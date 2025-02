Khi diện phong vị quê, Harry cảm thấy có sự kết nối, tự tin

PV: Từ một tiếp viên hàng không - một công việc nhiều người mơ ước, cơ duyên nào khiến Harry bước sang ngành thời trang - một lĩnh vực chưa hề được đào tạo?

Harry Nista: Harry đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản trị và không phủ nhận rằng tiếp viên hàng không là một ngành nghề rất nhiều cơ hội phát triển nhưng như ông bà ta nói đúng rằng: “Nghề chọn người”. Khi làm tiếp viên hàng không, Harry có nhiều cơ hội cọ xát với môi trường nghệ thuật, các nghệ sĩ. Từ đó nung nấu trong lòng Harry niềm đam mê với lĩnh vực thời trang. Rồi đỉnh điểm khiến Harry có một quyết định táo bạo là chuyển hẳn sang hoạt động nghệ thuật chính là câu nói của anh BB Trần: “Chỉ cần có quyết tâm và đam mê, ai cũng có thể làm được hết”. Câu nói đó thực sự truyền cảm hứng cho Harry. Vài tuần sau, Harry quyết định nghỉ công việc hiện tại để đi theo con đường về thời trang mà Harry cũng chưa biết nó sẽ mang lại cho Harry những gì. Còn khó khăn khi “nhảy” sang một môi trường hoàn toàn mới là sự cân bằng giữa quyết tâm và tài chính, đòi hỏi bản thân Harry phải giữ lửa rất nhiều. Điều quan trọng là Harry đã dám đi đến tận cùng đam mê của mình.

Hơn nữa, Harry nghĩ sự giáo dục trong gia đình là điều vô cùng quan trọng, từ nhỏ đến lớn Harry đều được bố mẹ luôn tin tưởng, đồng hành. Đặc biệt chính bà ngoại là người động viên Harry đến với thời trang khi nói: “Con hãy làm điều con thích”. Không những thế bà còn ủng hộ cháu bằng cách tham gia vào nhiều clip thời trang và được rất nhiều khán giả yêu thích.

PV: Trong hành trình sáng tạo thời trang, Harry “hô biến” những vật dụng quê nhà, những bộ đồ truyền thống của các mẹ thành những trang phục thời thượng. Vì sao Harry chọn hướng đi này?

Harry Nista: Dù không học về thời trang qua một trường lớp nào nhưng như một bản năng Harry biết chắt lọc ra những điểm mạnh từ các nền thời trang trên thế giới kết hợp với tư duy thời trang của riêng mình để tạo ra “chất riêng” của mình. Có một phương châm mà Harry hay tự nhắc mình: Nếu biến những thứ hiện đại thành sang trọng thì quá bình thường, biến những thứ giản dị gần gũi trở nên sang trọng thì đó mới chính là Harry Nista. Có lẽ nhiều khán giả nước ngoài thích vì sự độc bản, sự sáng tạo mang đậm chất văn hóa Việt trong thiết kế của Harry.

Đặc biệt là bản thân Harry xuất thân từ thôn quê nên Harry yêu cái chất liệu văn hóa mộc mạc, gần gũi của quê mình. Chính vì thế, Harry muốn lấy cái điều Harry yêu, Harry hiểu và quen thuộc làm kim chỉ nam của mình khi bước vào lĩnh vực thời trang. Nếu mọi người thấy, thì ngoài các vật dụng thường ngày, Harry còn hay “nghịch” đến trang phục của những người xung quanh như ông, bà, bố, mẹ và biến nó thành trang phục lạ mắt. Vì khi diện những phong vị miền quê lên người Harry, Harry cảm giác có sự kết nối, cũng như cho Harry sự tự tin khi biến nó thành đặc trưng của Harry. Gần gũi nhưng fashion.

PV: Nhiều ý kiến cho rằng, sự sáng tạo của Harry không chỉ nằm ở thiết kế mà còn ở thông điệp tích cực về sự tự do biểu đạt và phá vỡ các giới hạn định kiến về giới tính trong thời trang. Đối với Harry khi thiết kế những trang phục này khó nhất là gì?

