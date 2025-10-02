ELLE thẳng tay cắt Rosé khỏi ảnh, còn thể hiện thái độ "không ưa"?

Show diễn trình làng BST Summer 2026 của nhà Saint Laurent đã kết thúc, nhưng ngày u tối của Rosé thì chưa được dừng lại. Mới đây dân tình phát hiện trên tài khoản ELLE UK, trong khung hình 4 mỹ nhân quyền lực, Rosé là người đã bị cắt đi không thương tiếc, chỉ còn Zoe Kravitz, Hailey Bieber và Charlixcx. Xuyên suốt các bài đăng của ELLE UK đưa tin về show diễn của Saint Laurent lẫn Paris Fashion Week cũng đều không có bóng dáng của Rosé trong đó, nghi vấn thành viên BLACKPINK bị phân biệt chủng tộc.

Rosé bị cắt đi hoàn toàn khỏi bài post đăng về show diễn nhà Saint Laurent của ELLE UK.

Bức ảnh gốc với sự xuất hiện Rosé ở góc phải.

- Sao lại cắt Rosé?

- Rosé còn nổi tiếng hơn mấy cô này đấy!

- Tôi không phải là fan của BLACKPINK nhưng tôi rất đề cao các hoạt động nghệ thuật lẫn cương vị Đại sứ toàn cầu với hơn 84 triệu followers của Rosé. Đây rõ ràng là cố tình cắt đi vì không thích Rosé mà.

- Nể thật, cắt cả Rosé đi cơ đấy?

Hơn 5000 bình luận, hầu hết chỉ xoay quanh thắc mắc Rosé bị phía ELLE UK cắt phũ phàng, cũng như muốn đòi lại công bằng cho nàng đại sứ toàn cầu nhà Saint Laurent. Thế nhưng có vẻ như phía ELLE không để tâm và cố tình thể hiện thái độ phớt lờ khi tiếp tục đăng tải các post khác về thời trang, cũng như về show diễn mới đây của Louis Vuitton. Đáng nói, trong post về show Louis Vuitton, em út BLACKPINK - Lisa - lại được xuất hiện đầy đủ cả phần hình lẫn tiếng, nhưng cũng chỉ nằm ở slide thứ 2 với một bức hình chung chụp cùng Emma Stone.

ELLE UK thể hiện thái độ không quan tâm khi tiếp tục đăng tải các nội dung khác.

Thế rồi phải đợi sau 1 ngày trời, không biết do tự "tỉnh ngộ" nhờ áp lực lớn từ dư luận, hay bỗng phát hiện là "mình quên", ELLE UK mới chậm rãi dành cho Rosé hẳn 1 post riêng không chung đụng. Người ta nói muộn còn hơn không, nhưng với netizen lúc này, đặc biệt là lực lượng fan hùng hậu của Rosé, thì muộn là muộn. Dân tình tiếp tục tràn vào bình luận ở post mới, nhưng hiếm có lời khen, thay vào đó là thái độ ngán ngẩm: "Quá muộn rồi!", "Phân biệt chủng tộc", "Thật sự thiếu tôn trọng Rosé"...

Bài đăng mới nhất của ELLE UK dành cho Rosé có vẻ khó lấy lại thiện cảm từ netizen.

Vẫn như những lần tham dự fashion week trước, màn xuất hiện của Rosé thu hút sự chú ý lớn từ fan, non-fan và giới mộ điệu thời trang.