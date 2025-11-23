Dương Tử bị vạch trần sửa mặt quá khác so với thời xưa

Trong showbiz Hoa ngữ, chuyện các minh tinh vướng nghi vấn thẩm mỹ vốn không còn xa lạ, đặc biệt là với những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, giữa hàng loạt cái tên thường xuyên được réo gọi, Dương Tử lại là nhân vật đứng đầu danh sách gây tranh luận. Mới đây, một topic gây bão trên MXH xứ Trung với nội dung ám chỉ một sao nữ "dao kéo đến mức khó nhận ra" đã khiến dân tình xôn xao. Dù bài viết không chỉ đích danh nhưng dân tình vẫn cho rằng nhân vật được nhắc đến chính là mỹ nhân sinh năm 1992, vì từ gương mặt đến biểu cảm của cô đều thay đổi nhiều so với trước.

Sự thay đổi diện mạo của Dương Tử khiến cô nhiều lần vướng nghi vấn thẩm mỹ.

Đa phần, netizen đều khẳng định Dương Tử chắn chắn đã can thiệp thẩm mỹ. Trái ngược, cũng có ý kiến cho rằng nhan sắc từ hồi nhỏ đến khi trưởng thành có sự thay đổi là chuyện bình thường.

Từ 1 cô gái sở hữu đường nét tròn trịa, gương mặt bầu bĩnh, giờ đây, giao diện của Dương Tử đã trở nên thanh thoát và sắc sảo hơn hẳn. Khuôn mặt thon dài, cằm gọn, sống mũi cao và đôi mắt to tròn giúp nữ diễn viên thăng hạng nhan sắc đáng kể. Nhiều người hâm mộ bênh vực rằng do ngôi sao Trường Tương Tư giảm cân, kết hợp với việc chỉnh sửa ảnh dẫn đến sự thay đổi visual so với quá khứ.

Dương Tử từ gương mặt tròn trở nên thanh thoát, góc cạnh hơn.

Chiếc mũi ngày càng thon và cao hơn của nữ diễn viên khi so sánh hình ảnh từ năm 2009 - 2011.

Thực tế, nghi vấn "động chạm dao kéo" đã theo Dương Tử nhiều năm qua. Không chỉ bởi visual ngày càng đổi thay mà nữ diễn viên còn nhiều lần để lộ gương mặt biến dạng, đơ cứng thiếu tự nhiên. Ngôi sao đình đám từng gây choáng với chiếc cằm dài và nhọn bất thường, biểu cảm căng cứng, gượng gạo. Thậm chí, nhiều cộng đồng mạng còn đặt nghi vấn Dương Tử nghiện thẩm mỹ, khiến gương mặt cô dần mất đi nét thanh thoát, thậm chí trông già đi và kém mềm mại hơn trước.

Dương Tử nhiều lần để lộ gương mặt khác lạ, biến dạng được cho là biến chứng thẩm mỹ.

Cho đến thời điểm hiện tại, Dương Tử luôn một mực phủ nhận mọi nghi vấn can thiệp thẩm mỹ. Nữ diễn viên khẳng định nhan sắc lên hương là kết quả của việc giảm cân, chăm sóc da và thay đổi phong cách trang điểm. Tuy nhiên, lời giải thích này vẫn chưa đủ sức thuyết phục công chúng, nhất là khi hình ảnh quá khứ và hiện tại của cô được đặt cạnh nhau tạo cảm giác như hai con người khác biệt hoàn toàn. Từ đường nét khuôn mặt đến tỷ lệ tổng thể đều thay đổi quá nhiều, khiến dân mạng cho rằng cô đã can thiệp dao kém toàn bộ gương mặt. Chính vì thế, dù nhiều lần phủ nhận tin đồn, tranh cãi quanh chuyện thẩm mỹ của Dương Tử vẫn chưa bao giờ lắng xuống.

Nhan sắc Dương Tử thay đổi theo thời gian, được ví như "hai người khác nhau".