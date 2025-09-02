Duy Mạnh lên tiếng bảo vệ Quỳnh Anh khi bị toxic ngập tràn, mặc đẹp vẫn bị "cà khịa"!

Những ngày qua, Quỳnh Anh - bà xã cầu thủ Duy Mạnh - bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Không chỉ bởi những hành động thiện nguyện như phát đồ miễn phí phục vụ bà con đi xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80, mà còn bởi tranh cãi liên quan đến phong cách thời trang của cô nàng.

Duy Mạnh - Quỳnh Anh chung khung hình cùng dàn chiến sĩ điển trai làm nhiệm vụ A80

Mấy ngày trước, trong loạt ảnh chụp cùng dàn chiến sĩ đang tập trung chuẩn bị làm nhiệm vụ diễu binh, diễu hành nhân dịp kỉ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9, bà xã Duy Mạnh bất ngờ bị không ít netizen "soi" trang phục và để lại hàng loạt hàng trăm bình luận tiêu cực. Nhiều người chê trách cô nàng mặc đồ chưa được đẹp, thậm chí còn cho rằng Quỳnh Anh cố tình chọn outfit không phù hợp để "làm content" gây chú ý.

Trước làn sóng công kích, Quỳnh Anh đã buồn bã khoá bình luận trên trang cá nhân và đăng story khẳng định bản thân cô nàng chỉ làm mọi thứ vì tấm lòng dành cho các chiến sĩ và bà con nhân ngày vui lớn của đất nước chứ không vụ lợi cá nhân.

Quỳnh Anh vui vẻ tặng quà các chiến sĩ, hạnh phúc khi được chiến sĩ quạt mát cho

Đến hôm nay (1/9), cô nàng tiếp tục đồng hành cùng ông xã Duy Mạnh đi thăm, giao lưu và tặng quà cho các chiến sĩ. Trong khung hình mới, Quỳnh Anh vẫn chọn phong cách dịu dàng với chiếc váy hoa nhí nhẹ nhàng, toát lên vẻ ngọt ngào, nữ tính đúng chuẩn "nàng thơ". Điểm bị chê lớn nhất ở outfit lần trước đã được khắc phục. Quỳnh Anh hôm nay rạng rỡ và xinh đẹp xuất hiện nhưng vẫn bị netizen cà khịa: "Tưởng nay đeo tất đen". Đáp lại, bà xã Duy Mạnh vui vẻ: "Còn định mặc áo dài luôn mà". Chị gái Quỳnh Anh - nàng WAG Huyền Mi (bà xã tiền đạo Nguyễn Văn Quyết) cũng bênh vực em gái bằng bình luận: "Mặc bộ này ít like hơn hẳn".

Quỳnh Anh và Duy Mạnh tặng áo đấu của ĐT Việt Nam cho khối trưởng Vũ Chí Hưng - gương mặt nổi bật trong dàn chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành ở A50 và A80

Không chỉ Huyền Mi, cầu thủ Đỗ Duy Mạnh cũng nhanh chóng lên tiếng bảo vệ Quỳnh Anh. Anh dí dỏm bình luận dưới bài đăng của vợ: "Bố đã bảo mặc như thế mới nhiều like, comment rồi. Điểm nhấn của mình mà. Mặc đẹp có ai khen đâu". (Cặp đôi thường xưng hô "bố" - "mẹ" theo cách gọi của các con - PV).

Pha "chữa cháy" đầy yêu thương của nam cầu thủ khiến dân mạng thích thú. Nhiều người khen Duy Mạnh luôn đứng về phía vợ, sẵn sàng bảo vệ Quỳnh Anh giữa những luồng ý kiến trái chiều. Có lẽ cũng nhờ sự đồng hành và sẻ chia này mà nàng WAG sẽ thêm phần tự tin, thoải mái thể hiện phong cách cá nhân, bất chấp những lời chê bai vô lý. Và sự thay đổi của Quỳnh Anh khi nhận những góp ý của cư dân mạng cũng được ghi nhận. Nhiều người khẳng định cô nàng vốn xinh đẹp, chỉ cần chú ý cách phối đồ thì sẽ luôn toả sáng ở mọi khung hình.

Duy Mạnh và Chí Hưng - hai visual cực phẩm hội tụ trong cùng khung hình



