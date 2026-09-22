Trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang London Xuân/Hè 2027 đã và đang diễn ra, mới đây thương hiệu Di Petsa của nhà thiết kế Dimitra Petsa vừa mang đến một trong những khoảnh khắc thu hút dư luận nhất mùa. Theo đó, nữ ca sĩ Leigh-Anne Pinnock, cựu thành viên nhóm Little Mix, đảm nhiệm vị trí vedette đã xuất hiện trên sàn catwalk khi đang ở những tháng cuối của thai kỳ. Màn trình diễn của cô nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận bởi hiệu ứng táo bạo cùng cách thể hiện thông điệp được cho là "khó cảm" với một bộ phận công chúng.

Màn catwalk hóa thân thành "đài phun nước" gây tranh cãi của Leigh-Anne Pinnock tại London Fashion Week SS27.

Sáng tạo "đài phun nước" và ý tưởng tôn vinh thiên chức làm mẹ

Sải bước trên sàn diễn, Leigh-Anne Pinnock diện thiết kế sắc trắng mang tính biểu tượng, để lộ trọn vẹn phần bụng bầu. Điểm nhấn gây chú ý nhất nằm ở chiếc áo bra được thiết kế đặc biệt với hệ thống dẫn nước ngầm bên dưới trang phục, trực tiếp phun ra hai dòng nước màu trắng đục mô phỏng hiện tượng tiết sữa mẹ. Kết hợp cùng kiểu tóc ướt "wet look", vệt nước mắt giả trên gương mặt và phần tương tác cùng dàn vũ công phụ trợ xung quanh, nữ ca sĩ hóa thân thành một "đài phun nước" sống động giữa không gian trình diễn.

Nữ ca sĩ kết hợp cùng dàn vũ công phụ trợ, biến sàn diễn thành một không gian trình diễn nghệ thuật đầy tính kịch nghệ.

Dưới góc độ nghệ thuật, đây được xem là bước tiến trực diện nhất cho kỹ thuật tạo hình vải ướt vốn đã làm nên tên tuổi của Di Petsa. Trong thông cáo báo chí gửi tới truyền thông quốc tế và được tờ People đăng tải, nhà mốt đã giải thích chi tiết về ý tưởng đằng sau thiết kế này. Ý tưởng cũng tiếp nối định hướng sáng tạo trước đó của thương hiệu, vốn từng gây chú ý với mẫu corset cô dâu hỗ trợ cho con bú có giá hơn 1.500 USD.

"Một trong những thiết kế đinh của buổi trình diễn là chiếc áo bra điêu khắc mô phỏng sự tiết sữa, có khả năng phun ra các dòng sữa ngay trong lúc người mẫu biểu diễn. Sáng tạo này mang đến một góc nhìn đầy ấn tượng về tình mẫu tử, về cơ thể người phụ nữ và sự chăm sóc con cái dưới góc độ một màn trình diễn, đồng thời đưa một hành động vô cùng riêng tư vào không gian được dàn dựng công phu của sàn diễn thời trang." - Di Petsa chia sẻ.

Thiết kế áo gắn hệ thống dẫn nước ngầm phun ra hai dòng nước màu trắng đục, mô phỏng hiện tượng tiết sữa mẹ.

Làn sóng phản ứng trái chiều từ netizen

Mặc dù thông điệp được thương hiệu gửi gắm mang nhiều ý nghĩa tôn vinh, khoảng cách giữa ý đồ nghệ thuật và sự tiếp nhận của công chúng lại tạo nên làn sóng tranh luận gay gắt. Trái với sự hào hứng của giới truyền thông thời trang, phản ứng từ netizen lại nghiêng về sự tiêu cực. Bên dưới video do Who What Wear UK đăng tải, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận thể hiện sự bất bình và không hài lòng.

Một tài khoản tự giới thiệu là người đang trong giai đoạn nuôi con bằng sữa mẹ bộc bạch sự khó chịu: "Xin lỗi nhé, tôi cũng đang cho đứa con thứ ba bú đây và hình ảnh này làm tôi cảm thấy rất không thoải mái. Việc đưa trải nghiệm của bà mẹ sau sinh vào thời trang có thể rất hay, nhưng liệu có thể làm theo cách bớt kịch sến hơn không? Nhìn nó giống một trò giễu nhại hơn là một tuyên ngôn thời trang về tình mẫu tử."

Màn trình diễn hứng chịu nhiều ý kiến chỉ trích từ cộng đồng mạng khi bị cho là phô trương, sến sẩm và thiếu tính thẩm mỹ.

Nhiều tài khoản khác cũng chung góc nhìn khi cho rằng sàn diễn này đang bị dàn dựng thái quá. Một netizen để lại ý kiến: "Tôi chỉ mong các fashion show hãy đúng nghĩa là một show thời trang thôi!" Thậm chí, không ít bình luận chỉ trích gay gắt hơn như: "Hoàn toàn vớ vẩn!"; "Lố bịch, chẳng có chút thời trang nào ở đây cả."

Sự đối lập rõ rệt giữa thông điệp của nhà mốt và cảm nhận thực tế từ công chúng cho thấy ranh giới mong manh giữa sáng tạo nghệ thuật vị nhân sinh đích thực và những chiêu trò gây sốc nhằm thu hút sự chú ý trên sàn diễn thời trang hiện đại.

Ảnh - Clip: Getty Images, Who What Wear UK