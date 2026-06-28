Elon Musk - CEO Tesla và SpaceX - mới đây tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ quan điểm về chuyện thừa kế tài sản. Theo ông, việc trao quyền kiểm soát các công ty hoặc khối tài sản lớn cho con cái chỉ vì đó là con ruột không phải lúc nào cũng là quyết định đúng đắn.

"Không nên trao quyền chỉ vì quan hệ huyết thống"

Theo Times of India, Elon Musk từng bày tỏ lo ngại về việc quyền kiểm soát các doanh nghiệp lớn được chuyển giao tự động cho thế hệ sau mà không xét đến năng lực thực tế.

Elon Musk cho rằng việc trao quyền kiểm soát doanh nghiệp cho con cái chỉ vì quan hệ huyết thống có thể là một quyết định sai lầm. (Ảnh: AFP)

Vị tỷ phú cho rằng việc để con cái nắm giữ cổ phần hoặc quyền điều hành chỉ vì quan hệ gia đình có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tương lai của doanh nghiệp. Thay vào đó, những người có đủ năng lực và khả năng lãnh đạo mới nên được trao cơ hội quản lý.

Quan điểm này gây nhiều tranh luận bởi Musk hiện có 14 người con và đang sở hữu khối tài sản lên tới hàng trăm tỷ USD. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên giới siêu giàu đưa ra cách tiếp cận khác biệt với vấn đề thừa kế.

Không chỉ Elon Musk

Trong nhiều năm qua, một số tỷ phú nổi tiếng thế giới cũng tuyên bố sẽ không để lại phần lớn tài sản cho con cái.

Bill Gates, Warren Buffett và nhiều tỷ phú nổi tiếng khác cũng từng chia sẻ quan điểm không để lại phần lớn tài sản cho thế hệ sau. (Ảnh: TL)

Warren Buffett từng cho biết ông muốn phần lớn tài sản của mình được sử dụng cho hoạt động từ thiện thay vì truyền lại cho các thế hệ sau. Theo nhà đầu tư huyền thoại, việc để lại quá nhiều tiền có thể vô tình làm giảm động lực phấn đấu của con cái.

Bill Gates cũng nhiều lần chia sẻ quan điểm tương tự. Nhà sáng lập Microsoft cho biết các con ông sẽ được hỗ trợ để có cuộc sống tốt nhưng sẽ không được thừa hưởng toàn bộ khối tài sản của gia đình.

Bên cạnh đó, nhiều tỷ phú khác như Mark Zuckerberg hay Laurene Powell Jobs cũng từng bày tỏ mong muốn sử dụng phần lớn tài sản cho các hoạt động xã hội hoặc từ thiện thay vì chuyển giao nguyên vẹn cho thế hệ kế tiếp.

Triết lý nuôi dạy con của giới siêu giàu

Dù mỗi người có cách tiếp cận khác nhau, nhiều tỷ phú dường như cùng chia sẻ một quan điểm: tài sản không nên là yếu tố quyết định tương lai của con cái.

Thay vì chuẩn bị cho con một cuộc sống không phải lo lắng về tài chính, họ thường tập trung vào việc giáo dục, tạo điều kiện học tập và khuyến khích con xây dựng sự nghiệp bằng năng lực riêng.

Nhiều gia đình siêu giàu ưu tiên truyền lại kiến thức, kỹ năng và tư duy hơn là để con cái phụ thuộc hoàn toàn vào tài sản thừa kế. (Ảnh minh hoạ)

Theo các chuyên gia về quản lý tài sản gia đình, xu hướng này ngày càng phổ biến trong giới siêu giàu. Mục tiêu không phải là tước bỏ quyền thừa kế của con cái mà là tránh tình trạng thế hệ sau trở nên phụ thuộc hoàn toàn vào tài sản được để lại.

Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy những người trẻ được khuyến khích tự lập và chịu trách nhiệm với các quyết định của mình thường có khả năng thích nghi tốt hơn với những thay đổi trong cuộc sống và công việc.

Khi tài sản không còn là yếu tố quan trọng nhất

Câu chuyện của Elon Musk và nhiều tỷ phú khác cho thấy cách nhìn về thừa kế đang dần thay đổi.

Đối với họ, giá trị lớn nhất để lại cho thế hệ sau không hẳn là tiền bạc hay cổ phần doanh nghiệp, mà là kiến thức, tư duy và khả năng tự xây dựng cuộc sống của chính mình.

Trong bối cảnh khoảng cách giàu nghèo ngày càng được quan tâm trên toàn cầu, quan điểm này tiếp tục tạo ra nhiều tranh luận. Tuy nhiên, nó cũng phản ánh một xu hướng đáng chú ý trong giới siêu giàu: không phải cứ là con ruột sẽ mặc nhiên trở thành người thừa kế toàn bộ đế chế mà cha mẹ đã gây dựng.