Em dâu Ivanka Trump là thiên thần tóc ngắn đầu tiên của Victoria’s Secret, từng cứu 2 tạp chí thời trang khỏi “đóng cửa”
Nữ siêu mẫu sinh năm 1992 này là thiên thần nội y có chiều cao "khủng nhất" lịch sử Victoria's Secret.
Nhắc đến thế hệ siêu mẫu đình đám của thập niên 2010, Karlie Kloss chắc chắn là cái tên không thể thiếu. Không sở hữu vẻ đẹp bombshell nóng bỏng kiểu cổ điển, Karlie vẫn trở thành một trong những gương mặt quyền lực nhất làng mốt nhờ thần thái high fashion, đôi chân dài trứ danh cùng sự nghiệp trải dài từ runway, quảng cáo đến truyền thông thời trang.
Karlie sinh năm 1992 tại Chicago, Mỹ và từng có nhiều năm theo học ballet từ nhỏ. Chính nền tảng múa đã giúp cô hình thành phong thái catwalk mạnh mẽ, những bước sải dài đầy kỹ thuật.
Thiên thần tóc ngắn đầu tiên trong lịch sử Victoria’s Secret
Ở thời điểm mà làng mẫu quốc tế vẫn chuộng những thân hình nóng bỏng kiểu bombshell, Karlie Kloss lại mang vẻ đẹp hoàn toàn khác: gầy, sắc lạnh, hiện đại. Chính điều đó giúp cô trở thành “nàng thơ” của nhiều nhà thiết kế lớn thay vì chỉ đóng khung trong hình tượng model quảng cáo thương mại quen thuộc.
Một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Karlie là quãng thời gian cô trở thành “nàng thơ” của John Galliano khi ông còn dẫn dắt Dior. Nữ siêu mẫu thường xuyên được giao vị trí mở màn hoặc kết show cho cả các BST Ready-to-Wear lẫn Haute Couture, điều không phải người mẫu trẻ nào cũng làm được ở thời điểm đó.
Năm 2011, Karlie Kloss lọt top 4 người mẫu quyền lực nhất thế giới do Models.com bình chọn. Chỉ một năm sau, cô tiếp tục vươn lên vị trí thứ 2 và trở thành cái tên phủ sóng gần như toàn bộ fashion week thời điểm ấy.
Ngoài runway high fashion, Karlie còn được công chúng đại chúng nhớ đến khi gia nhập đội ngũ thiên thần của Victoria's Secret vào năm 2013. Đây cũng là thời điểm cô gây tranh cãi lớn vì ngoại hình bị cho là quá khác biệt so với hình tượng bombshell gợi cảm quen thuộc của thương hiệu nội y đình đám.
Không chỉ vậy, Karlie còn là thiên thần Victoria’s Secret đầu tiên gắn liền với mái tóc bob ngắn cá tính thay vì tóc dài uốn xoăn thường thấy của dàn model trên sàn diễn này.
Em dâu Ivanka Trump từng cứu 2 tạp chí thời trang khỏi bị phá sản
Sau 6 năm hẹn hò, Karlie Kloss kết hôn cùng doanh nhân Joshua Kushner vào tháng 10/2018. Joshua là em trai của Jared Kushner - chồng của Ivanka Trump. Điều đó đồng nghĩa Karlie trở thành em dâu của Ivanka Trump.
Mối quan hệ này từng khiến truyền thông Mỹ đặc biệt chú ý bởi Karlie và chồng được cho là có quan điểm chính trị khá khác biệt với gia đình Tổng Thống Trump. Nhiều nguồn tin cho rằng mối quan hệ giữa Karlie và Ivanka không quá thân thiết dù thường xuyên xuất hiện trong cùng các sự kiện gia đình.
Từ đầu thập niên 2020, Karlie Kloss đã ít còn xuất hiện trên nhiều sàn diễn hay các chiến dịch quảng cáo của nhiều thương hiệu. Cô tập trung cho việc kinh doanh cá nhân cũng như xây dựng gia đình. Nhưng ít ai ngờ rằng sau thời kỳ đỉnh cao runway, nữ siêu mẫu lại có cú chuyển hướng khiến cả giới mộ điệu bất ngờ khi trở thành người đứng sau các thương vụ “giải cứu” tạp chí thời trang đình đám.
Năm 2020, khi đại dịch khiến ngành xuất bản lao đao, W Magazine được cho là đứng trước nguy cơ phá sản sau khi công ty mẹ Future Media Group gặp khủng hoảng tài chính. Đây từng là một trong những ấn phẩm thời trang quyền lực nhất nước Mỹ, nổi tiếng với những bộ editorial nghệ thuật và các số báo thời trang mang tính biểu tượng.
Giữa lúc nhiều người nghĩ W Magazine khó có thể tồn tại, Karlie Kloss đã đứng đầu nhóm nhà đầu tư mua lại tạp chí này. Không chỉ góp vốn, cô còn tham gia xây dựng đội ngũ vận hành mới cùng tổng biên tập Sara Moonves để tái cấu trúc toàn bộ hệ thống. Đội ngũ do cô đứng đầu đã đảm bảo sự đại diện từ một doanh nghiệp chung mới có tên W Media. Thương vụ này giúp W tiếp tục duy trì các ấn bản in và giữ được vị thế trong giới thời trang cao cấp.
Sau đó 3 năm, vào tháng 5/2023, Vice Media, công ty truyền thông trị giá hàng tỷ Đô la đã nộp đơn xin phá sản. Và một trong những tạp chí thời trang bị ảnh hưởng nhiều nhất và có nguy cơ phải đóng cửa chính là i-D Magazine. Không giống các tạp chí thời trang truyền thống, i-D có ảnh hưởng cực lớn tới văn hóa đường phố, âm nhạc, người mẫu và thế hệ sáng tạo trẻ. Vì vậy khi thông tin i-D có nguy cơ đóng cửa xuất hiện, rất nhiều người trong ngành đã phản ứng mạnh. Việc Karlie Kloss đứng ra mua lại tạp chí này được xem như động thái cứu lấy một phần di sản của các ấn bản báo in thời trang.
Ảnh: Vogue, Dior, Instagram, W Magazine