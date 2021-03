Fan lại phật lòng vì Rosé bị cho mặc đồ nhạt nhòa và giống vũ công: "Stylist của BLACKPINK 'lụt nghề' rồi!"

Mới đây, để quảng bá cho ca khúc solo đầu tay, Rosé đã có màn trình diễn trên sân khấu M!Countdown. Như thường lệ, về mặt style, cô nàng cũng vô cùng chú trọng khi lên đồ cầu kỳ, thay 2 bộ trang phục cho 2 ca khúc GONE & On The Ground. Tuy nhiên màn lên đồ lần này của Rosé lại bị nhiều người chỉ trích, thậm chí ném đá stylist khi cho cô mặc đồ giống... vũ công.

Biểu diễn tại M!Countdown, Rosé diện bộ cánh gợi cảm với áo quây và chân váy kẻ, bộ cánh tôn lên vóc dáng chuẩn chỉnh như búp bê của cô nàng

Được biết trang phục mà Rosé đã diện đến từ nhà mốt rokh. Váy vốn có phần vạt bất đối xứng nhưng stylist đã cắt bớt 1 bên để váy cân đối, dễ di chuyển, cử động hơn

Tuy nhiên khi lên sâu khấu, style của Rosé lại khiến fan bức xúc vì bộ cánh cô diện quá giống với đồ của vũ công múa phụ họa

Những dancer phụ họa cũng diện áo quây mix cùng chân váy kẻ, họa tiết hao hao mẫu váy mà Rosé đã diện, vậy nên khi biểu diễn chung, hình ảnh của Rosé hoàn toàn mờ nhạt, không thu hút được sự chú ý

Ngoài vấn đề trang phục, về khoản tóc tai cũng Rosé cũng không được đầu tư chú trọng, thậm chí một dancer còn để tóc bạch kim giống hệt Rosé

Đến bộ cánh thứ 2, Rosé diện mẫu váy đến từ nhà mốt Ashley Williams. Đây là thiết kế dáng quây, phần vạt váy dài nhưng stylist đã cố tình cuộn bớt phần đuôi lên để biến thành dáng váy ngắn

Vậy nhưng thiết kế này vẫn bị chê không đẹp, màn cắt bớt còn vô tình khiến váy ngắn cũn cỡn, không thực sự phù hợp với giai điệu ngọt ngào của ca khúc Gone

Ngoài ra, việc mix mẫu váy bồng xòe với đôi boots hầm hố lại càng vô tình làm lộ vóc dáng gầy gò, đầu gối củ lạc kém đẹp của Rosé

Style của Rosé trong cả 2 ca khúc đều bị đánh giá kém đẹp, không đủ ấn tượng

Trước đó, bộ cánh mà Rosé đã diện trên sân khấu SBS Inkigayo cũng bị chê mờ nhạt, giống hệt vũ công phụ họa

Một số bình luận từ người hâm mộ:

- Sao lại cho Rosé mặc đồ giống vũ công vậy, không nổi bật gì cả.

- Stylist làm ăn kiểu gì vậy, mọi khi làm với nhóm thì tốt lắm nhưng khi Rosé solo thì làm ăn chán quá.

- Stylist của BLACKPINK cuối cùng cũng lộ phong độ trồi sụt rồi.

- Cho mặc đồ như vậy bảo sao Rosé bị chê nhạt nhòa.

Ảnh: Internet