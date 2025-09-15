Em bé 5 tháng tuổi khiến dân mạng 'phát cuồng' vì kiểu tóc 'như đội mũ lông'

Video: Mái tóc hoang dã của em bé Noah giống mũ lông.

Nhân vật đặc biệt này là bé Noah, con trai của chị Liliana Yanez sống tại bang Oregon (Mỹ). Ngay từ khi chào đời, Noah đã sở hữu mái tóc dày bất ngờ, thậm chí các y tá và bác sỹ còn gọi vui là “Justin Bieber nhí” vì phần tóc phía trước phấp phới chẳng khác gì ca sỹ nổi tiếng. Một số người gọi em bé là "búp bê Cabbage Patch đời thực".

Mái tóc hoang dã của em bé 5 tháng tuổi khiến em được so sánh với búp bê Cabbage Patch. (Ảnh: Tiktok/lilyyanezp)

Noal được so sánh giống búp bê Cabbage Patch ngoài đời thực.

Chia sẻ với trang TODAY.com, chị Yanez cho biết Noah sinh ra đã “sẵn sàng để đi cắt tóc” và đến nay mái tóc của cậu bé vẫn mọc dày thêm từng ngày. Chị không ngờ những video về con trai được đăng tải lên TikTok lại khiến Noah trở thành hiện tượng mạng với hàng triệu lượt xem và vô số bình luận.

Trong một clip gây bão, Noah ngồi trong ghế rung với mái tóc xù bồng bềnh khiến người mẹ phải thốt lên: “Tôi không thể tưởng tượng khi con tròn một tuổi, tóc sẽ như thế nào nữa". Video nhanh chóng thu hút hàng loạt bình luận hài hước: “Đây không phải tóc thật đâu, chắc là đội tóc giả!”, “Trông như một chiếc mũ lông đáng yêu vậy”, hay “Từ đầu tiên mà bé nói ra chắc chắn sẽ là… dầu xả!”.

Không chỉ vậy, mái tóc dựng đứng của Noah còn được mẹ ví như phong cách quen thuộc của Pauly D, ngôi sao chương trình truyền hình thực tế “Jersey Shore”. Trong video, chị Yanez chú thích: “Bé Pauly D trong nhà đây rồi!”.

Noah ngồi trong ghế rung với mái tóc xù bồng bềnh. (Ảnh: Tiktok/lilyyanezp)

Tuy vậy, sự nổi tiếng bất ngờ cũng khiến bà mẹ trẻ đôi lúc cảm thấy “vừa vui vừa mệt”. Chị tâm sự: “Cũng hơi choáng ngợp, vì mỗi lần đưa con ra ngoài đều có người dừng lại khen ngợi hay xin chụp ảnh cùng. Đó đúng là lời khen dễ thương, nhưng đôi khi tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút".

Theo bác sỹ nhi khoa, mái tóc của Noah có thể là “tóc vĩnh viễn”, nghĩa là tóc sẽ không rụng để mọc lại như nhiều trẻ sơ sinh khác. Vì vậy, chị Yanez đang tận hưởng khoảng thời gian đáng nhớ này bằng cách chụp thật nhiều ảnh cho con. “Có thể bé sẽ phải cắt tóc hàng tuần, nhưng tôi sẽ giữ mái tóc này lâu nhất có thể", cô nói.

Không ai biết tương lai Noah sẽ trở thành ngôi sao nhí hay không, nhưng ở thời điểm hiện tại, cậu bé đã chiếm trọn trái tim cộng đồng mạng chỉ bằng một “chiếc mũ lông” tự nhiên trên đầu.