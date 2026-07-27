Lưu Diệc Phi ở tuổi 39 vẫn chứng minh đẳng cấp nhan sắc và gu thời trang sang xịn khó ai bì kịp. Không cần makeup cầu kỳ, nữ diễn vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ vẻ ngoài ngọt ngào, trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi. Mới đây Lưu Diệc Phi gây sốt khi khoe nhan sắc cực phẩm trong bộ ảnh mới, bên cạnh đó là style đẹp đắm say lòng người. Cô chọn diện mẫu váy trắng tinh khôi với những đường bèo nhún điệu đà, phần chân váy xếp tầng bồng bềnh cùng chi tiết cut-out tinh tế ở eo, khéo léo tôn lên vóc dáng thon thả. Gu mặc đẹp đơn giản mà thanh lịch, cuốn hút này của Lưu Diệc Phi thực sự là gợi ý hoàn hảo, truyền cảm hứng mặc đẹp cho chị em trong mùa hè này.

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Lần nào "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi khoe style cũng là 1 lần khiến dân tình trầm trồ. Trong một outfit, cô chọn diện combo áo croptop ôm sát khoe vòng eo thon gọn, mix cùng chân váy jeans xếp tầng điệu đà, tạo nên tổng thể cực kỳ trendy. Để tạo điểm nhấn của set đồ, Lưu Diệc Phi phối thêm loạt phụ kiện vòng cổ, nhẫn và kính râm thời thượng. Thần thái đỉnh cao cùng phong cách thời trang trẻ trung của người đẹp quả thực hút hồn mọi ánh nhìn.

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Lưu Diệc Phi gợi ý cho chị em combo mặc đẹp cực thanh lịch và thời thượng: áo thun trắng basic phối cùng blazer đen cùng chân váy đen. Sự kết hợp giữa nét tối giản cùng tinh thần hiện đại giúp diện mạo của cô toát lên vẻ sang chảnh, cuốn hút mà không cần cầu kỳ. Đây chắc chắn là kiểu trang phục đáng để chị em sắm về tủ đồ vì khả năng nâng tầm phong cách cực đỉnh, lý tưởng để diện trong mọi hoàn cảnh.

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Quá khó để chê gu thời trang của Lưu Diệc Phi. Cô "lên đồ" thời thượng với set trắng gồm áo croptop phối cùng quần jeans ống rộng, tạo nên hiệu ứng thị giác vừa thanh thoát lại cực kỳ thời thượng. Khoác ngoài bằng chiếc jacket tông màu be nhẹ nhàng, người đẹp khéo léo hoàn thiện diện mạo sang chảnh, yêu kiều. Đây là công thức phối đồ hack dáng siêu đỉnh mà chị em nhất định nên học hỏi để tự tin mặc đơn giản mà đẹp đi dạo phố.

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