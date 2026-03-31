Em bé mang 'đôi cánh tí hon' chào đời diệu kỳ sau ca can thiệp từ bụng mẹ

Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, sản phụ quê Thanh Hóa sinh con bằng phương pháp mổ lấy thai sau hành trình thai kỳ nhiều biến cố. Em bé cất tiếng khóc đầu đời trong niềm vỡ òa của gia đình và ê kíp y bác sĩ.

Điều khiến nhiều người xúc động là phía sau lưng trẻ vẫn còn hai ống shunt (ông dẫn lưu) nhỏ, dấu tích của ca can thiệp từ trong bụng mẹ. Chính “đôi cánh tí hon” này giúp thai nhi vượt qua giai đoạn nguy hiểm, kéo dài thời gian trong tử cung để có thể chào đời an toàn.

Trước đó, ở tuần thai thứ 23, thai nhi được phát hiện tràn dịch màng phổi hai bên, tình trạng có thể chèn ép tim phổi, tiến triển nhanh thành phù thai, suy tim và đe dọa tính mạng. Đến tuần 32, bệnh cảnh nặng lên với phù thai toàn thân và đa ối. Trước nguy cơ mất thai, các bác sĩ Trung tâm Y học bào thai quyết định can thiệp đặt shunt dẫn lưu màng phổi ngay trong buồng tử cung.

Sau thủ thuật, lượng dịch giảm rõ rệt, tình trạng thai nhi dần ổn định. Thai kỳ được kéo dài thêm từng ngày, yếu tố quan trọng giúp phổi thai nhi có thời gian phát triển và hoàn thiện chức năng hô hấp.

Các bác sĩ thực hiện ca mổ lấy thai cho bệnh nhân đặt dẫn lưu màng phổi thai nhi tuần thứ 32.

Rạng sáng 23/3, khi thai được 36 tuần, sản phụ vỡ ối tại nhà. Trong tình huống khẩn cấp, chị liên hệ trực tiếp với ê kíp đã theo dõi suốt thai kỳ. Các bác sĩ nhanh chóng có mặt tại bệnh viện để chuẩn bị mổ lấy thai. Đồng thời, kíp sơ sinh được huy động, sẵn sàng các phương án hồi sức như mask, bóng, ống nội khí quản và máy thở.

Khoảnh khắc em bé được đưa ra khỏi bụng mẹ, tiếng khóc vang lên rõ ràng. Trẻ nặng 3.400 gram, tự thở tốt. Những phương án hồi sức đã chuẩn bị trước đó đều không cần sử dụng. Trên lưng trẻ, hai ống shunt vẫn còn nguyên vị trí, hoàn thành vai trò dẫn lưu dịch giúp phổi phát triển.

TS.BS Đỗ Tuấn Đạt, Giám đốc Trung tâm Y học bào thai, cho biết với các trường hợp tràn dịch màng phổi nặng, trẻ sinh ra thường suy hô hấp, phải hồi sức tích cực hoặc đặt nội khí quản ngay sau sinh. Việc đặt dẫn lưu màng phổi từ trong bụng mẹ giúp dịch gần như hết hoàn toàn, nhờ đó trẻ có thể tự thở và khóc to ngay sau sinh.

Sau sinh, em bé được chuyển đến Trung tâm Sơ sinh để theo dõi. Các thăm dò chuyên sâu xác định trẻ bị tràn dịch dưỡng trấp màng phổi, nguyên nhân gây tràn dịch từ trước đó. Hiện bé đang được điều trị theo phác đồ.

Ca bệnh là minh chứng cho hiệu quả của can thiệp bào thai trong xử trí các thai kỳ nguy cơ cao. Nhờ kỹ thuật này, nhiều thai nhi từng đứng trước nguy cơ tử vong đã có cơ hội kéo dài thai kỳ, phát triển phổi và chào đời an toàn.

Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, các bác sĩ vẫn ngày đêm theo dõi và can thiệp cho những thai kỳ phức tạp. Từ những nỗ lực thầm lặng ấy, nhiều em bé đã được giữ lại cơ hội sống, giúp các gia đình trọn vẹn niềm hạnh phúc đón con khỏe mạnh.