủ động lựa chọn kim cương cho những dấu mốc riêng.

Tinh thần " Make the moment, honor yourself – Đánh dấu khoảnh khắc, tôn vinh chính mình" được DIA Diamond Jewelry xây dựng từ cách nhìn ấy.

Thương hiệu không phủ nhận ý nghĩa của kim cương trong tình yêu và hôn nhân. Điều Founder Nguyễn Hoàng Anh muốn mở rộng là quyền lựa chọn: ngoài ngày cưới, phụ nữ còn có thể sở hữu kim cương trong những ngày mang ý nghĩa riêng với họ.

Bởi đôi khi, giá trị của một viên kim cương không chỉ nằm ở việc nó được ai tặng, mà còn nằm ở khoảnh khắc người phụ nữ nhìn lại hành trình của mình và quyết định: điều này xứng đáng được ghi nhớ.