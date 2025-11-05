Dương Mịch chê photoshop

Đêm hội Tầm nhìn Weibo 2025 đang là sự kiện nhận được nhiều sự quan tâm khi quy tụ dàn sao đình đám bậc nhất Cbiz, biến thảm đỏ thành bữa tiệc visual mãn nhãn. Giữa hàng loạt mỹ nhân xuất hiện, Dương Mịch vẫn chiếm trọn spotlight ngay từ giây phút đầu tiên với tạo hình lộng lẫy như nữ hoàng cùng chiếc váy sang trọng, nổi bật. Dù ở góc máy nào, mỹ nhân đình đám vẫn tỏa sáng với nhan sắc chuẩn minh tinh , từng cử chỉ, ánh nhìn đều khiến ống kính khó lòng rời khỏi, khẳng định vị thế một trong những "nữ hoàng thảm đỏ" của Cbiz.

Dương Mịch toả sáng tại Đêm hội tầm nhìn Weibo. (Nguồn: Weibo)

Dương Mịch khoác lên mình bộ váy xanh ngọc sang trọng của thương hiệu Tony Ward, phần cúp ngực tinh tế tôn bờ vai mảnh và vóc dáng thanh thoát. Dù thiết kế này nặng tới 15kg nhưng nữ diễn viên vẫn di chuyển nhẹ nhàng, thần thái kiêu sa, chuyên nghiệp trên thảm đỏ. Thiết kế chân váy bồng bềnh được xử lý tỉ mỉ, uyển chuyển theo từng bước đi của mỹ nhân sinh năm 1986.

Layout makeup của Dương Mịch được tiết chế tinh tế với tông cam chủ đạo, lớp nền trong suốt, cùng mái tóc búi cao cổ điển, tôn trọn gương mặt thanh tú và ánh nhìn sắc sảo. Kết hợp cùng bộ trang sức đá xanh ton-sur-ton, cô thực sự toả sáng, vừa lộng lẫy, vừa đầy khí chất của một minh tinh hàng đầu xử tỷ dân.

Dương Mịch diện bộ cánh nặng 15kg trên thảm đỏ.

Dương Mịch khó khăn di chuyển trong hậu trường vì váy quá nặng nhưng khi lên thảm đỏ, cô "bật mode" chuyên nghiệp.

Không những thế, ảnh cam thường của Dương Mịch còn khiến dân mạng "mắt tròn mắt dẹt" vì đẹp chẳng kém ảnh đã qua chỉnh sửa. Trong khung hình được truyền thông chụp lại, làn da của cô vẫn mịn màng, sáng đều và căng bóng tự nhiên, gần như không thấy khuyết điểm. Gương mặt trẻ trung, đường nét thanh thoát cùng ánh mắt dịu dàng giúp Dương Mịch trông tươi tắn, rạng rỡ đúng chuẩn "mỹ nhân không tuổi". Nhiều người còn cho rằng, ảnh thật của cô thậm chí còn mang cảm giác tự nhiên, cuốn hút hơn cả ảnh đã qua chỉnh sửa, minh chứng cho phong độ nhan sắc ổn định của nữ minh tinh.

Nhan sắc thật của Dương Mịch không làm công chúng phải thất vọng.