Dương Mịch ly hôn rồi sexy quá, diện nội y lả lơi lấn át cả "độ gợi cảm" so với siêu mẫu Victoria's Secret?

Ly hôn dường như không thể làm ảnh hưởng đến Dương Mịch mà thậm chí còn khiến cô càng nổi tiếng, công việc càng thuận lợi hơn. Mới đây bà mẹ 1 con vừa chính thức trở thành người đại diện khu vực châu Á của hãng nội y danh tiếng Victoria's Secret. Cô cũng thực hiện bộ ảnh chụp nội y gợi cảm khiến bao người trầm trồ. Ngay lập tức bộ hình này đã tạo nên sự so kè giữa Dương Mịch với Châu Đông Vũ – đại diện khu vực châu Á của Vitoria's Secret và Sui He – siêu mẫu nội y nổi tiếng.

Nổi tiếng, xinh đẹp, dáng chuẩn nhưng hiếm lắm dân tình mới thấy Dương Mịch ăn diện sexy quá đà. Thành người đại diện châu Á của Victoria's Secret, cô đã thực hiện bộ ảnh chụp nội y cũng các sản phẩm của hãng.

Trong bộ ảnh này, cô diện những mẫu váy ngủ, nội y khoe vai trần hờ hững, đôi chân dài thon thả nhưng tựu chung vẫn giữ nét kín đáo, không bị phản cảm.

Hình ảnh của Dương Mịch ngay lập tức được đặt lên bàn cân so sánh với Sui He - siêu mẫu nội y đình đám và hiện cũng đang là người mẫu của Vitoria's Secret tại Trung Quốc. Cùng diện váy ngủ nhưng nếu Dương Mịch toát lên cảm giác vừa ngọt ngào vừa khiêu gợi thì Sui He lại thiên về nét phóng khoáng táo bạo.

Ngoài ra, Châu Đông Vũ - Tân đại diện khu vực châu Á của Vitoria's Secret cũng được so kè. Nếu 2 người đàn chị đậm chất sexy thì Châu Đông Vũ lại thiên về nét trẻ trung, năng động.

Dương Mịch - Sui He - Châu Đông Vũ liên tục được các blogger đặt lên bàn cân so sánh khi cùng diện trang phục gợi cảm của Vitoria's Secret. Nhiều người cho rằng hình ảnh của Dương Mịch có phần hút mắt, ngọt ngào nhất trong cả 3 người.