Harry Nista: Harry nghĩ bản thân Harry may mắn sở hữu ngoại hình có thể “cân” được đồ nam và cả đồ nữ. Tuy nhiên, Harry cũng hiểu đây sẽ là điểm mạnh cũng là điểm yếu của Harry. Điểm mạnh là mới mẻ và gây được sự chú ý của nhiều người. Điểm yếu là vì lạ nên có nhiều quan điểm trái chiều. Thật ra, Harry không phải cố gắng để phá vỡ định kiến hay làm những điều đao to búa lớn, Harry hy vọng có thể truyền tải những điều tích cực, những phong cách thú vị để mọi người có thể tin rằng sáng tạo trong thời trang là không có giới hạn, cũng không co cụm với bất kỳ đối tượng nào và dù bạn có là ai bạn vẫn sẽ đẹp theo cách của riêng mình.

Còn để nói về khó khăn đối với việc tạo ra những mẫu trang phục phi giới tính thì Harry nghĩ đó là ngôn ngữ. Ở đây là ngôn ngữ thời trang về cắt may, về màu sắc, về phong cách để thể hiện được nét đẹp lẫn giá trị mà bộ trang phục mang lại. Nó thẩm mỹ nhưng nó cũng phải trendy (hợp mốt).

“Chiếu Show” - Lấy cảm hứng từ những tấm chiếu cói được dệt thủ công dưới bàn tay tài hoa của các nghệ nhân làng chiếu Định Yên.

Sáng tạo trong thời trang là không có giới hạn

PV: Harry có lời khuyên nào đối với các bạn trẻ có cùng đam mê thời trang, và có mong muốn mang những thiết kế đậm chất văn hóa Việt ra giới thiệu với bạn bè quốc tế?

Harry Nista: Harry nghĩ rằng, sẽ có một thế hệ fashionista toàn năng thế hệ GenZ. Ví dụ như Harry tạo trend và nhiều người biết đến trong giới thời trang thì sẽ gọi là Fashionista. Harry đã từng viral nhờ trend mặc đồ chăn con công nổi tiếng thế giới khi trình diễn trên đường phố của TP.HCM với “hot TikToker” Miles Moretti - cái tên nổi bật nhất trong trào lưu diện quần áo họa tiết hoa Đông Bắc. Bất ngờ là đã có hàng tỷ lượt xem từ khắp nơi trên thế giới. Trên instagram 90%, fan Harry là khán giả quốc tế. Ban đầu xem clip của Harry có rất nhiều khán giả nước ngoài nghĩ Harry là người Trung Quốc hoặc người Thái Lan vì định vị thời trang Việt Nam trên thế giới còn nhỏ bé nhưng sau này khi xem nhiều clip thì mọi người đã biết hơn về văn hoá Việt, thời trang Việt. Harry nghĩ rằng, các bạn trẻ hãy cứ sống hết mình với đam mê, cứ kiên trì, học hỏi và không ngừng vấp ngã để lại đứng lên thì không gì là không thể.

PV: Vậy với năm 2024 trong hành trình sáng tạo của mình điều gì khiến Harry cảm thấy hạnh phúc nhất? Dự định của Harry trong năm 2025?

Harry Nista: Nếu gọi là thành quả trong năm 2024, Harry nghĩ đó là sự ủng hộ và yêu thương của mọi người. Harry có những người hâm mộ, Harry cũng biết có người thích những phong cách phi giới tính của mình, những thiết kế của Harry. Harry có những người đồng hành là anh, chị trong lĩnh vực thời trang, sáng tạo để cho Harry lời khuyên, bài học. Và đặc biệt là có gia đình, làng xóm luôn ủng hộ, hỗ trợ phía sau giúp Harry an tâm theo đuổi con đường này.

Năm 2025, Harry cũng sẽ có những bước tiến hướng ra quốc tế vẫn với những chất liệu gần gũi, giản dị của Việt Nam như: mây, tre, rổ rá. Trước mắt, Harry sẽ sang một số nước như: Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Mỹ... Trong dịp Tết này Harry sẽ qua Trung Quốc để phối hợp với siêu mẫu Lu Kaigang làm chủ đề Tết châu Á. Harry bật mí một chút là Harry đang chuẩn bị cho Quê Show - đây cũng là một series mà Harry từng đăng tải trên TikTok và nhận được nhiều sự ủng hộ. Nhưng lần này, Quê Show sẽ có một phiên bản nâng cấp hơn, Harry sẽ đưa nó từ màn hình TikTok lên sàn Runway và bước ra với vai trò nhà thiết kế và Creative Diretor (Giám đốc sáng tạo).

PV: Cảm ơn Harry đã chia sẻ!