Flagship store Guardian: Không gian sức khỏe - sắc đẹp hội tụ

Đây là điểm đến lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một không gian mua sắm sức khỏe & sắc đẹp hiện đại, đáng tin cậy và phù hợp với nhu cầu của cả gia đình.

Trực thuộc tập đoàn bán lẻ hàng đầu Châu Á DFI Retail Group, Guardian đã có 15 năm gắn bó và phát triển tại Việt Nam với mạng lưới 130+ cửa hàng phủ sóng toàn quốc, hơn 3,5 triệu khách hàng thành viên, 500 thương hiệu và hơn 6.000 sản phẩm. Với flagship store mới tại AEON Mall Tân Phú Celadon, Guardian tiếp tục khẳng định cam kết mang đến chuẩn mực mới cho trải nghiệm mua sắm beauty & wellness tại Việt Nam.

Flagship store - Cột mốc mới trong hành trình nâng tầm trải nghiệm

Cửa hàng tại AEON Mall Tân Phú Celadon là cái tên mới nhất trong hành trình làm mới cả một chuẩn mua sắm của Guardian

Trong suốt giai đoạn 2025 - đầu 2026, Guardian liên tục mở rộng tại các trung tâm thương mại lớn và các tỉnh thành phố trên cả nước, đồng thời nâng cấp đến 40% hệ thống cửa hàng hiện hữu sang concept mới. Mỗi bước đi đều gắn với một mục tiêu nhất quán: nâng tầm trải nghiệm mua sắm, đưa khách hàng đến gần hơn với một chuẩn dịch vụ beauty & wellness hiện đại và toàn diện hơn.

Flagship store tại AEON Mall Tân Phú Celadon là cột mốc tiêu biểu nhất của hành trình đó - nơi tất cả những gì Guardian đang hướng đến được hiện thực hóa trọn vẹn nhất.

Flagship store mới: Trải nghiệm mua sắm được nâng tầm toàn diện

Flagship store tại AEON Mall Tân Phú Celadon được thiết kế với triết lý rõ ràng: không gian mua sắm thân thiện, đầy tin cậy - nơi khách hàng không chỉ dễ dàng tìm kiếm sản phẩm mà còn được tự do khám phá, dùng thử và tận hưởng một hành trình trải nghiệm sức khỏe & sắc đẹp ngập tràn cảm hứng. Đây không đơn thuần là một cửa hàng mới - đây là hình mẫu cho chuẩn trải nghiệm mà Guardian đang kiến tạo cho toàn hệ thống.

Bố cục thông minh, dẫn dắt theo nhu cầu thực tế

Guardian tại AEON Mall Tân Phú Celadon được thiết kế theo đúng nhu cầu thực tế của khách hàng.

Thay vì bố cục theo ngành hàng như phần lớn cửa hàng beauty truyền thống, flagship store của Guardian tại AEON Mall Tân Phú Celadon được thiết kế theo đúng nhu cầu thực tế của khách hàng. Bạn đang cần dưỡng ẩm? Kiểm soát dầu? Làm sáng da, chống lão hóa, hay phục hồi và bảo vệ da sau tổn thương? Không gian sẽ tự dẫn đến đúng giải pháp - trực quan, dễ điều hướng và không mất thời gian tìm kiếm.

Danh mục sản phẩm tại cửa hàng cũng phản ánh rõ định hướng đó: từ các thương hiệu độc quyền, skincare cao cấp, thương hiệu Derma chính hãng, làm đẹp Hàn Quốc đến các sản phẩm cosmetics đa dạng theo xu hướng make up mới nhất và vitamin, thực phẩm bổ sung quốc tế uy tín - tất cả được quy tụ trong cùng một không gian, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu chăm sóc sức khỏe & sắc đẹp từ trong ra ngoài. Thiết kế hiện đại cùng trưng bày cuốn hút biến toàn bộ flagship store thành một hành trình khám phá thú vị mà khó lòng rời đi sớm.

Công nghệ phục vụ đúng người, đúng nhu cầu

Cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm là một trong những điểm nhấn nổi bật tại cửa hàng mới. Dịch vụ phân tích làn da AI Becon độc quyền của Guardian giúp phân tích chuyên sâu tình trạng da và gợi ý sản phẩm phù hợp với từng cá nhân.. Đồng thời, App Guardian được tích hợp ngay tại điểm bán, giúp khách hàng dễ dàng scan và tìm hiểu thông tin sản phẩm, tích điểm mua sắm và đổi voucher - kết nối liền mạch hành trình mua sắm online và offline. Khách hàng cũng có thể gia nhập cộng đồng Hội Cam để tận hưởng các đặc quyền hấp dẫn và chương trình ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Khi được hỏi về ý nghĩa của cửa hàng mới này, ông Lance Canavan - Managing Director Guardian Vietnam chia sẻ: "Chúng tôi muốn mỗi lần bước vào Guardian, khách hàng không chỉ tìm thấy sản phẩm mình cần – mà còn cảm nhận được sự chăm sóc thật sự và trải nghiệm mua sắm được nâng tầm theo đúng nghĩa. Với tầm nhìn trở thành người đồng hành và tư vấn đáng tin cậy trên hành trình chăm sóc sức khỏe & sắc đẹp của mỗi khách hàng, flagship store tại AEON Mall Tân Phú Celadon là hình mẫu cho tất cả những gì chúng tôi đang hướng đến."

Và đây mới chỉ là bắt đầu

Tiếp nối chiến lược phát triển với vai trò là người cố vấn đáng tin cậy trên hành trình chăm sóc sức khỏe & sắc đẹp, trong năm 2026 Guardian sẽ tiếp tục đẩy mạnh mở rộng đến các thành phố, tỉnh thành mới và các trung tâm thương mại lớn trên toàn quốc - mang đến trải nghiệm mua sắm hiện đại và toàn diện cho người tiêu dùng Việt Nam.

Nhân dịp khai trương, Guardian mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn: tham gia game nhận quà, ưu đãi "Mua 2 tặng 1" và nhận đặc quyền thiết thực khi tải App Guardian và gia nhập Hội Cam. Đây là cơ hội để trải nghiệm trực tiếp một chuẩn mua sắm beauty & wellness mới - không chỉ tại AEON Mall Tân Phú Celadon mà còn tại hàng loạt cửa hàng Guardian trên toàn quốc trong thời gian tới.

Thông tin Guardian:

Website: https://www.guardian.com.vn/

Hotline: 19004449

Địa chỉ: Tầng 1, AEON Mall Tân Phú Celadon, 30 Tân Thắng, Phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM