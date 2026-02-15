Estée Lauder kiện một chuỗi siêu thị nổi tiếng bán hàng giả, từ nước hoa Tom Ford, Le Labo cho đến kem dưỡng mắt Clinique

Hãng tin CNBC cho hay mới đây Estée Lauder đã đâm đơn kiện lên tòa án liên bang California tố cáo nền tảng trực tuyến của Walmart bán hàng giả.

Thậm chí theo CNBC, cuộc chiến pháp lý mới nhất giữa Estée Lauder và Walmart không chỉ đơn thuần là một vụ kiện vi phạm bản quyền thông thường, mà nó còn bóc trần những mảng tối trong mô hình Marketplace vốn đã giúp Walmart gia nhập câu lạc bộ vốn hóa 1.000 tỷ USD.

Kết quả gây sốc

Mọi chuyện bắt đầu khi Estée Lauder tiến hành một chiến dịch rà soát quy mô lớn trên nền tảng trực tuyến của Walmart. Theo đơn kiện vừa được đệ trình lên tòa án liên bang California, "đế chế" mỹ phẩm này đã mua, kiểm tra và thử nghiệm hàng loạt sản phẩm được dán nhãn các thương hiệu danh giá như Le Labo, La Mer, Clinique, Aveda, Tom Ford và chính Estée Lauder.

Kết quả thu về thật sự gây sốc: hàng loạt sản phẩm được xác định là hàng giả (counterfeit).

Danh sách các món đồ "pha-ke" bị gọi tên bao gồm những "Best-seller" huyền thoại như tinh chất Advanced Night Repair của Estée Lauder, nước hoa Tom Ford, kem dưỡng mắt Clinique cho đến lược chải tóc Aveda.

Đáng chú ý, vụ kiện này diễn ra chỉ vài tháng sau khi một cuộc điều tra của CNBC đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mỹ phẩm giả tràn lan trên Walmart.com.

Dù Walmart luôn khẳng định có chính sách "không khoan nhượng" với hàng giả, nhưng thực tế những gì Estée Lauder tìm thấy lại cho thấy một kịch bản hoàn toàn khác về sự lỏng lẻo trong khâu kiểm soát người bán.

Lập luận sắc bén nhất mà Estée Lauder đưa ra trong đơn kiện chính là vai trò chủ động của Walmart trong việc thúc đẩy doanh số từ hàng giả. Thay vì chỉ là một bên trung gian thụ động, Walmart bị cáo buộc đã sử dụng các nhãn hiệu của Estée Lauder để tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) nhằm kéo lưu lượng truy cập về các gian hàng vi phạm.

Thậm chí, giao diện của Walmart.com khiến một khách hàng bình thường dễ dàng tin rằng họ đang mua trực tiếp từ Walmart chứ không phải từ một bên thứ ba xa lạ nào đó.

Phía Estée Lauder không ngần ngại dùng những từ ngữ nặng nề như "cực đoan", "vô liêm sỉ" và "gây hại" để mô tả hành vi của Walmart. Họ cho rằng Walmart đã quảng bá về sự chuyên nghiệp của các đối tác trên sàn nhưng thực chất lại làm "rất ít" để đảm bảo tính xác thực của sản phẩm. Khi lợi nhuận được ưu tiên hơn quy trình thẩm định, Walmart vô tình trở thành "lá chắn" cho những kẻ buôn bán bất chính trục lợi trên danh tiếng hàng thập kỷ của các thương hiệu cao cấp.

Vụ kiện này ập đến vào thời điểm nhạy cảm khi Marketplace đang là "động cơ tăng trưởng" chính giúp Walmart cạnh tranh sòng phẳng với Amazon. Việc mở rộng nền tảng cho bên thứ ba đã giúp cổ phiếu Walmart thăng hoa, đưa vốn hóa công ty vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD vào tuần trước.

Tuy nhiên, chiến lược này luôn đi kèm với rủi ro cực lớn về hệ lụy pháp lý và sự xói mòn lòng tin thương hiệu.

Nếu như trước đây, các tiền lệ pháp lý (như vụ Tiffany kiện eBay năm 2010) thường bảo vệ các sàn thương mại điện tử trừ khi có bằng chứng về sự vi phạm trắng trợn, thì nay cục diện đang thay đổi.

Đạo luật Shop Safe đang được thúc đẩy tại Mỹ nhằm buộc các nền tảng phải chịu trách nhiệm cao hơn trong việc thẩm định người bán. Việc Walmart và các đối thủ như Amazon hay Etsy từng vận động hành lang chống lại một số điều khoản của đạo luật này càng khiến dư luận đặt dấu hỏi về sự chân thành của họ trong cuộc chiến chống hàng giả.

Kết luận lại, vụ kiện của Estée Lauder không chỉ là đòi bồi thường thiệt hại về kinh tế, mà là một thông điệp đanh thép gửi tới toàn bộ thị trường thương mại điện tử. Nếu các "ông vua bán lẻ" không thể làm sạch ngôi nhà của chính mình, họ sẽ phải trả giá bằng niềm tin của khách hàng, thứ tài sản quý giá mà không có bất kỳ con số lợi nhuận nào có thể bù đắp được.

*Nguồn: CNBC, Reuters