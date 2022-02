Forbes Việt Nam trao giải cho người từng gạ tình với nhiều nữ sinh, loạt phụ huynh bức xúc: "Thử tưởng tượng con gái mình bị như thế có chấp nhận nổi không"

Vụ ồn ào liên quan đến N.H.A - người nhỏ tuổi nhất trong danh sách Under 30 năm 2022 của Forbes Việt Nam đang nhận về nhiều sự chú ý của dân mạng. Trong danh sách những người dưới 30 tuổi nổi bật nhất tại Việt Nam - Forbes Vietnam under 30 - do Forbes Việt Nam thực hiện, ghi nhận những cá nhân nổi bật và có ảnh hưởng trong các lĩnh vực tại Việt Nam. N.H.A. 22 tuổi, được vinh danh trong lĩnh vực Khoa học và Giáo dục.

Tuy nhiên, sau khi công bố giải, nhân vật này bất ngờ bị tố trong quá khứ đã từng gạ tình với nhiều nữ sinh 15 - 17 tuổi, dùng từ khiếm nhã, rủ video call cởi đồ. Không dừng lại ở sự quan tâm, nhiều người còn gửi thông tin đến Forbes Việt Nam đề nghị xem xét sự việc.

Dưới góc độ của các bậc phụ huynh, đặc biệt là những ông bố bà mẹ có con gái trong độ tuổi dậy thì, họ nghĩ sao về vấn đề này, cùng lắng nghe một số ý kiến dưới đây.

Chị Hồng Nhung (sống tại Hà Nội)

Theo quan điểm của chị Nhung, những người không có nhân phẩm tốt không nên có mặt trong danh sách trao giải uy tín dù dưới bất kì hình thức nào. Là một người mẹ, chị cũng tỏ ra quan ngại nếu sự việc này sẽ khiến mọi người có suy nghĩ lệch lạc rằng một người trẻ chỉ cần có tài năng là sẽ được tôn vinh mặc kệ quá khứ của anh ta thế nào.

"Với tư cách là một phụ huynh, mình cảm thấy rất khó chịu với những lời lẽ quá người lớn, quấy rối tình dục như vậy. Không phủ nhận bạn đó có thể là người giỏi, có công trạng to lớn... nhưng nếu nhận được giải thì phải là người có cả tài năng lẫn đức độ. Mình không biết là do trêu đùa hay vui chơi, nếu con gái mình cũng nhận được tin nhắn như vậy thì mình chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận một người như thế trở thành bạn của con mình", chị Nhung thẳng thắn.

Chị Hồng Nhung không đồng tình với giải thưởng trên.

Chị Lệ Thu (sống tại Hà Nội)

Theo quan điểm của bà mẹ trẻ, chị cũng không đồng tình với việc người trẻ từng gạ tình các nữ sinh lại có mặt trong danh sách trao giải. Chị mong muốn sẽ có sự cân nhắc lại và trước khi công bố giải thường nào đó, Ban tổ chức cũng nên tìm hiểu thật kĩ, tránh những sự cố đáng tiếc như vậy xảy ra.

"Theo mình nên xem xét lại giải này, một người giỏi không chỉ có tài mà còn cần có đức. Nếu bạn này vẫn được vinh danh thì những cô bé đã từng bị gạ tình sẽ cảm thấy ra sao, phải chăng trở thành trò cười cho mọi người. Mình dạy con gái là phải tránh xa những người có ý định gạ gẫm và quấy rối như thế. Mọi người có thể bênh vực là tuổi trẻ nông cạn thôi chứ chưa làm gì nên tội nhưng cứ thử đặt vào trường hợp con gái mình bị quấy rồi xem có chịu được không?", chị Lệ Thu nói.

Chị Lệ Thu cũng khá bức xúc trước thông tin trên.

Chị Nguyễn Trang (sống tại Hà Nội)

Người mẹ này cho biết sau khi đọc được loạt tin nhắn do N.H.A chat với một bạn nữ sinh, chị cảm thấy ái ngại và lo lắng. Nếu đặt trường hợp người bị quấy rối là con gái của mình, hẳn các mẹ sẽ đồng cảm với bạn nữ sinh đó và không đồng tình với việc trao giải thường danh giá như vậy.

"Mình không phủ nhận chuyện tuổi trẻ có sai lầm. Nhưng đã là sai lầm thì cần phải trả giá và đây sẽ là một bài học xứng đáng cho người đã gây nên chuyện và cũng là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho tất cả những bạn trẻ của lớp kế cận. Trước khi làm gì, nói gì hãy suy nghĩ thật thấu đáo, đừng để một sai lầm tuổi trẻ lấy đi cả tương lai. Đặc biệt sai lầm này không thể biện minh hay bào chữa, việc quấy rối tình dục chưa bao giờ được xã hội chấp nhận cả", chị Trang bức xúc cho hay.

Chị Trang khuyên các bạn gái thời nay nên học thêm kĩ năng sống để ứng phó với các tình huống tương tự.

Không chỉ các bà mẹ có con trong độ tuổi dậy thì mà rất nhiều cư dân mạng cũng tỏ ra bức xúc trước vụ việc. Nhiều người cũng đưa ra lời khuyên người trẻ (đặc biệt là các bạn nữ) nên tỉnh táo trước những lời dụ dỗ, học thêm nhiều kĩ năng sống để đối phó khi gặp trường hợp bị gạ tình, quấy rối như trên. Cần bảo vệ mình trước khi đợi người khác lên tiếng.

Hiện tại, Forber Việt Nam vẫn đang trong quá trình xử lý, chưa công bố danh sách chính thức và mọi người vẫn đang đợi cách giải quyết ổn thỏa và chính đáng.

